Fotoreportage: Postkarten aus Turin Sascha Gierga 04.05.2020, 12.27 Uhr

Protestierende Velokurier*innen, Obdachlose in Laubengängen und angedrohte Raubüberfälle: Seit etwas mehr als einem Monat gilt in Italien die Ausgangssperre. Der Soziologe und Filmemacher Davide Tisato steckt in Turin fest. Für das Lamm hat er die Stimmung in der Stadt im Ausnahmezustand fotografisch festgehalten: die Unsicherheit, die Hoffnung, die Angst. Ein Klick auf das untenstehende Bild führt Sie zur interaktiven Fotoreportage.