Zwei weitere FC-Wil-Spieler positiv getestet +++ Mehrere Teammitglieder müssen in Quarantäne +++ Heimspiel gegen Winterthur abgesagt Nach dem Coronafall im FC Wil vom Donnerstag liess sich am Freitag das ganze Team testen. Am späten Freitagabend war das Resultat da: Zwei weitere Spieler sind infiziert. Das Spiel vom Samstag gegen Winterthur ist abgesagt. Ralf Streule Aktualisiert 07.11.2020, 12.35 Uhr

Das heute angesetzte Spiel zwischen Wil und Winterthur im Bergholz wird mit grosser Wahrscheinlichkeit verschoben. Bild: PD

Nachdem am Donnerstag ein Spieler des FC Wil positiv auf das Coronavirus getestet und sofort isoliert worden war, liess der Klub am Freitag sämtliche übrigen Kadermitglieder und den Staff testen. Was der Klub befürchten musste, ist eingetreten. Am späten Freitagabend wurde bekannt, dass sich mittlerweile zwei weitere Spieler mit dem Virus infiziert haben. Der kantonsärztliche Dienst entschied, dass mehrere Spieler der ersten Mannschaft in eine Quarantäne müssen, wie der FC Wil mitteilt. Die Dauer dieser Quarantäne steht noch nicht fest.