Handball: St.Otmar gewinnt gegen Chênois Genève ungefährdet.

Handball St.Otmar verbucht zwei ungefährdete Punkte gegen Aufsteiger Chênois Die St.Galler Handballer gewinnen gegen den Aufsteiger Chênois Genève deutlich 33:25 (19:12). Sarina Bischoff 12.09.2021, 22.59 Uhr

St.Otmars Torhüter Aurel Bringolf war gegen die Gäste aus Genf ein besonders starker Rückhalt. Ralph Ribi

St.Otmar siegt im zweiten Heimspiel der NLA-Saison zum zweiten Mal. Nach dem 25:22 zum Auftakt gegen Kriens-Luzern war gestern mit dem Aufsteiger aus Genf eine schwächere und weniger namhafte Mannschaft zu Besuch in St.Gallen. Entsprechend fiel mit 33:25 auch das Resultat deutlicher aus, wobei die Ostschweizer nicht in allen Phasen des Spiels zu überzeugen wussten.

Nach einer gelungenen ersten Halbzeit, in welcher das Team von Zoltan Cordas mit vielen Würfen aus dem Rückraum zu einfachen Toren kam, Torhüter Aurel Bringolf drei Penaltys abwehrte und Otmar seine Führung kontinuierlich ausbaute, zeigte sich in der zweiten ein etwas anderes Spiel. Zwar konnten die St. Galler bis zur 40. Minute und dem 23:13 den Vorsprung noch weiter ausbauen, dann folgte aber eine Baisse. «Wir spielten in dieser Phase oft in Unterzahl und dabei unsauber, was Chênois einfache Tore ermöglichte», sagte Bringolf nach dem Spiel.

Starker Rückhalt

Diese Unkonzentriertheiten führten zu Fehlpässen oder wenig zwingenden Abschlüssen im Angriff. Hinzu kam, dass Genfs Torhüter Bastien Soullier mehrere Würfe hielt und den Ostschweizern in der Verteidigung teilweise die nötige Härte und Aggressivität fehlte. St.Otmar konnte sich deshalb bei seinem Torhüter bedanken, dass die Westschweizer nie mehr näher als auf fünf Tore herankamen – Bringolf zeigte gerade in dieser Zeit einige seiner insgesamt 16 Paraden. «Die Genfer bekamen in dieser Phase Aufwind, denn sie hatten nach dem grossen Rückstand nichts mehr zu verlieren», bilanzierte Bringolf die herausfordernde Situation nach dem grossen Vorsprung zur Pause.

Nie Gefahr gelaufen zu verlieren

Trotz der zwischenzeitlichen Baisse war das Heimteam den Genfern meist überlegen. Dies und eine neuerliche Steigerung ermöglichte St.Otmar, sicher und deutlich zu gewinnen. «Es war kein einfaches Spiel, da wir wenig Vorwissen über den Aufsteiger hatten», sagte Bringolf und fügte an: «Aber es ist schön, ist die Westschweiz nun auch vertreten.» Trotz schwieriger Ausgangslage bot die Partie die Möglichkeit, dass Cordas zum Ende hin auch den Ersatzspielern Einsatzzeit geben konnte und sowohl Fabian Weber als auch Neuzuzug Vuk Lakicevic ihre ersten Tore in der NLA erzielten. So kam es für St.Otmar, obwohl es eigentlich hätte höher gewinnen müssen, mit den zwei gewonnen Punkten zu einem positiven Abschluss.

St.Otmar – Chênois Genève 33:25 (19:12)

Kreuzbleiche – 400 Zuschauer – Sr. Boshkoski/Stalder.

Strafen: je fünfmal 2 Minuten gegen St.Otmar und Chênois Genève.

St.Otmar: Bringolf/Perazic (ab 53.); Hörler, Fricker, Pendic (7/2), Wüstner (1), Lakicevic (1), Geisser (4), Jurilj (7), Haas (3), Pietrasik (5), Kaiser (3), Gangl, Maros (1), Weber (1).

Chênois Genève: Soullier/Panchaud (10.-30.); Strelnikov (4), Sonzogni (2), Muresan (3), Isanchuk (1) Ouedraogo, Kerboua (4), David (1), Poret, Malfondet (5/1), Chardon (4/1), Fromaget (1).

Bemerkungen: Bringolf hält 3 Penaltys, Otmar ohne Gwerder (verletzt).