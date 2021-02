WM-Vorbereitung «Ich laufe besser als noch vor einem Jahr»: Beda Klee hofft auf drei WM-Einsätze Die Langlauf-Saison des Wattwilers Beda Klee wartet noch auf ein Ausrufezeichen. Gefühlt sei er aber näher dran an der Spitze als im vergangenen Jahr, sagt der 24-Jährige. An der WM wird er über 10 km Skating starten. Und er hofft auf zwei weitere Einsätze - samt einer Medaillenchance. Ralf Streule 19.02.2021, 13.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beda Klee unterwegs im Weltcup-Staffelrennen in Lahti vor vier Wochen. Federico Modica/Freshfocus

Eigentlich befände sich Beda Klee derzeit im tschechischen Nove Mesto. Doch, wie so vieles in Coronazeiten, ist auch dies anders als vorgesehen. Die Weltcuprennen sind abgesagt, weil unter anderem Deutschland die Tschechische Republik zum Corona-Risikogebiet erklärt hat. Und so bleibt dem Toggenburger in seiner Wahlheimat Davos etwas mehr Zeit, sich auf die WM vorzubereiten.

Der Grossanlass in Oberstdorf beginnt am Dienstag kommender Woche. Am Freitag bereits findet jenes Rennen statt, in dem Klee gesetzt ist: 10 km Einzelstart in der Skating-Technik. «Sicher eine meiner liebsten Disziplinen», sagt der 24-Jährige - auch wenn er als technischer Allrounder gilt. Sein wertvollstes Saisonresultat holte sich Klee vor drei Wochen in Falun, als er im 15-km-Skating-Einzelstart 20. wurde. Zwar klassierte er sich zuvor an einem Rennen der Tour de Ski auf klassischen Ski sogar auf dem 14. Platz - was aufgrund der norwegischen Absenz jedoch weniger aussagekräftig war.

Klees wichtige Erkenntnis für die kommenden Jahre

Wer sich die Resultate von Beda Klee in diesem Winter anschaut, kommt zum Schluss: Da ist viel Konstanz, jedoch weiterhin erst in den mittleren Gefilden des Weltcup-Zirkus. Mit Rängen um den 30. Platz bewegt er sich dort, wo er dies bereits im vergangenen Jahr tat. «Den Riesensprung habe ich nicht gemacht, das stimmt», sagt Klee. Und dennoch fühle sich die Saison um einiges besser an als 2019/20. «Ich laufe besser und bin gefühlt näher an einem Exploit. Ich laufe weniger am Anschlag als noch vor einem Jahr.» Diese Erkenntnis sei für die kommenden Saisons sehr wichtig.

Gute Chancen, Teil der Staffel zu bleiben

Und auch für die WM. Dort hofft Klee - bei seinem zweiten Grossanlass nach Seefeld 2019 - nebst dem 10-km-Rennen auf weitere Einsätze. Für den Skiathlon sei er zwar kaum vorgesehen, sagt Klee, im einzigen Weltcup-Skiathlon der Saison wurde er in Lahti 33. Stand jetzt dürfte er aber grosser Anwärter auf einen der vier Startplätze in der WM-Staffel sein. «Wenn ich in Form bleibe, habe ich hier gute Chancen», sagt er. Auch, weil er sowohl als Startläufer im klassischen Stil wie auch als Nummer drei im Skatingstil in Frage kommt. Die Schweizer Staffel darf sich, aufgrund der vergangenen Resultate, sogar gewisse Chancen auf einen Medaillengewinn ausrechnen. Und sollte es zu einer WM für Klee werden, könnte sogar ein Start im 50-km-Lauf in klassischer Technik zum WM-Abschluss ein Thema werden.

Weltcup-Saison bereits zu Ende?

Ob die Weltcup-Saison danach noch fortgesetzt wird, steht derzeit in den Sternen. Alle zum Saisonende geplanten Weltcuprennen in Oslo und Peking sind längst abgesagt, einen Plan B gibt es bisher nicht. «Wir nehmen es, wie es kommt», sagt Klee. Eine Devise, die dieser Tage nicht nur im Spitzen-Langlauf angesagt ist.