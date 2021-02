Bitterkalt, aber wunderschön: Eisiges Naturspektakel am Bodensee

Die Schweiz schlotterte am Wochenende bei Temperaturen bis zu -44,2 Grad. So kalt wurde es auf der Glattalp im Muotatal im Kanton Schwyz. Die eisige Kälte brachte aber auch viel Sonne und wunderschöne Naturspektakel - so wie hier im thurgauischen Kesswil.