WORLD TOUR Etappensieg und Leadertrikot für den Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger: «Das macht mich glücklich» Der 22-Jährige feiert im Rahmen des Etappenrennens Paris-Nizza seinen ersten Sieg auf höchstem Niveau. Stefan Bissegger gewinnt das Zeitfahren in Gien über gut 14 Kilometer und übernimmt zugleich die Führung im Gesamtklassement. Daniel Good 09.03.2021, 16.35 Uhr

Stefan Bissegger fährt in Frankreich allen davon Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE

Welt- und Europameister standen am Start, auch Sieger von grossen Rundfahrten wie Giro d'Italia und Vuelta. Am Schluss lachte aber ein junger Profi aus Mettlen am besten. Stefan Bissegger gewann die dritte Etappe von Paris-Nizza 83 Hundertstelsekunden vor dem französischen Meister Rémi Cavagna.

Stefan Bissegger im Leadertrikot Bild: Yoan Valat / EPA

Auf Platz drei folgte der Slowene Primoz Roglic, der Zweite der Tour de France 2020. Nur auf Rang sechs landete der frühere Weltmeister Rohan Dennis aus Australien. Bissegger sagte über seine Leistung:

«Das macht mich glücklich»

Bissegger wusste im Vorfeld des Zeitfahrens, dass es nicht einfach werden würde. Er musste auf die Zähne beissen, um den grössten Erfolg seiner Karriere unter Dach und Fach zu bringen. Die Zwischenzeit bei Kilometer 6,7 durchmass der Thurgauer noch mit drei Sekunden Vorsprung. Dann wurde es enger. Aber der «Muni», so sein Übername, wehrte sich erfolgreich gegen die Konkurrenz.

Auf den Spuren von Marc Hirschi

Siege von Schweizern im Rahmen der World Tour sind selten. Der Letzte vor Bissegger war Marc Hirschi, der im vergangenen Herbst die Flèche Wallonne in Belgien für sich entschied. Bisseggers Vorbild Stefan Küng triumphierte schon an der Tour de Suisse und an der Tour de Romandie.

Seit August 2020 steht Stefan Bissegger beim World-Tour-Team Education First unter Vertrag Bild: PD

Bissegger steht erst seit August 2020 in Diensten eines World-Tour-Teams. Aber schon zu Beginn seiner Karriere in der Elite setzte er ein paar Ausrufezeichen. Anfang Oktober belegte er im Zeitfahren der Benelux-Tour den dritten Platz. Im Februar beendete er die erste Saisonprüfung gegen die Uhr in den Vereinten Arabischen Emiraten auf dem zweiten Rang. Nun schloss sich der Kreis mit dem Sieg.

Bissegger hatte in der vergangenen Woche im Thurgau häufig auf dem Zeitfahrvelo trainiert. Im Hinblick auf Paris-Nizza. Er wollte diesen Sieg unbedingt. Er wusste, dass er Chancen haben würde. Denn in den Emiraten wurde er im Zeitfahren bloss vom italienischen Weltmeister Filippo Ganna besiegt. «Und auch dieser ist zu schlagen», sagt Bissegger. Eine bemerkenswerte Talentprobe hat er auf jeden Fall abgeliefert.