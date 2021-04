Evergreen Marco Mathys – St.Gallens Mister Europacup und Nationalspieler Nur zwei Spieler des FC St.Gallen trafen öfter auf internationaler Ebene. Auch in der heimischen Liga war der heute 33-jährige Solothurner ein sicherer Wert. Nach nur zehn Partien in der Super League erhielt Marco Mathys ein Aufgebot von Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Daniel Good 17.04.2021, 05.00 Uhr

Geglückter Einstand: Marco Mathys in seinem ersten Spiel für den FC St.Gallen. Es gab einen 6:0-Sieg gegen Delémont.



Bild: Urs Jaudas (St.Gallen, 6. Februar 2012)

Als Marco Mathys im Januar 2012 aus Biel kam, war St.Gallen ein zweitklassiger Klub. Dann folgte ein Steigerungslauf, der den Verein 2013 bis in die Europa League führte. Ein wichtiges Glied in der erfolgreichen Mannschaft war der heute 33-jährige Solothurner Mathys. Ein feiner Fussballer mit dem Gespür für den Mitspieler.

Nach zehn Jahren der erste St.Galler in der Nationalmannschaft

Mathys war in jener Epoche so gut, dass er von Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld ein Aufgebot für die Nationalmannschaft erhielt. Als erster St.Galler Spieler seit gut zehn Jahren – und nach erst zehn Partien in der Super League. St.Galler Vorgänger von Mathys im Kreis der Schweizer Eliteauswahl war Franco Di Jorio, der 2002 berücksichtigt worden war. Zu einem Einsatz in den WM-Qualifikationspartien gegen Norwegen und Island reichte es Mathys jedoch nicht.

Der Marktwert steigt auf über eine Million

Der offensive Mittelfeldspieler war nicht nur auf der nationalen Bühne ein sicherer Wert, auch international bewährte er sich. Im Europacup erzielte er drei Tore. Eines am 22. August 2013 beim 1:1 im Playoff-Hinspiel gegen Spartak Moskau, das wichtig war auf dem Weg in die Europa League. Im Herbst 2013 stieg Mathys’ Marktwert auf über eine Million Franken.

Schnell und torgefährlich: Marco Mathys trifft gegen Sion. Bild: Urs Jaudas (St.Gallen, 8. Dezember 2013)

Einzig Amoah und Karanovic trafen häufiger

Drei Treffer im Europacup sind für einen St.Galler Profi ziemlich viel. Bloss zwei Spieler des FC St.Gallen waren in Vergleichen mit ausländischen Mannschaften noch erfolgreicher als Mathys: Charles Amoah und Goran Karanovic mit jeweils vier Treffern.

Die Tore, die St.Gallen als Aufsteiger an die Tabellenspitze brachten

Mit Dejan Janjatovic und Stéphane Nater bildete Mathys im zentralen Mittelfeld ein schlagkräftiges Trio. Für St.Gallen bestritt Mathys 152 Spiele. Er verbuchte 22 Tore.

Wieder ein Tor für St.Gallen durch Marco Mathys Bild: Urs Jaudas (St.Gallen, 28. Oktober 2012)

Zwei beim 3:0-Auswärtssieg Anfang September 2012 gegen Sion, der den St.Gallern die Leaderposition in der Super League eintrug. Am Ende der Saison 2012/13 war St.Gallen als Aufsteiger Dritter und für den Europacup qualifiziert. Mit Trainer Jeff Saibene, der stets auf Mathys’ Schnelligkeit und Torgefährlichkeit setzte.

Nur mehr zweite Wahl unter Trainer Zinnbauer

Als Saibene 2015 ging – nach einem 0:1 in Vaduz, war auch die Zeit von Mathys bald vorbei. Der neue Trainer Joe Zinnbauer bevorzugte andere Spieler und Mathys zog es 2016 nach viereinhalb Jahren in St.Gallen nach Vaduz. Der Abschied des Publikums fiel herzlich aus.

Einst Spieler – und heute? Die St. Galler Stadtredaktion ruft auch in dieser Saison einige ausgewählte Akteure des FC St. Gallen in Erinnerung, die zwischen den 1960er-Jahren und der jüngeren Vergangenheit auf dem Espenmoos oder im neuen Fussballstadion gespielt haben. (red)

Mit Vaduz stieg Mathys aus der Super League ab. Per Ende 2018 löste er seinen Vertrag mit den Liechtensteinern auf und kehrte in die Heimat zurück.

Im Frühling 2021 wohnt Mathys in Solothurn. Er studiert wieder Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bern, nachdem er diese Ausbildung wegen des Profifussballs unterbrochen hatte. Seit der Saison 2019/20 steht er beim FC Solothurn in der 1. Liga unter Vertrag.

Der Kopf der jungen Mannschaft

Marco Mathys im Dress des FC Solothurn.

Bild: PD

Auf seiner bevorzugten Position als Nummer zehn im offensiven Mittelfeld ist Mathys der Kopf der Mannschaft. Er hilft den jungen Mitspielern, sich weiter zu entwickeln. Allerdings stehen die Mannschaften aus der 1. Liga wegen der Coronapandemie seit längerem nicht mehr im Einsatz.

Im Cup unter Mathys' Regie in den Achtelfinals

Deshalb fiel auch der für diesen Frühling vorgesehen gewesene Cup-Einsatz ins Wasser. Die Solothurner qualifizierten sich unter Mathys’ Regie für den Achtelfinal gegen die Profis aus Kriens. Weil Amateurmannschaften jedoch wegen Corona nicht trainieren durften, blieben die Solothurner auf der Strecke.

