Singen verboten TEST: «Die Wirksamkeit der Massnahmen ist für mich zweifelhaft»: Das Singverbot in Kitas stösst in der Ostschweiz auf Unverständnis Seit dem 9. Dezember ist Singen in Kitas, Tagesfamilien und in der schulergänzenden Betreuung verboten. Kitabetreiber in der Ostschweiz hinterfragen die Wirksamkeit der Massnahme. Gleichzeitig reagieren sie mit kreativen Lösungen auf die Einschränkung. Saskia Ellinger 16.12.2020, 14.54 Uhr

Seit dem 9. Dezember ist das Singen in Kitas, Tagesfamilien und der schulergänzenden Betreuung verboten.



Bild: Getty

Das Singen fördert die Erweiterung des Wortschatzes, die Entwicklung des Sprachsinns und eine bessere Aussprache. Trotzdem wurde es vom Bundesrat am 9. Dezember in Kitas, Tagesfamilien und der schulergänzende Betreuung verboten.

Für Kitabetreiber in der Ostschweiz ist diese Einschränkung einschneidend. Denn der Alltag in Kitas ist oft geprägt von Gesangsritualen, beispielsweise zur Begrüssung oder während gemeinsamer Mahlzeiten. Diese sind laut Jacques Hefti, Verwaltungspräsident der Fiorino Kinderbetreuung AG in St.Gallen, von besonderer Wichtigkeit:

«Die Gesangsrituale geben den Kindern unter anderem Struktur, Sicherheit und ein Gemeinschaftsgefühl.»

Doch nun darf das Fachpersonal die Kinder nicht mehr zum Singen animieren oder gar selber singen, weshalb Alternativen gefragt sind. Laut Hefti greifen einige Kitas deswegen auf Rituale zurück, die vor allem nonverbal stattfinden oder mit Mimik und Gestik zusammenhängen.

Die Kita Zauberlehrling in St.Gallen hat kreative Lösungen für das Singverbot gefunden. Leiterin Désirée Wild erzählt, dass das tägliche Zähneputzlied von den Kindern separat zu Hause aufgenommen wurde. Der Gesang der Kinder wird nun beim Zähneputzen über Lautsprecher abgespielt.

«Das finden die Kinder, besonders die grösseren, noch cool.»

Kleine Kinder als grosse Gefahr?

«Je älter die Kinder sind, desto wichtiger ist das Einhalten dieser Massnahmen», schreibt der Kanton St.Gallen in seinem Musterschutzkonzept für Volksschulen. Bei Fachpersonen der Branche trifft die Entscheidung teilweise auf Zweifel.

So sagt Estelle Thomet, Leiterin Regionen beim Verband Kinderbetreuung Schweiz, gegenüber der NZZ, dass es fraglich sei, warum die Kinder an den Volksschulen weiterhin singen sollen, wenn damit eine derart hohe Ansteckungsgefahr verbunden sei.

Der Bundesrat macht hier nämlich eine recht widersprüchliche Ausnahme: An obligatorischen Schulen ist das Singen nach wie vor erlaubt. Die Begründung des BAG gegenüber der NZZ: Das Singen sei eine wichtige Lernmethode, mit der Wissen und Fähigkeiten gemäss Lehrplan vermittelt werden.

Laut Verwaltungsratspräsident der Fiorino Kinderbetreuung Jaques Hefti werde die Ansteckungsgefahr in den Kitas durch das temporäre Singverbot nicht sonderlich gemindert:

«Die Kinder tragen weder Maske, noch gelten permanente Abstandsregeln für sie. Die Wirksamkeit der Massnahmen in Kitas ist für mich zweifelhaft.»

Weihnachtszeit ist geprägt von Gesang

Vor allem in der Weihnachtszeit wird in Kitas eigentlich viel gesungen, die Massnahmen des Bundesrates kommen also zur passenden Zeit. Die Kita Zauberlehring ist laut Désirée Wild für diese Zeit gewappnet: Die Lieder werden vom Band abgespielt. «Hindern am Mitsingen können wir die Kinder natürlich nicht», sagt Désirée Wild. Die Alltagsrituale seien zwar nun weniger persönlich, jedoch gebe es auch Kinder, die dies witzig und spannend finden.

Durch die aktuellen Massnahmen ist laut Désirée Wild vor allem die Aufklärungsarbeit für das Fachpersonal wichtig: Es wird viel mit den Kindern über die Massnahmen und deren Gründe gesprochen. Für manche Altersgruppen sei das Thema jedoch noch nicht greifbar:

«Gerade bei den Kleineren ist es schwierig, dass sie die Notwendigkeit verstehen.»

Fachpersonal sollte entlastet werden

Ein zeitlich beschränktes Singverbot ist laut Hefti eine Massnahme, die aufgrund der vorhandenen Alternativen nicht unbedingt zu negativen Konsequenzen in der Entwicklung der Kinder führt: «Die Kinder gewöhnen sich schnell an die Massnahmen, bis jetzt haben sich noch keine Probleme bei uns gezeigt.»

Viel wichtiger sei es, das Fachpersonal zu entlasten, das durch die verschiedenen Massnahmen und Quarantäneausfalle besonders gefordert sei. Als mögliche Lösung sieht Hefti hier regelmässigen Tests in Risikoeinrichtungen wie den Kitas sowie eine Änderung der Teststrategie. So schlägt Hefti vor, mehr Menschen ohne Symptome zu testen.



Ostschweizer Kantone verschärfen die Massnahmen

Im Kanton St.Gallen ist für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I das Singen seit dem 29. Oktober verboten. Dasselbe gilt auch für Appenzell Innerrhoden: Hier herrscht bereits seit dem 26. Oktober ein Gesangsverbot für die Schülerschaft der Oberstufe.

Lediglich die Kantone Thurgau und Appenzell Innerrhoden haben bisher keine verschärfende Massnahmen für die Oberstufen getroffen.

Der Gesang im Kindergarten und der Primarschule bleibt in allen Ostschweizer Kantonen weiterhin erlaubt. Jedoch empfehlen die Volksschulämter der Kantone St.Gallen und Thurgau, den Musikunterricht in grossen Räumen mit mehr Abstand oder im gar im Freien zu halten. Zudem sollte maximal 15 Minuten gesungen und anschliessend gut gelüftet werden.