Zwischenbilanz St.Otmars Handballer an Weihnachten mindestens auf Platz vier: Das sind die Zutaten für den Spitzenplatz Die St.Galler NLA-Handballer schliessen die Herbstrunde im Kreis der Topteams ab – die Gründe für den Erfolg. Ives Bruggmann 21.12.2020, 05.00 Uhr

St.Otmars Regisseur Andrija Pendic führt mit 135 Toren die NLA-Torschützenliste an. Bild: Benjamin Manser

Man nehme den Liga-Topskorer, füge den besten Schweizer Goalie hinzu und runde das Ganze mit einem durchdachten Konzept ab. Das sind die Hauptzutaten des Rezepts für St.Otmars erfolgreiche Herbstrunde.

Zugegeben: Es steckt viel mehr Detailarbeit hinter einer funktionierenden Profiequipe. Doch einige wenige Säulen bilden meistens das Fundament eines siegreichen Teams. Bei St.Otmars Handballern, die mit einem 39:28-Auwärtserfolg gegen Endingen in die Winterpause gehen, sind es Folgende:

Topskorer Pendic

Der Thurgauer ist der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der St.Galler. Der 33-Jährige, der sich eher als Vorbereiter sieht, beweist in dieser Saison auch seine Vollstreckerqualitäten. Er ist nervenstark bei den Penaltys, explosiv im Eins-gegen-eins und umsichtig in der Spielgestaltung. Im System von Trainer Zoltan Cordas geniesst der Rechtshänder alle Freiheiten – und er zahlt dieses Vertrauen zurück. Mit 135 Treffern ist der Regisseur St.Otmars auf dem Weg zum Torschützenkönig. Hält er die Quote von fast acht Toren pro Partie aufrecht, dürfte der 34-fache Schweizer Nationalspieler nur schwer zu überholen sein. «Ich habe zurzeit einen Lauf. Die Tore fallen reihenweise rein», sagt Pendic. Dass der Thurgauer die zusätzliche Last in der Offensive nach dem Abgang seines kongenialen Partners Bo Spellerberg derart bravourös schultert, ist bemerkenswert. Dieser Pendic zählt zu den besten Angriffsspielern der Liga.

Verbesserte Defensive

Tobias Wetzel (links) und Max Höning sind nur schwer zu überwinden. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Deckung war in den vergangenen Jahren die Achillesferse St.Otmars. Noch immer kassieren die St.Galler zwar mehr Gegentore als die anderen Mannschaften der Top 5, dennoch ist eine Steigerung deutlich erkennbar. Der Innenblock mit Max Höning und Tobias Wetzel sowie dem ersten Ersatzmann Frédéric Wüstner präsentierte sich äusserst stabil. Hönings Verletzungspausen führten jedoch zu häufigen Wechseln im Abwehrzentrum. Dies wiederum legte die fehlende Breite an überdurchschnittlich starken Defensivspielern offen. Die 6:0-Abwehr agiert unter Cordas deutlich offensiver als unter Vorgänger Spellerberg. Pendic formuliert es so: «Wir decken in den entscheidenden Phasen besser als in der Vergangenheit.» Mehr als 27 Gegentore pro Partie sind eigentlich zu viel für ein Spitzenteam. Kaschiert wird diese Statistik durch den aktuell zweitbesten Angriff der Liga, der pro Partie fast 30 Tore produziert.

Vorkämpfer Wetzel

Captain Tobias Wetzel ist zweitbester Torschütze der St.Galler. Benjamin Manser

Tobias Wetzel ist das Gesicht St.Otmars. Seit dieser Saison führt der St.Galler die Equipe als Captain an. Dank seines Durchsetzungsvermögens und seiner vorbildlichen Einstellung ist er der Vorkämpfer schlechthin. Aufgrund seiner Akribie in den Trainingseinheiten hat sich der 1,94 m grosse Defensivspezialist über die Jahre zu einem Allrounder entwickelt. Mittlerweile ist Wetzel auch in der Offensive am Kreis die Nummer eins bei St.Otmar. Mit 64 Treffern ist er hinter Pendic der zweitbeste Torschütze der St.Galler. Nicht zu vergessen sind in der Statistik die zahlreichen Penaltys, die der Captain herausholt. Von Wetzels Entwicklung hat auch Nationaltrainer Michael Suter Notiz genommen. Er bot den 27-Jährigen im September erstmals zu einem Lehrgang auf. Auf sein Début wartet der St.Galler aber noch.

Goalie Bringolf

Auf Nationalgoalie Aurel Bringolf ist Verlass. Michel Canonica

Die Konstanz, die Aurel Bringolf an den Tag legt, ist beeindruckend. In dieser Saison zeigte der Nationalgoalie kaum Schwächephasen. Im Gegenteil. Der 33 Jahre alte Zürcher prägte mit seinen Paraden das Spielgeschehen massgeblich. Äusserst selten kam es vor, dass Bringolf nicht der bessere Torhüter in einem NLA-Spiel war. Für seine Qualität spricht ausserdem, dass Ersatzgoalie Jonas Kindler kaum zum Einsatz gelangte. Zu gut performte Bringolf, den Cordas neben Wetzel und Pendic zu seiner «unverzichtbaren Achse» zählt. Aufgrund seiner Leistungen ist Bringolf fester Bestandteil der Nationalmannschaft, wo er hinter Nikola Portner den zweiten Platz in der Hierarchie einnimmt. Urgestein Bringolf absolvierte bereits 413 NLA-Partien. Es dürften noch einige folgen.

Taktisches Konzept

Trainer Zoltan Cordas ist zufrieden mit der Punkteausbeute. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Neuer Trainer, neue Ideen. Das gilt auch für St.Otmar. «Wir müssen 300 Tore ersetzen», sagte Cordas vor der Saison und nach dem Abgang seines Vorgängers Spellerberg. In der Defensive setzt der Österreicher auf mehr Dynamik und Aktivität in der 6:0-Formation. In der Offensive bestechen die St.Galler in den 17 Partien der Herbstrunde vor allem durch ihre taktische Variabilität. «Zoltan Cordas bereitet die Spieler auf jedes Team minutiös vor», sagt Sportchef Andy Dittert. Beinahe in jedem Spiel zaubert Cordas einen neuen Offensivspielzug aus dem Hut. Auch wenn der Trainer mit der Punkte- und Torausbeute zufrieden ist, sagt er: «Der nächste Schritt wäre, dass wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen.» Die Arbeit geht Cordas trotz des guten Zwischenzeugnisses so schnell nicht aus.