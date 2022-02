St.Otmars Präsident Hans Wey spricht über den Zustand des Klubs.

Handball St.-Otmar-Präsident Hans Wey: «Wir werden das Budget senken müssen» Am Mittwoch starten St.Otmars Handballer ins letzte Saisondrittel. Präsident Hans Wey über Abgänge, Budgetkürzungen und Hallenpläne. Interview: Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Seit 2014 leitet Hans Wey, Jahrgang 1952, die Geschicke des TSV St.Otmar als Präsident. Bild: Michel Canonica

Der TSV St.Otmar greift nach der Winterpause am Mittwochabend wieder ins Spielgeschehen ein (siehe Kasten). Trotz eines durchwachsenen Herbsts und dem daraus resultierenden siebten Tabellenplatz in der NLA streben die St.Galler den Playoff-Halbfinal an. Präsident Hans Wey hat neben sportlichen auch andere, zukunftsweisende Themen zu bearbeiten.

Vergangene Saison musste St.Otmar aufgrund eines fehlenden Fernsehbodens seine Playoff-Heimspiele in Winterthur bestreiten. Droht ein solches Szenario erneut?

Hans Wey: Die Stadt St.Gallen hat uns zugesichert, dass wir im Sommer unser Bodenproblem gelöst haben werden. Pünktlich zu Saisonbeginn wird es einen Boden geben, der für jedes Spiel ausgerollt wird. Für dieses Engagement sind wir der Stadt dankbar, denn ein passender Boden ist Bedingung für die Teilnahme an der Meisterschaft.

St.Otmars Playoff-Spiele werden somit erneut im Exil ausgetragen?

Das hoffen wir nicht. Aber sobald das Fernsehen entscheidet, ein Heimspiel von uns zu übertragen, müssten wir eine kurzfristige Lösung mit einem verlegbaren Boden suchen oder in eine andere Halle ausweichen.

Das Bodenproblem wird also demnächst erledigt sein. Die Hallenproblematik wird aber noch andauern, denn die Kreuzbleiche ist in die Jahre gekommen.

Die Kreuzbleiche ist für mich die beste Stimmungshalle in der Schweiz, was den Handball betrifft. Nur bekommen wir zu wenig Zeit in der Halle, um einen Halbprofibetrieb aufrechtzuerhalten. Wir teilen uns die Halle bekanntlich mit den Schülerinnen und Schülern des KV. Und auch die anderen Turnhallen der Stadt sind nur begrenzt verfügbar. Für die Mittagstrainings können wir immerhin ins Athletik-Zentrum ausweichen.

Kriens-Luzern hinter den Erwartungen Zum Start in die Saisonendphase empfängt der TSV St.Otmar am Mittwochabend um 19.30 Uhr Kriens-Luzern. Es ist die Begegnung zwischen dem Tabellensiebten und dem -achten. Die Innerschweizer, die mit den Transfers der Schweizer Nationalspieler Andy Schmid und Dimitrij Küttel auf die kommende Saison aufhorchen liessen, blieben in dieser Spielzeit hinter ihren Erwartungen zurück. Trainer Goran Perkovac strebt nicht weniger als einen Titel an. Daraus macht der Olympiasieger keinen Hehl. St.Otmar muss weiterhin auf die verletzten Noah Haas, Vuk Lakicevic und Clemens Gangl verzichten. Bei Flügelspieler Severin Kaiser entscheidet sich kurzfristig, ob er eingesetzt werden kann. In den bisherigen zwei Aufeinandertreffen dieser Equipen gewann jeweils das Heimteam. (ibr)

Abhilfe könnte das neue Sportzentrum im Gründenmoos schaffen.

Genau. Das wäre sicherlich die beste Lösung. Wichtig ist für uns vor allem eine ganzheitliche Lösung mit grosser Eventhalle und Trainingsmöglichkeiten – auch für den Nachwuchs. Kommt das Sportzentrum wie geplant zu Stande, würde es aber noch einige Jahre dauern, bis wir in die neue Halle umziehen würden.

Vor dem Start ins letzte Drittel der Saison liegt St.Otmar auf Rang sieben. Sind Sie zufrieden damit?

Diese Platzierung ist sicher nicht das, was wir uns erhofft haben. Der Ausfall von Ariel Pietrasik hat uns hart getroffen. Wir haben es nicht geschafft, ihn innerhalb des Teams zu ersetzen. Das hat uns in eine Baisse gebracht, die wir nicht so einfach hinter uns lassen konnten. Dazu kamen weitere Verletzungen wichtiger Spieler.

Müssen die Saisonziele nun angepasst werden?

Wir bleiben dabei. Wir wollen unter die besten vier Mannschaften. Das wäre mit dem Einzug in den Playoff-Halbfinal geschafft. Dieser ist weiterhin unser Saisonziel. Wenn wir einigermassen vom Verletzungspech verschont bleiben, ist das sicherlich realistisch. Wir werden alles daran setzen.

Die Planung für die nächste Saison dürfte auf Hochtouren laufen. Nur ein Linkshänder besitzt einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Nach den beiden Abgängen auf dem rechten Flügel von Ramon Hörler und David Fricker wollen wir auf dieser Position zwei Neuzuzüge verpflichten, und auch im rechten Rückraum soll ein zusätzlicher Linkshänder kommen. Wir sind in bestem Kontakt.

Auch für Nationalgoalie Aurel Bringolf muss Ersatz her. Wie sehr schmerzt sein Abgang?

Jeder Abgang schmerzt auf eine gewisse Weise. Aurel Bringolfs Vertrag bei uns ist ausgelaufen. Er ist dann an uns herangetreten mit dem Wunsch, beim BSV Bern eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir arbeiten auch hier an einer Lösung.

Seit vergangenem Jahr ist der Verein wieder schuldenfrei. Wie schwer ist es für St.Otmar, das finanzielle Gleichgewicht zu halten?

Das ist eine ewige Herausforderung. Wir tätigen nur Transfers, die machbar sind, und setzen auf entwicklungsfähige Spieler. Ariel Pietrasik ist das beste Beispiel hierfür. Er hat sich bewusst für St.Otmar entschieden, weil er hier den nächsten Schritt auf dem Weg in eine Topliga machen will. Aber die Rahmenbedingungen haben sich verschärft. Die Publikumszahlen sind wegen Corona eingebrochen, und auch das Sponsoring hat unter der Pandemie gelitten. Seit vergangener Saison spielen wir ohne Hauptsponsor. Ändert sich diese Situation nicht, werden wir auf die kommende Saison den Hauptsponsor in einer Aktion unter Firmen und Gönnern verlosen. Ohnehin werden wir das Budget weiter senken müssen, denn die Unfallversicherungsprämien sind um einen Betrag im sechsstelligen Bereich angestiegen.

Zum Glück für St.Otmar gibt es den Club 2000 und die Nachwuchsstiftung.

Ohne diese beiden Organisationen wäre Spitzenhandball beim TSV St.Otmar nicht finanzierbar. Sie sind unsere Lebensversicherung. Ohne diese Gönnervereinigungen wären wir wohl in der 1. Liga.

Sie sind seit 2014 im Amt. Wie lange wollen Sie noch Präsident bleiben?

Eine geeignete Nachfolgeregelung zu finden, geniesst für mich hohe Priorität. Das ist aber nicht ganz einfach. Im Sommer werde ich mich wohl noch ein letztes Mal zur Wiederwahl stellen.

