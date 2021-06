Zweiter Kranzfestsieg Der Thurgauer Schwinger Domenic Schneider siegt in Näfels nach einem Blitzangriff Domenic Schneider hat den Glarner-Bündner Schwingertag für sich entschieden. Im Schlussgang in Näfels setzte sich der 27-Jährige aus Friltschen gegen den Glarner Roger Rychen durch. 27.06.2021, 18.15 Uhr

Domenic Schneider (rechts) im Schlussgang gegen Roger Rychen am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest in Näfels. Walter Bieri/Keystone

(chm) Mit einem Blitzangriff überlistete Schneider seinen Gegner bereits nach zehn Sekunden und realisierte so seinen zweiten Kranzfestsieg nach 2015 am selben Anlass und am selben Ort.