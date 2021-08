Afghanistan - 123'000 Menschen gerettet aber auch viele zurückgelassen: So dramatisch war der Evakuierungseinsatz in Afghanistan

123'000 Menschen gerettet aber auch viele zurückgelassen: So dramatisch war der Evakuierungseinsatz in Afghanistan

Der Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan ist abgeschlossen. Um kurz vor Mitternacht Ortszeit startete in Kabul das letzte US-Militärflugzeug. Damit endete auch die militärische Mission zur Evakuierung von Ausländern, lokalen Hilfskräften und schutzbedürftigen Afghanen. Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Wochen mehr als 123'000 Menschen ausser Landes gebracht.