Schwingen Damian Ott und Werner Schlegel sind auf dem Vormarsch – zwei Toggenburger Freunde wirbeln ordentlich Sägemehl auf Die Schwinger Damian Ott und Werner Schlegel sind die Entdeckungen der Saison. Das wollen sie diesen Sonntag am St.Galler Kantonalfest in Kaltbrunn bestätigen. Ives Bruggmann 31.07.2021, 05.00 Uhr

Damian Ott (links) und Werner Schlegel posieren mit einer Treichel, die Ott 2019 in Widnau gewonnen hat. Bild: Ralph Ribi (Dreien, 27. Juli 2021)

Sie sind jung, unbekümmert und begeistern das Schwingpublikum mit ihrer attraktiven Schwingweise: der 21-jährige Damian Ott aus Dreien und der 18-jährige Werner Schlegel aus Hemberg. Die beiden aufstrebenden Schwinger weisen weitere Gemeinsamkeiten auf. Die befreundeten Teamkollegen aus dem St.Galler Kantonalverband haben in dieser Saison den Durchbruch geschafft – und das im grossen Stil.

Die Freude über seinen ersten Kranzfestsieg ist bei Werner Schlegel (links) riesig. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Schlegel legte am Appenzeller Kantonalen vor und feierte seinen ersten Kranzfestsieg. Zuvor hatte das Mitglied des Schwingklubs Wattwil bereits mit fünf Siegen an Regionalfesten auf sich aufmerksam gemacht. Ott, der im Schwingklub Wil gross geworden ist, gelang auf dem Weissenstein mit seinem ersten Bergkranzfestsieg der grosse Coup. Schlegel wiederum zog mit seinem zweiten Kranzfestsieg am Thurgauer Kantonalen am vergangenen Sonntag in der Statistik wieder an seinem Kumpel vorbei. Seit ihren ersten Erfolgen sind die talentierten St.Galler in aller Munde.

Ott und die Auswirkungen der «Münger-Show»

In der Nordostschweiz haben Ott und Schlegel eine Euphorie entfacht. Mit dem Erfolg kommen auch neue Verpflichtungen wie die Medienarbeit hinzu. Und mit dem neuen Status als Kranzfestsieger verändert sich auch die Rolle auf dem Schwingplatz. Es werden ihnen stärkere Gegner zugeteilt, zudem gibt es viele Kontrahenten, die sich mit einem gestellten Gang gegen Ott oder Schlegel zufriedengeben. Doch die zwei Toggenburger nehmen die neuen Herausforderungen gelassen an, sie bringen auch viele positive Aspekte mit sich. Nach ihren Erfolgen erhielten sie Unmengen an Gratulationen. «Mein Handy ist fast explodiert», sagt Ott. Es gehe jeweils fast eine ganze Woche, bis er einigermassen nachkomme mit Beantworten, fügt Schlegel hinzu.

Damian Ott (rechts) wendet am Thurgauer Kantonalfest den Münger-Murks erfolgreich gegen Tobias Krähenbühl an. Christian Merz / KEYSTONE

Nach seinem Bergfestsieg auf dem Weissenstein, wo Ott mit dem Münger-Murks, einem spektakulären Bodenschwung, gleich drei Eidgenossen besiegte, wollten im Jungschwingertraining plötzlich alle diese Technik lernen. «Das hört man gerne. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Jungen einem nacheifern», sagt Ott.

Konditionseinheiten beim Königstrainer

So steil der Aufstieg der zwei Toggenburger in dieser Saison auch war, so wenig hat er mit Zufall zu tun. Sechsmal trainieren die beiden Modellathleten pro Woche – meistens gemeinsam. Zu vier Schwingtrainings im Klub, beim Toggenburger Verband oder beim Nordotschweizer Zusammenzug kommen noch zwei Einheiten bei Kraft- und Konditionstrainer Robin Städler. Dieser hat sich vor allem einen Namen gemacht, als er sich um die Fitness des dreifachen Schwingerkönigs Jörg Abderhalden kümmerte.

Nun profitieren also Ott und Schlegel sowie weitere St.Galler Schwinger von der Expertise Städlers. Die beiden Toggenburger sind begeistert von den Auswirkungen des Kraft- und Konditionstrainings. Ein Beispiel: Ott stand vor drei Jahren aufgrund extremer Rückenbeschwerden kurz vor dem Karriereende. Durch den gezielten Muskelaufbau und die Stärkung der Tiefenmuskulatur ist davon nichts mehr zu spüren. «Diese Trainings geben uns eine extreme Sicherheit, auch in Bezug auf die Vorbeugung von Verletzungen», sagt Schlegel. Im Umfeld der beiden Schwinger wird alles getan, um optimale Möglichkeiten zu schaffen. Dabei kommen sie auch immer wieder zu Trainings mit gestandenen Eidgenossen wie Urban Götte, Jörg oder Beat Abderhalden.

Gast Samuel Giger ist der Massstab

Am Sonntag in Kaltbrunn, wo das St.Galler Kantonalfest ohne Zuschauer ausgetragen wird, bekommen es die beiden Einheimischen mit dem Thurgauer Gast und vierfachen Saisonsieger Samuel Giger zu tun. Giger stellte zuletzt in Amriswil die Machtverhältnisse in der Nordostschweiz klar, als er Schlegel mit einem unwiderstehlichen Kurzzug auf den Rücken legte. «Ich war natürlich enttäuscht», sagt der 18-jährige Hemberger. «Aber wenn Giger so kommt, dann ist es schwierig.»

Am Sonntag trifft nun Ott in Kaltbrunn im ersten Gang auf Giger. Schlegel bekommt es mit dem Glarner Eidgenossen Roger Rychen zu tun.

Kurzer Prozess: Samuel Giger (links) bringt Werner Schlegel in Amriswil zu Fall. Christian Merz / KEYSTONE

Der Ansporn ist, daraus machen Ott und Schlegel kein Geheimnis, dereinst das Niveau Gigers zu erreichen. Die beiden Freunde pushen sich dabei gegenseitig, holen so womöglich ein paar Prozente mehr heraus. Den St.Gallern kann das nur recht sein.