Die Altstätterin Josephina Thür feiert ihren 100. Geburtstag

Die drittälteste Altstätterin, Josephina Thür, durfte am Montag, 18. Juli im Haus Blumenfeld ihren 100. Geburtstag feiern.

Josephina Thür lebt seit bald vier Jahren im Haus Blumenfeld. Bis kurz vor ihrem 97. Geburtstag hatte sie selbstständig gewohnt und machte im hohen Alter noch täglich kurze Spaziergänge. An der letzten Altersfeier wurde sie als älteste anwesende Altstätterin geehrt. Die Stadt Altstätten freut sich, sie auch an der diesjährigen Altersfeier wieder zu begrüssen.

Vanessa Vollmeier und Ruedi Mattle gratulierten der Jubilarin Josephina Thür.

An ihrem besonderen Tag gratulierten ihr Stadtpräsident Ruedi Mattle und die stellvertretende Stadtschreiberin Vanessa Vollmeier im Namen des Stadtrates persönlich. Josephina Thür freute sich sichtlich über den Besuch. Anschliessend an die kleine Feier ging sie mit ihrer Familie in das Restaurant Schützenhaus zum Mittagessen.

Die Stadt Altstätten wünscht ihr für das kommende Lebensjahr beste Gesundheit, viel freudige Momente und hofft, dass sie noch viele schöne und sonnige Tage erleben darf. (sk)