Altstätten: Bevorstehende Bürgerversammlung im November

Altstätten Bürgerversammlung im November: Auf dem Programm steht eine Steuerfusssenkung Der Stadtrat beantragt an der Bürgerversammlung eine Steuerfusssenkung um drei Prozentpunkte auf 119 Prozent. Weiter steht ein Massnahmenpaket Altstadtentwicklung zur Abstimmung. 27.10.2021, 05.00 Uhr

Eine Bürgerversammlung in Altstätten im November 2019. Bild: Max Tinner

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2022 sieht Aufwendungen von 66,753 Mio. Franken und Erträge von 62,522 Mio. Franken vor. Somit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von 4,231 Mio. Franken, der mit der Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt werden kann. Das Eigenkapital beläuft sich unter Berücksichtigung des für das Jahr 2021 budgetierten Aufwandüberschusses per 1. Januar 2022 auf 22,217 Mio. Franken.

Eine ganze Reihe Strassenprojekte

Der Stadtrat beantragt mit dem Budget Kredite von insgesamt 6,986 Mio. Franken für den Allgemeinen Haushalt. Mit den beantragten Krediten plant er gemäss Mitteilung die Belagserneuerung der Kobelwieserstrasse sowie der Trogenerstrasse, den Neubau Oberchirlenstrasse als Rad- und Fusswegverbindung zwischen der Bahnhof- und Alten Landstrasse, den Neubau der Rötelbachbrücke sowie die Sanierung der Brücke an der Zollstrasse in Lienz, die Erstellung eines Auflageprojekts für die Ostumfahrung und die Sanierung Brendenbach im Abschnitt Haldenstrasse bis Kiesfang Obermüli. In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist die Projektierung der Schlammbehandlung und ein neues Pumpwerk beim Allmendplatz vorgesehen.

Das Budget 2022 weist einen negativen Selbstfinanzierungsgrad von minus 64,8 Prozent aus. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 8,914 Mio. Franken und bewirkt eine entsprechende Vermögensabnahme.

Technische Betriebe und Haus Sonnengarten

Die Technischen Betriebe der Stadt Altstätten enthalten die Elektrizitäts- und Wasserwerke sowie die Sparte Kommunikation. Sie rechnen insgesamt mit einem Ertragsüberschuss von 103'900 Franken vor Abschreibungen. Darin sind Beiträge an den Allgemeinen Haushalt der Stadt Altstätten von 1,2 Mio. Franken (701'900 Franken aus kommunalen Abgaben sowie 400'000 Franken aus Gewinnablieferung aus dem Elektrizitätswerk und eine Gewinnablieferung von 100'000 Franken aus der Sparte Kommunikation) berücksichtigt. Nach Abschreibungen von 410'600 Franken sowie Einlagen in die Reserve zusätzlicher Abschreibungen von 108'000 Franken ist eine Entnahme von insgesamt 414'700 Franken aus den Reservefonds der verschiedenen Sparten budgetiert.

Der Stadtrat beantragt mit dem Budget für die Technischen Betriebe Kredite von insgesamt 3,150 Mio. Franken für die Erstellung von Photovoltaikanlagen auf Fremddächern sowie den Neubau des Reservoirs Ebenacker. Über den Kredit von 9,1 Mio. Franken für den Ausbau des Glasfasernetzes stimmen die Stimmberechtigten am 28. November an der Urne ab.

Für das Alters- und Pflegeheim Haus Sonnengarten wird bei einem Gesamtaufwand von 6,562 Mio. und einem Betriebsertrag von 6,563 Mio. Franken mit einem Betriebsgewinn von 1470 Franken gerechnet. Für den Ersatz der Notbeleuchtung wird ein Kredit von 11'200 Franken beantragt.

Massnahmenpaket Altstadtentwicklung

Der Stadtrat beantragt weiter die Gutheissung des Massnahmenkonzepts «Altstadtentwicklung» und die finanziellen Ausgaben in der Höhe von 890'000 Franken über die nächsten drei Jahre. Folgende Massnahmen sind vorgesehen: Die Altstadt zum einladenden und grünen Begegnungsort machen; einen Nutzungsimpuls für die Ladenflächen setzen; eine Koordinationsstelle Altstadt schaffen; eine lebendige Kommunikation nach innen und aussen pflegen; den Bauernmarkt zum neuen Wahrzeichen der Altstadt machen.

Bürgerversammlung mit Anmeldung und Maske

Der Budgetbericht wird den Abonnentinnen und Abonnenten per Post zugestellt oder kann ab dem 3. November beim Einwohneramt oder bei der Stadtkanzlei bezogen werden. Ebenfalls wird der Bericht ab diesem Zeitpunkt unter www.altstaetten.ch (Suchbegriff: Budget 2022) aufgeschaltet.

Die vollständigen, ausführlichen Unterlagen liegen ab dem 8. November 2021 bis zur Bürgerversammlung bei der Stadtkanzlei auf (Rathausplatz 2, Altstätten, 4. Obergeschoss).

Am Donnerstag, 25. November, findet um 20.15 Uhr die Bürgerversammlung der Stadt Altstätten in der Turnhalle Schöntal statt. Traktandiert sind das Budget und die Steueransätze 2022, das Gutachten Bericht und Antrag zur Volksmotion «für eine lebendige Altstadt» sowie die allgemeine Umfrage. Der Stadtrat wird auch über laufende Projekte informieren.

Die Bürgerversammlung wird aufgrund der besonderen Lage in der Turnhalle Schöntal stattfinden. Die Stadt hat gemeinsam mit der Schule Altstätten ein Schutzkonzept erstellt. Für die Teilnehmenden gilt die Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist erwünscht, für diese werden Name, Wohnort, Telefonnummer und Mailadresse benötigt. Zu ergänzen sind diese Angaben auch auf den Stimmausweisen, die beim Zutritt zur Bürgerversammlung gegen die Stimmkarten eingetauscht werden (Kontaktdatenerfassung). Bei Fragen und für die Anmeldung zur Versammlung ist die Einwohnerschaft gebeten, sich bei der Stadtkanzlei unter Telefon 071 757 77 04 oder kanzlei@altstaetten.ch zu melden. (gk)