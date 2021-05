Interview Schwägalp-Schwinget ohne Zuschauer verursacht zwar finanzielle Einbussen, aber: «Wir werden das überleben» Das Schwingfest am Fusse de Säntis findet ohne Zuschauer statt. OK-Präsident Niklaus Hörler und Pressechef Karl Metzger über die Beweggründe. Interview: Ives Bruggmann 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niklaus Hörler (links) und Karl Metzger posieren exakt dort, wo in drei Monaten geschwungen werden soll. Arthur Gamsa (Schwägalp, 21. Mai 2021)

Das Schwingfest am Fusse des Säntis, das in den vergangenen Jahren Tausende Zuschauer anlockte, muss nach der Absage im vergangenen Jahr einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Zwar wird der Anlass in dieser Saison durchgeführt, jedoch ohne Zuschauer. OK-Präsident Niklaus Hörler und Pressechef Karl Metzger über Planungssicherheit, finanzielle Einbussen und volle Tribünen.

Der Schwägalp-Schwinget findet ohne Zuschauer statt. Weshalb?

Niklaus Hörler: Bis zu einem gewissen Zeitpunkt konnten wir den Entscheid hinauszögern. Doch einige Vorarbeiten wie zum Beispiel der Aufbau der Tribünen benötigen eine gewisse Vorlaufzeit. Vor allem auch, weil wir auf die Unterstützung von Armee und Zivilschutz zurückgreifen dürfen. Da die Planungssicherheit eines Fests mit Zuschauern nicht gegeben ist, mussten wir diesen Entscheid nun fällen.

Karl Metzger: Stand heute sind noch nicht einmal Wettkämpfe zugelassen. Das liegt nicht in unserer Macht. Wir haben jedoch aus Solidarität gegenüber dem Schwingsport und den Athleten entschieden, den Schwinget auf der Schwägalp bei grünem Licht des Bundes durchzuführen.

Weshalb verzichtet das Organisationskomitee auf eine Lösung mit beschränkter Zuschauerzahl?

Karl Metzger: Bei allen Teilvarianten mit Zuschauern stimmen in erster Linie Aufwand und Ertrag nicht überein. Zudem ist unsicher, wie viele Zuschauer bis im August überhaupt zugelassen sein werden. In diesem Fall würde zu viel auf dem Prinzip Hoffnung beruhen. Und auf der Hoffnung können wir nicht aufbauen.

Der Siegerstein auf der Schwägalp. 2020: Wegen Covid-19 kein Schwingfest. Arthur Gamsa

Niklaus Hörler: Dazu kommt, dass wir bei einer Teilvariante hätten entscheiden müssen, welche Zuschauer kommen dürfen. Das kam für uns nicht in Frage. Wir wollen auf der Schwägalp keine Zweiklassengesellschaft. Wir setzen deshalb auf die absolute Minimalvariante, diese entlastet uns auch finanziell. Erfreulicherweise überträgt das SRF das Schwingfest live. Wir sind überzeugt, dass diese Lösung die einzig gerechte ist gegenüber allen Interessengruppen. Zudem stösst sie in der aktuellen Lage wohl auf Akzeptanz.

Die Einnahmen fehlen ohne Zuschauer bereits zum zweiten Mal. Was bedeutet das in finanzieller Hinsicht für das Fest?

Karl Metzger: Die Einbussen sind beträchtlich. Bei der Absage im vergangenen Jahr, die weniger vorhersehbar war, mussten wir einen sechsstelligen Minusbetrag in Kauf nehmen. Nun können wir dank der frühzeitigen Planung einige Kosten einsparen.

Wie kompensieren Sie die Verluste? Sind Ausgleichszahlungen von Bund und Kantonen ein Thema?

Niklaus Hörler: Wir hatten glücklicherweise sehr gute Zeiten und in diesen haben wir gespart. Es macht mich stolz, dass wir diese schwierige Zeit, in der wir zwei Jahre untendurch müssen, mit eigenen Mitteln bewältigen können. Bund und Kantone haben uns von Beginn an finanziell unterstützt. Da wäre es uns nicht recht, wenn wir jetzt um Hilfe bitten würden. Wir werden das überleben und sicherlich auch in Zukunft wieder volle Tribünen haben. Karl Metzger: Vom Eidgenössischen Schwingerverband gibt es eine Aufwandsentschädigung von 4000 Franken. Dafür sind wir dankbar. Ansonsten können wir auf unsere Sponsoren zählen, die sehr solidarisch mit uns sind.

Wie sieht die Minimalvariante aus, mit der Sie nun planen?

Karl Metzger: Es wird drei Sägmehlplätze geben und ein paar Bänke für die Schwinger und die Funktionäre. Rund um das Festgelände stellen wir einen Sichtschutz auf. Innerhalb dieser Absperrung halten wir uns an die dann gültigen Schutzmassnahmen des BAG. Es wird zum Beispiel einen kleinen Verpflegungsstand geben.

Was passiert mit den Tickets?

Niklaus Hörler: Obwohl in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Situation von höherer Gewalt, in welcher wir uns zurzeit befinden, geregelt ist, hat das OK beschlossen, die einbezahlten Tickets und Bankettkarten von 2020 um ein weiteres Jahr auf 2022 zu übertragen. Anfang 2022 werden wir alle bezahlten Tickets und Bankettkarten durch eine Neuauflage ersetzen. Besucher, die ihre Tickets und Bankettkarten nicht auf 2022 übertragen lassen möchten, können sich bei uns melden.

Wie wird es sein am 15. August, so ganz ohne Zuschauer auf der Schwägalp?

Niklaus Hörler: Ich weiss es selbst auch noch nicht. Was ich als ehemaliger Schwinger sagen kann, ist, dass die Stimmung am Morgen vor einem Schwägalp-Schwinget eine ganz spezielle ist mit all den traditionellen Darbietungen und den vielen Zuschauern. Das wird den Schwingern sicher fehlen. Ich frage mich auch, wie sich die Athleten in dieser ungewohnten Atmosphäre motivieren werden. Wir können es aber nicht ändern. Im Vordergrund steht nun die Solidarität gegenüber dem Schwingsport. Ich bin erleichtert, dass das 28-köpfige Organisationskomitee nun weiss, woran es ist und mit der Arbeit loslegen kann.