Touristen drehen Porno in Tempelanlage in Myanmar Ein Touristen-Paar hat in einer Tempelanlage in Myanmar ein Sex-Video gedreht – und damit Empörung erregt. 14.02.2020, 15.17 Uhr

Heissluftballone fahren über die historische Königsstadt Bagan, in der das italienische Paar Sex hatte. (Archivbild) AP Photo/Thein Zaw

(dpa) In dem 12-minütigen Film sind die 23-Jährigen in der historischen Königsstadt Bagan beim Geschlechtsverkehr zu sehen. Das nach eigenen Angaben aus Italien stammende Paar hatte das Video selbst auf einer Porno-Plattform veröffentlicht, nun tauchte das Video in den sozialen Netzwerken des südostasiatischen Landes auf und wurde dort scharf kritisiert.