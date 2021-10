Radsport Zu schlecht für Olympia – aber Schweizer Leader an der WM: Der Thurgauer Claudio Imhof ist der stärkste Trumpf der Schweizer an der Bahn-WM Am Mittwoch beginnt für die Veloprofis in Roubaix die Bahn-WM. Grösster Schweizer Hoffnungsträger ist der Thurgauer Claudio Imhof. Daniel Good Jetzt kommentieren 18.10.2021, 17.00 Uhr

Zwei Thurgauer, Claudio Imhof und Alex Vogel, an der Spitze des Schweizer Bahnvierers, der an der Heim-EM in Grenchen den Final erreicht hat. An dritter Position der St.Galler Simon Vitzthum. Bild: Swiss Cycling

Eigentlich müsste Claudio Imhof den Verbandsoberen einmal ordentlich die Meinung geigen. Aber das ist nicht seine Art. «Ich gebe die Antwort lieber auf der Bahn», sagt der Thurgauer, der für die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Tokio übergangen worden ist. Geliefert hat er schon.

Claudio Imhof, zweifacher Medaillengewinner an der Heim-EM in Grenchen. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

An der Heim-EM Anfang Oktober in Grenchen gewann der 31-Jährige aus Sommeri mit dem Vierer Silber und in der Einzelverfolgung Bronze. Es waren die einzigen Medaillen für den Schweizer Radsportverband Swiss Cycling.

Nun steht im Norden Frankreichs die WM an. Und wieder ist Imhof der stärkste Trumpf der Schweizer. «Ich hoffe, dass die gute Form weiter Bestand hat», sagt er. Nach dem Olympia-­Aus warf Imhof nicht etwa die Flinte ins Korn, sondern setzte sich nach zwei Wochen «Schockstarre» neue Ziele. Er sagt:

«Ich bin motiviert wie ein Junior. Und ich glaube daran, dass ich trotz des Alters immer noch besser werde.»

Sportsoldat Imhof hat sich auf die beiden Grossanlässe auf der Bahn im Oktober so spezifisch vorbereitet wie noch nie. Nach einem Höhentrainingslager trainierte er während fast dreier Wochen auf der Bahn.

Daheim war er schon lange nicht mehr. Unterschlupf findet er bei seiner Freundin in Ipsach in der Nähe von Grenchen. «Aber langsam habe ich dann schon Heimweh nach dem Thurgau», sagt er.

Schon 2016 wird er trotz WM-Bronze übergangen

Auch Imhof ist klar, dass das Niveau an einer WM höher ist als an einer EM. Eine WM-Medaille hat er aber schon im Sack. Im März 2016 gewann er im Scratch Bronze – und wurde auch damals nicht für die Olympischen Spiele berücksichtigt.

Das zehrte an ihm. Aber er sagt auch: «Ich bin ein Stehaufmännchen.» 2024 soll der olympische Traum endlich Tatsache werden – in Paris, gut 200 Kilometer südlich des aktuellen WM-Standortes. Ansehnliche Ergebnisse in den nächsten Tagen in Roubaix wären für Imhof eine gute Basis auf dem weiteren Weg nach Paris.

Für einen Vertrag mit einem Strassenteam ist er wohl zu alt

Imhof ist auch in der Lage, in Strassenrennen der Elite Paroli zu bieten. Er hoffte dank einer starken Tour de Suisse, in einem Profiteam Unterschlupf zu finden. Es gab verschiedene Kontakte, aber es kam zu keinem Vertrag. «Es ist schwierig wegen meines Alters. Wahrscheinlich kommt es nicht mehr zu klappen mit einem Profivertrag auf der Strasse», sagt er. So ist für Imhof wenigstens die Bahn frei für weitere Topleistungen auf der Bahn. Bis Paris.

Drei Ostschweizer im WM-Vierer

Schon zum Auftakt der Bahn-WM in Roubaix stehen die Schweizer in ihrer Paradedisziplin im Einsatz. Am Mittwoch und am Donnerstag fällt die Entscheidung auf einer Bahn mit langen Geraden und engen Kurven. «Nicht so ideal für die Mannschaftsverfolgung. Aber es ist ja für alle gleich», sagt Teamleader Claudio Imhof. Die Schweizer reisten am Sonntag nach Nordfrankreich, um am Montag und Dienstag Mass an der Bahn zu nehmen.

Alex Vogel im April 2021 Bild: Benjamin Manser

Neben Imhof sind zwei weitere Ostschweizer mit dem Vierer in Fahrt: der 22-jährige Thurgauer Alex Vogel aus Wittenwil und der 26-jährige Simon Vitzthum aus Rheineck. Beide gehörten zur erfolgreichen Mannschaft, die an der Heim-EM Silber holte.

Mountainbiker Simon Vitzthum Bild: Yves Solenthaler

Beide starteten wie Imhof nicht in Tokio, wo der Schweizer Vierer Achter und Letzter wurde. Vogel hat die Rolle des sogenannten Anfahrers inne und wartete an der EM mit ganz starken Leistungen auf. Auf der Strasse ist der gelernte Forstwart ein Sprinter mit Qualitäten in kurzen Zeitfahren.

Vitzthum ist eigentlich Mountainbiker, internationale Erfolge verbucht er aber auf der Bahn.