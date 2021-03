Lockerungen Kopie von Hier ruhig, da stürmisch: So war der erste Tag der offenen Läden in Baden und Spreitenbach Kunden haben das Einkaufen vor Ort anscheinend vermisst: Das Einkaufscenter in Spreitenbach war bereits am Morgen wieder rege besucht – das überraschte auch den Center-Leiter. Sarah Kunz 02.03.2021, 11.49 Uhr

In der Badener Innenstadt sind schon wieder viele Leute unterwegs. Bilder: Britta Gut Die Stadt erwacht jedoch erst langsam wieder aus dem Lockdown-Schlaf. Vor dem Manor herrscht gähnende Leere. Und das, obwohl die Warenhauskette mit Rabatten lockt. Die Kundinnen und Kunden schätzen es, wieder unter die Leute zu kommen. Die Nähe und Normalität habe gefehlt. Viel ist in Baden aber noch nicht los. Die Schutzmassnahmen werden gut eingehalten, sagt eine Sprecherin von Coop City.

Nach langem Warten durften die Läden gestern wieder öffnen. Die Freude war gross: «Es ist ein gutes Gefühl, die Läden wieder von Innen sehen zu können», sagte eine Frau vor dem Manor. «Und es tut einfach gut, unterwegs zu sein.» Ein Rundgang in der Badener Innenstadt zeigte aber: Der grosse Ansturm blieb aus, Baden schien erst langsam wieder aus dem Lockdown-Schlaf zu erwachen. Erst gegen Mittag kam langsam Leben in die Stadt. Erst dann trauten sich die Kunden auch in die Läden, nahmen zaghaft ein Kleidungsstück in die Hand, schauten sich schüchtern in den Geschäften um.



Nachgefragt: Wieso gehen Sie bereits wieder in den Läden einkaufen?

Astrid Frei, Untersiggenthal: «Wir sind heute in der Stadt unterwegs, weil wir neue Nespresso-Kapseln brauchten – und nicht weil heute wieder alles offen hat. Aber weil wir schon hier waren, haben wir die Situation auch gleich ausgenutzt. Psychologisch gesehen ist es ein gutes Gefühl, die Läden wieder von Innen sehen zu können. Ausserdem tut es einfach gut, wieder draussen unterwegs zu sein.» Sarah Kunz Sigi Frei, Untersiggenthal: «Wenn wir schon einmal hier in der Stadt sind, wollte sich meine Frau auch gleich noch ein Paar Turnschuhe kaufen. Die hätten aber auch warten können. Anstehen kommt für uns nämlich auf keinen Fall in Frage. Hätten wir vor einem Laden warten müssen, wären wir einfach weitergegangen. In der Innenstadt ist es aber angenehm. Hier gibt es nicht so ein Gedränge.» Sarah Kunz Sascha Bühler, Turgi: «Ich habe mir kürzlich in der Ikea ein paar Möbel gekauft und wollte jetzt nach Dekorationsartikeln Ausschau halten. Bislang war ich aber erst in einem Geschäft. In vielen anderen herrscht mir ein zu grosses Gedränge. Eigentlich wollte ich auch gerne noch in den PKZ Men oder in den H&M gehen, aber dort hatte es mir dann zu viele Leute.» Rahel Künzler Aline Ringeler, Lauchringen (DE): «Meine Freundin und ich wollen uns in Baden im Einzelhandel bewerben und haben diese Chance gleich genutzt. Bei uns zu Hause ist alles so gut wie tot. Deshalb tut es gut, wenn wieder etwas los ist und wir unter die Leute kommen. Dass alle Läden nun wieder geöffnet sind, macht einen grossen Unterschied. Es ist aber auch schön, einfach mal wieder aus dem Haus zu kommen.» Rahel Künzler Emmely Lindenberg, Hohentengen (DE): «Ich bin heute hier, weil ich in Baden gerade eine Stelle im Detailhandel suche. Jetzt geniesse ich das schöne Wetter und dass wir wieder Shoppen gehen können. In Deutschland hat schliesslich immer noch alles zu und ich habe es schon ziemlich vermisst, in den Läden einkaufen zu gehen.» Rahel Künzler Esther Stirnemann, Endingen: «Mein Besuch in der Stadt hat sich gerade so ergeben, weil ich hier jemandem etwas übergeben musste. Bislang war ich erst in einem Schuhgeschäft. Am Anfang habe ich mich sogar richtig erschrocken, weil schon wieder so viele Leute unterwegs waren. Aber eigentlich ist es hier ja noch ziemlich angenehm.» Rahel Künzler

Die Bilanz der Geschäfte fiel am Abend positiv aus: Es sei schön gewesen, die Kundinnen und Kunden wieder im Ladeninneren begrüssen zu dürfen, sagte Melanie Grüter, Mediensprecherin von Coop City. Der erste Tag der Wiederöffnung sei zwar relativ ruhig über die Bühne gegangen. Aber: «Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass die Kunden uns gleich wieder die Türen einrennen werden.» Im Manor sei es laut Mediensprecher Fabian Hildbrand zu starken Nachholkäufen gekommen – sicher auch getrieben von den angepriesenen Rabatten.



