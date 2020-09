Zehnter am Lauberhorn und in der Form seines Lebens – dann setzte ein schwerer Sturz den Gossauer Ralph Weber ausser Gefecht: «Ich komme noch stärker zurück» Für einen guten Skiwinter muss im Sommer der Schweiss fliessen. Junioren-Weltmeister Ralph Weber spricht von einer sehr guten Vorbereitung: «Ich bin voll im Schuss!» Daniel Good 08.09.2020, 14.08 Uhr

Am Lauberhorn fuhr Ralph Weber unter die ersten Zehn. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE (Wengen, 16. Januar 2020)

Es waren wunderschöne Momente für Ralph Weber zu Beginn dieses Jahres: Platz zehn am Lauberhorn, schnellster Schweizer im Abschlusstraining von Kitzbühel, Trainingsbestzeit im Vorfeld der Weltcupabfahrt in Saalbach-Hinterglemm, auf höchster Ebene erstmals nahe an einem Podestrang.

Aber das Schicksal meinte es nicht gut mit dem schnellen Ostschweizer. Weil die Piste teilweise schlecht präpariert war, stürzte er Mitte Februar in Österreich und erlitt einen Innenbandteilabriss im linken Knie.

Der verhängnisvolle Sturz in der Weltcupabfahrt von Saalbach-Hinterglemm bei hohem Tempo. Bild: Alain Grosclaude/Agence Zoom / Getty Images Europe (13. Februar 2020)

«So schnell kann es gehen. Noch Ende 2019 war ich auf höchster Ebene ein Nobody, dann zeigte die Leistungskurve rasant aufwärts, ehe mich der Sturz abrupt stoppte», sagt der 27-jährige Weber.

Aber Weber gab nicht auf. Das verletzte Knie war schneller geheilt als erwartet. Schon sechs Wochen nach dem schweren Sturz war er bereit, um wieder eine Abfahrt zu bestreiten. In Saalbach-Hinterglemm, wo sein Höhenflug so schmerzhaft gestoppt wurde, wollte er zum Europacup antreten. Weber sagt:

«Am besten startest du so schnell wie möglich wieder dort, wo es dich ‹abgetischt› hat.»

Die Physiotherapeuten hatten grünes Licht gegeben. Der Athlet fühlte sich so weit bereit, um wieder zu Tale zu rasen. «Das war ein Härtetest», sagt Weber. Aber das Coronavirus stoppte auch den Gossauer. Am Tag vor der Abreise nach Saalbach-Hinterglemm erhielt er per SMS den Bescheid, dass die Trainings und Rennen nicht stattfinden würden.

So blieb Weber wenigstens Zeit, weiter Sorge zum ramponierten Knie zu tragen. Denn einigermassen richtig trainieren konnte er erst sieben, acht Wochen nach dem Sturz wieder. Zuerst ging gar nichts, dann begab er sich mit den Krücken in den Kraftraum.

Die Schweizer sind mit den Gletschern gut bedient

Nun ist aber alles wieder gut. Auch im Kopf ist Weber frei. Denn es war beileibe nicht sein erster schwerer Sturz. «Es schlug mir schon auf die Moral, denn ich war auf einem sehr guten Weg. Es ging länger als sonst, bis ich aus dem Tief heraus fand.»

Er schaute vorwärts, die Familie sprach ihm Mut zu, er erinnerte sich seiner bis zum Sturz hervorragenden Saison und sagte sich: «Ich will noch stärker zurückkommen. Schaffe ich es einmal aufs Podest, kann es sehr schnell noch weiter vorwärts gehen.»

In der Abfahrt ist Ralph Weber verbandsintern gesetzt. Expa/Johann Groder / APA (12. Februar 2020)

Die Saisonvorbereitung lief gut. Konditionell ist Weber bereit. Auch auf Schnee war er schon einige Male: Auf den Gletschern in Zermatt und Saas-Fee. «Wir Schweizer haben das Glück, dass wir die höchsten Gletscher haben», sagt Weber. Denn Trainingslager in Argentinien oder Chile sind wegen der Coronapandemie nicht möglich.

Ebenfalls schon abgesagt wurden die Speedrennen in Nordamerika. Einen offiziellen Kalender gibt es noch nicht. Aber denkbar ist, dass die Saison im Dezember in Val d'Isère beginnt und eine Woche später in Gröden fortgesetzt wird.

In der Abfahrt ist Weber aufgrund der starken Ergebnisse in der vorigen Saison verbandsintern gesetzt, im Super-G muss er durch die Qualifikation. Das ist jene Disziplin, in der Weber 2012 Junioren-Weltmeister geworden ist. In der Abfahrt war er «nur» WM-Zweiter.

Beat Feuz mit der gleichen Skimarke

Ralph Weber Bild: Michel Canonica

Seit mehr als 15 Jahren ist Weber auf Head unterwegs. Das ist die österreichische Skimarke, der auch Beat Feuz vertraut. «Ich bin rundum zufrieden. Es passt alles. Es gibt keinen Grund, um eine anderes Produkt zu testen», sagt der Ostschweizer, der auch schon im Europacup sehr erfolgreich war.

Im Weltcup will Weber im kommenden Winter mindestens wieder dort anknüpfen, wo er Anfang Jahr stand. Insbesondere den zehnten Platz im Heimrennen in Wengen wird er nie wieder vergessen. Er erhielt so viele Gratulationen, «dass ich zwei Tage zurückschreiben musste.»

Dass es für Weber wieder schnell so wird, ist gut möglich. Er muss nur gesund bleiben.