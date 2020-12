Zwei überzeugende Siege für den NLA-Leader Volley Amriswil

Deutlicher Vorsprung für Amriswil



(bw) Drei Runden vor Schluss der Qualifikation liegt Amriswil mit fünf Punkten Vorsprung gegenüber Chênois an der Tabellenspitze. Näfels, aktuell auf Rang drei klassiert, hat schon 13 Punkte Rückstand. Laut regulärem Spielplan würde die Meisterschaft wegen der EM-Qualifikation bis zum 23. Januar ruhen. Weil diese aber auf die Zeit nach Meisterschaftsschluss verschoben wurde, nutzen verschiedene Teams die Zeit, um coronabedingte Nachholpartien auszutragen. So spielt Amriswil am 20. Januar auswärts gegen Jona, ehe auf den 23. Januar das Spitzenspiel gegen Chênois in der heimischen Tellenfeldhalle angesetzt ist. Eine Woche später spielen die Oberthurgauer ihren Cup-Viertelfinal in Schönenwerd, ehe die letzte Qualifikationsrunde mit dem Gastspiel in Luzern ansteht.