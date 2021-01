Coronavirus Hirslanden-CEO wendet sich in persönlichem Schreiben an Bürger des Thurgau – und entschuldigt sich bei Urs Martin In einem persönlichen Schreiben wendet sich Hirslanden-CEO Daniel Liedtke an die Bevölkerung des Kantons Thurgau, um die Ereignisse rund um die geplante Durchimpfung der Bürgerinnen und Bürger transparent und im Detail aufzuzeigen. Er nimmt darin Stellung zur medialen Diskussion in Zusammenhang mit der Impfung von Johann Rupert. Aktualisiert 22.01.2021, 16.19 Uhr

Daniel Liedtke, CEO der Hirslanden. Bild: Keystone (4. Juni 2019)

(pd/evw) Daniel Liedtke, CEO der Hirslanden, wendet sich nach der Empörung über die Impfung des Südafrikanischen Milliardärs Johann Rupert in einem persönlichen Schreiben an die Bürgerinnen und Bürger des Kantons Thurgau. Darin wolle er auch in Bezug auf die geplante Durchimpfung Details transparent aufzeigen. Liedtke schreibt: «Mit diesem Schreiben wende ich mich an Sie, da es mir daran liegt, Ihnen die Ereignisse rund um die geplante Durchimpfung der Bürgerinnen und Bürger des Kantons Thurgau nochmals im Detail zu erläutern.»