Handball Zehn verschiedene Torschützen bei Fortitudos Sieg gegen Biel Die Gossauer Handballer siegen in der NLB nach einer mühevollen ersten Halbzeit gegen Biel am Ende deutlich mit 33:24 (15:15). Sarina Bischoff 26.04.2021, 11.43 Uhr

Gossaus Rechtsaussen Lukas Osterwalder (rechts) erzielte sieben Treffer aus acht Versuchen. Michel Canonica

Im zweiten Spiel nach der Wiederaufnahme der NLB-Saison gab es für die Handballer des TSV Fotitudo Gossau einen deutlichen Sieg. Nichtsdestotrotz war es, wie Goalie Gabor Busa nach der Partie sagte, «nur in den letzten zehn Minuten ein komfortables Resultat. Davor hätten wir fast wie in Baden wieder einen grossen Vorsprung vergeben.»

Wie vor Wochenfrist, als die Gossauer trotz zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung nochmals zittern mussten, lagen sie auch am Samstag gegen Biel bereits nach acht Minuten mit fünf Treffern in Front (5:0) und kurz darauf 7:2. Temporeiche Angriffe und ein gutes Zusammenspiel zwischen der Verteidigung und dem Torhüter brachten den verheissungsvollen Beginn. Dieser Vorsprung war aber nur vier Minuten später wieder weg, als die Berner das Tor zum 7:7 erzielten und den Rest der ersten Halbzeit ausgeglichen gestalteten. «Wir wurden nach diesem guten Start wahrscheinlich schon zu locker», sagte Busa.

Steigerungspotenzial in der Überzahl

In der Tat kam Gossau immer wieder einen Schritt zu spät oder machte diesen nicht in Richtung des Angreifers, wodurch die Gäste einfache Tore aus dem Rückraum erzielen konnten. Auch in der Offensive verlangsamte sich das St.Galler Spiel. Hinzu kam, dass sie während den vier Überzahlsituationen keinen Treffer aus dem Spiel heraus erzielten.

Die zweite Halbzeit begann gleich wie die erste: vielversprechend. Gossau fand zurück zu mehr Tempo im Angriff und präsentierte sich in der Abwehr stabiler. Gleichzeitig ging den Bielern nach und nach die Luft aus und sie konnten sich keine zwingenden Abschlussmöglichkeiten mehr herausspielen.

Inauen und Zeller mit Premieren

So konnten die Gäste Fortitudo nicht mehr Paroli bieten und Gossau seine Führung ausbauen. «Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und sind ruhig geblieben», sagte Busa, «die grösste Stärke war aber, dass die Tore auf mehrere Schultern verteilt waren.» Insgesamt trafen zehn verschiedene Gossauer Spieler, wobei die beiden Nachwuchsspieler Noah Inauen und Loris Zeller zu ihren ersten Toren in der NLB kamen. Auch auf der Torhüterposition waren die Fürstenländer ausgeglichen besetzt, denn sowohl Beco Perazic in der ersten Halbzeit mit neun Paraden, als auch Busa in der zweiten mit 13 Interventionen, zeigten starke Leistungen. Trotz der positiven Aspekte gibt es bei den Gossauern noch einiges zu tun. 13 unerzwungene Fehler und vier vergebene Penaltys sind zu viele. Busa: «Wir mussten wieder merken, dass 90 Prozent nicht reichen.» Dank dieser Erkenntnis in der Pause bleibt Gossau auf dem zweiten Tabellenrang.