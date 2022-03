Der FC Wil rettet in einer irren Schlussphase einen Punkt Gegen Yverdon Sport holen die Wiler spektakulär einen Punkt. Als sie bereits wie die Verlierer aussahen, schlugen die Äbtestädter eiskalt zurück. Gianluca Lombardi 04.03.2022, 22.22 Uhr

Josias Lukembila (re.) brachte den FC Wil mit 1:0 in Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Zweimal gastierte der FC Wil in dieser Saison in Yverdon, beide Male war für die Äbtestädter nichts zu holen. Doch in der Zwischenzeit ist in Wil einiges passiert. So pflegt man mittlerweile einen deutlich offensiveren Spielstil als das noch im Herbst unter Alex Frei der Fall war. Ein Umstand, mit dem Yverdon im ersten Durchgang sichtlich Mühe hatten.