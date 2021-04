Entstehungsgeschichte der Evangelischen Kirche in Buchs

Am 16. März 1931 entschied man sich, die zu klein gewordene Kirche im Dorf Buchs zu sprengen. Es handelte sich damals um die erste elektrisch gezündete Sprengung in der Schweiz. Am 24. Mai im selben Jahr konnte die Buchser Bevölkerung die Grundsteinlegung der neuen Kirche feiern. Die fünf Glocken der neuen Kirche stammen von der Firma Rüetschi in Aarau. Sie trafen am 5. November 1931 im Buchser Bahnhof ein. Mit geschmückten Pferdewagen wurden die Glocken zur Kirche gefahren. Dort wurden sie eingeweiht und von Schülern der 5. bis 8. Klasse auf den Turm gezogen.

Die Einweihung der evangelischen Kirche fand nach knapp einem Jahr Bauzeit am Sonntag, 18. Februar 1932, statt. Ein ganz besonderer Teil der evangelischen Kirche ist der 82 Meter hohe Kirchturm, welcher der erste ganz aus Beton konstruierte und gestaltete Kirchturm der Schweiz ist. (pa)