Kunden warteten über eine Stunde lang vor Zara und C&A

Ein gegensätzliches Bild zeigte sich im Shoppi Tivoli in Spreitenbach: Dort drängten sich die Menschenmengen regelrecht vor den Geschäften. Bereits eine Stunde nach Öffnung um neun Uhr bildeten sich am Montagmorgen schon Warteschlangen. Denn in den einzelnen Geschäften dürfen sich jeweils nur eine begrenzte Anzahl Personen aufhalten. Bei solchen, die kleiner als 40 Quadratmeter sind, liegt die Obergrenze etwa bei drei Personen. Das führte vor allem bei C&A, Zara oder H&M zu längeren Wartezeiten.

Stimmen und Eindrücke aus dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Sarah Kunz



Vor diesen Geschäften stellten sich Kundinnen und Kunden teils bis zu einer Stunde lang in Reih und Glied. «Es war alles so lange zu», sagte eine junge Frau, die mit ihrer Freundin zusammen vor dem Zara anstand. «Ich habe das Einkaufen sehr vermisst. Und Online-Shopping ist einfach nicht dasselbe.» Sie seien sogar extra frühmorgens angereist, da sie mit so einem Ansturm gerechnet hätten.

Ganz anders als eine ältere Frau, die einen grossen Bogen um die anstehende Meute machte. «Ich wollte mir eine neue Jacke kaufen und dachte, an einem Montagmorgen werde es ja wohl nicht so viele Besucher haben», sagte sie. «Aber das ist ja furchtbar hier. Mir ist das zu viel, ich gehe jetzt wieder nach Hause.»



Wer die Schutzmassnahmen nicht einhielt, wurde darauf hingewiesen

Selbst Centerleiter Patrick Stäuble konnte sich den Andrang nicht erklären. «Vielleicht lag es daran, dass Zara und C&A eine grosse Kinderabteilung haben», vermutete er. Der Ansturm habe sich am Nachmittag aber bereits wieder gelegt. «Mit Wartezeiten muss man momentan einfach rechnen», sagte Stäuble.

Um ins C&A oder Zara zu gelangen, warten Kunden des Shoppi Tivoli rund eine Stunde lang. Leserbild Um ins C&A oder Zara zu gelangen, stellen sich die Kundinnen und Kunden gerne an. Leserbild Das Shoppi Tivoli ist bereits eine Stunde nach der Eröffnung gut besucht. Leserbild Vor den Kleiderläden bilden sich die grössten Warteschlangen. Leserbild Die Maskenpflicht wird mehrheitlich gut eingehalten. Nur vereinzelt schaut eine Nasenspitze raus. Leserbild Für einen Montagmorgen ist im Einkaufscenter ziemlich viel los. Leserbild Markierungen am Boden weisen auf die Abstände hin. Leserbild In den Geschäften sind nur eine begrenzte Anzahl Kunden erlaubt. Leserbild

Das Verständnis bei den Kunden sei aber gross gewesen, die Schutzmassnahmen gut umgesetzt worden. Das zeigte auch ein Blick ins rege Treiben: Alle trugen eine Maske, überall standen Desinfektionsmittel und Schilder, Markierungen am Boden wiesen auf das Abstand-Halten hin und alle paar Minuten erinnerte eine Lautsprecher-Stimme an die geltenden Massnahmen.

Doch schwarze Schafe gibt es überall: Trotz all der Sicherheitsmassnahmen schien bei einigen Besuchern die Freude über die Ladenöffnungen die Selbstverantwortung zu verdrängen. Die empfohlenen zwei Meter Abstand wurden in der Schlange nur teilweise eingehalten, die Markierungen am Boden kaum beachtet. Und obwohl sich die meisten Kundinnen und Kunden an die Maskenpflicht hielten, sah man doch hie und da wieder jemanden, der die Mundbedeckung unterhalb der Nase oder des Kinns trug – sogar eine Verkäuferin platzierte die Schutzmaske während einer Beratung am Kinn. Von ihren Kollegen griff niemand ein.

«Das zu hören enttäuscht mich», sagte Center-Leiter Stäuble. «Ich finde es immer schade, wenn sich jemand nicht an die Schutzmassnahmen hält.» Das Shoppi beschäftige rund 1200 Mitarbeitende. Für die einzelnen Geschäfte seien die jeweiligen Chefs in den Läden verantwortlich. «Er hätte eingreifen müssen», sagte Stäuble. «Wenn wir sehen, dass jemand die Schutzmaske nicht richtig trägt, weisen wir die Person grundsätzlich darauf hin.»