Wahl zur besten Sportlerin des Kantons St.Gallen: Diesmal lässt Snowboarderin Julie Zogg Tennisspielerin Belinda Bencic hinter sich Die Sarganserländer Alpinsnowboarderin Julie Zogg ist St.Galler Sportlerin des Jahres 2019. An den Sports Awards wurde Zogg noch deutlich hinter Bencic gewählt. Ives Bruggmann 17.09.2020, 22.52 Uhr

Julie Zogg zählt auf dem Alpinsnwoboard zu den Besten der Welt. Mario Gaccioli

Weltmeisterin, Zweite im Gesamtweltcup, Disziplinensiegerin im Parallelslalom: Keine Frage, die Alpinsnowboarderin Julie Zogg ist verdiente Sportlerin des Jahres 2019 des Kantons St.Gallen.

Kurios dabei ist nur, dass die Interessengemeinschaft St.Galler Sportverbände, welche die besten Sportlerinnen und Sportler des Kantons jährlich an einer Sportlergala auszeichnet, anders entschied, als dies auf nationaler Ebene geschah. An die Gala des Schweizer Sportes wurde die gebürtige Wartauerin Zogg nicht einmal eingeladen. Sie schaffte es bei den Sports Awards nicht unter die besten Sechs. Schweizer Sportlerin des Jahres wurde die Sprinterin Mujinga Kambundji vor der Uzwiler Tennisspielerin Belinda Bencic.

Ein Ziel bleibt noch für Zogg

Julie Zogg PD

Ebendiese Bencic liess die Zogg nun hinter sich. Es ist für die Sarganserländerin ein altbekanntes «Problem». Die Anerkennung und die Wahrnehmung ihrer Sportart Alpinsnowboard ist in der Öffentlichkeit gering. «Umso schöner ist diese Auszeichnung für mich», sagt Zogg. Sie will zwar nicht von Genugtuung sprechen, aber die Erfolge sagen ohnehin alles. Die 27-jährige Zogg hat in ihrer Karriere schon fast alles erreicht, auch Gesamtweltcupsiegerin wurde sie schon. Deshalb hat sich die Zeitsoldatin der Armee das höchste aller Ziele gesetzt:

«Der Olympiasieg wäre das Grösste. Ihm ordne ich alles unter.»

Schafft die ihn Mels wohnhafte Zogg das, ist ihr auch die nationale Aufmerksamkeit gewiss.

Gämperli, Good und Tennisclub Wil

In der Kategorie Amateursportlerin des Jahres wurde die Jonschwiler Unihockeyspielerin Andrea Gämperli ausgezeichnet. Sie nahm beim Gewinn des Vizeweltmeistertitels der Schweiz an der WM in Neuenburg eine wichtige Rolle ein.

Alpinskifahrerin Nicole Good aus Pfäfers ist derweil die beste Nachwuchssportlerin. Als Verein des Jahres wurde der Tennisclub Wil gekürt.