Radiosender aus Florida spielt Jazzmusiker aus Marbach

Jazz aus Marbach «Hey, dieser Kerl ist ziemlich gut»: Radiostation aus Tampa, Florida spielt Jazzmusiker aus Marbach Die amerikanische Radiostation WMNF hat zwei Songs von Peter Lenzins neuer CD vorgestellt. 06.07.2021, 05.00 Uhr

Die Musik von Saxofonist Peter Lenzin kommt in den USA an. Bild: Gert Bruderer

(gb) WMNF ist eine nicht-kommerzielle Radiostation in Floridas drittgrösster Stadt Tampa mit rund 400000 Einwohnern. In der Sendung «Colors of Jazz» am Sonntagabend war dem Marbacher ein 13-minütiger Beitrag gewidmet.

Lenzin in Schweizer Albumcharts auf Platz zwei

Der Radiomoderator meinte, er habe ins neue Album der Peter Lenzin Band hineingehört und festgestellt: «Hey, this guy is pretty good» (Hey, dieser Kerl ist ziemlich gut). Also wurde «auf einem europäischen Umweg» nicht nur Peter Lenzin vorgestellt, sondern auch in dessen neues Album «Here&Now» hineingehört. – Wobei der Moderator erwähnte, dass Lenzins neues Werk in den Schweizer Albumcharts auf Platz zwei vorgestossen sei.

Das Publikum bekam zwei Lieder zu hören, den nach Lenzins Tochter benannten Song «Nica» sowie «Stolen Rolex». Die amerikanische Radiostation sprach von «Smooth Jazz» (glatter Jazz) und bescheinigte der Peter Lenzin Band, auf ihrem neuen Album «some good tracks» (einige gute Songs) versammelt zu haben.