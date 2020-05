«Wir sind fitter als vor der Coronakrise» – wie die Schweizer Spitzenschiedsrichter den Unterbruch bewältigen Daniel Wermelinger, Chef der Schweizer Spitzenschiedsrichter, ist erfreut darüber, wie seine Leute während des Unterbruchs arbeiten – zum Beispiel: Fedayi San. Peter M. Birrer 23.05.2020, 05.00 Uhr

Der 37-jährige Fedayi San wurde 2011 in die Super League befördert. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Neulich lud Daniel Wermelinger die 21 besten Unparteiischen des Landes wieder zu einer Videokonferenz ein. Der Chef der besten Schweizer Fussball-Schiedsrichter informierte über den neuesten Stand, hörte sich Stimmen aus der Runde an und gewann den Eindruck, dass die Gruppe die lange Pause bestens bewältigt.

Und vor allem auch: dass sie bereit ist für den Fall, dass die Meisterschaft doch noch fortgesetzt wird. «Wir könnten wieder loslegen», sagt er, «ich hätte ein sehr gutes Gefühl, was unsere Verfassung angeht.»

Knifflige Fälle lösen per E-Learning

Daniel Wermelinger, Chef der Schweizer Spitzenschiedsrichter. Urs Lindt/Freshfocus

Seine Schiedsrichter haben sich an die Trainingspläne gehalten, das zeigen Auswertungen der Daten. Die physische Arbeit ist das eine, die Vertiefung von regeltechnischem Wissen und das Lösen kniffliger Fälle per E-Learning das andere.

Im Zweiwochenrhythmus erhalten die Schiedsrichter 15 Fälle, die sie lösen müssen, als wären sie ein Video Assistant Referee. Ihre Entscheide schicken sie an die Ressortverantwortlichen zurück. Wermelinger sagt:

«Die Ergebnisse stimmen uns überaus zuversichtlich. Sie zeigen uns, mit welcher Professionalität die Leute die Zeit ohne Wettkämpfe überbrücken.»

Einer von ihnen ist Fedayi San, ein Aargauer mit Wohnsitz in Zürich. 2018 gab er seinen Job als Gebäudetechnikplaner auf, weil sich die Perspektive eröffnete, sein Hobby zum Beruf zu machen: Als die Schweiz bei den Schiedsrichtern das Halbprofitum einführte, machte San daraus gleich einen Vollzeitjob. In seinem Vertrag mit dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) steht zwar, dass es sich um ein 50-Prozent-Pensum handelt, «aber ich sah das trotzdem als grosse Chance».

Homeoffice bedeutet primär Training

San, der 2011 in die Super League befördert wurde, trägt seit 2016 das Fifa-Abzeichen auf der Brust, bekommt also auch Aufgebote für internationale Spiele.

Allerdings ist er derzeit gezwungenermassen Schiedsrichter a.D., seit dem 13. März hat er keine Partie mehr geleitet. An jenem Freitag fuhr er nach St.Gallen, stand beim Test des FC St.Gallen gegen Wil (4:1) auf dem Platz, aber ihm wurde damals bewusst: Das wird für eine lange Zeit der letzte Einsatz für mich gewesen sein.

Mit Beginn des Lockdown konnte der Schiedsrichter auf einmal seinen Beruf nicht mehr ausüben. Oder nur noch reduziert. Homeoffice, das bedeutete für San primär eines: Training. Normalerweise ist er kein Freund ausgiebiger Dauerläufe, aber er entdeckte auf einmal, dass es Spass machen kann, 15 Kilometer zu rennen. Als er sich einmal mit Sandro Schärer unterhielt, der Nummer 1 unter den Schweizer Schiedsrichtern, kamen die beiden zur gleichen Erkenntnis:

«Wir sind fitter als vor der Coronakrise, weil wir uns mehr Zeit für die Trainings nehmen können.»

Die Kunst bestand darin, die Motivation nicht zu verlieren. San bekundete keine Mühe, weil er vom Ehrgeiz getrieben ist. Auf europäischer Ebene ist er in der Gruppe 3 eingeteilt, der Aufstieg in die Gruppe 2 ist sein Ziel.

Die Hürde ist hoch, aber sein Kampfgeist erlahmt nicht: «Solange die Möglichkeit besteht, glaube ich daran.» Das ist der Grund, weshalb San alles diesem Job unterordnet. Er zählt zu den besonders Gewissenhaften seiner Branche, und darum meldet er: «Der Tag X kann kommen. Ich fühle mich bestens vorbereitet.»

Die Hausaufgaben der Uefa

Es ist nicht so, dass der Stillstand im Sport ihm zusetzen oder gar zum Verzweifeln bringen würde. Vielmehr hat die Coronakrise auch ihn zum Nachdenken angeregt: «Ein Virus hat die Menschheit dazu gezwungen, das Tempo zu drosseln, es hat aufgezeigt, dass wir nicht die Kontrolle über die Natur haben. Und es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit.»

Die freie Zeit hat er auch genutzt, um Hausaufgaben zu erledigen, die ihm die Uefa zugestellt hat. Eine bestand darin, zwei Partien in voller Länge in der Rolle des Schiedsrichter-Inspizienten zu verfolgen und einen ausführlichen Rapport zu erstellen. Und regelmässig muss er auch verschiedene Situationen beurteilen, in denen der Schiedsrichter im Zentrum steht und innert Kürze entscheiden muss.

Die Trockenübungen sind Pflicht, das weiss er. Aber den Fussball vermisst er, den Rasen, dieses Kribbeln vor dem Anpfiff, den Umgang mit den Spielern, die Anspannung während einer heiklen Partie, das Aufarbeiten der eigenen Leistung.

Fortführung oder Abbruch? Entscheid fällt nächste Woche

Am Mittwoch gibt der Bundesrat bekannt, ob er daran festhalten will, dass ab dem 8. Juni Geisterspiele in den Profiligen erlaubt sind. Zwei Tage später halten die Klubs der Swiss Football League eine ausserordentliche Generalversammlung ab, an der das weitere Vorgehen festgelegt wird, also: Fortführung der Meisterschaften oder Abbruch.

Fedayi San, derzeit wie die meisten SFV-Angestellten auf Kurzarbeit gesetzt, schaute vor einer Woche mit Interesse nach Deutschland. «Es war schön, wieder einmal Fussball zu sehen. Auch wenn der Rahmen speziell war und vorderhand bleiben wird.»

Die hohe Belastung könnte Sorgen bereiten

Sollte es auch in der Schweiz weitergehen, steht San und seinen Kollegen ein happiges Programm bevor. 13 Runden stehen noch aus, dazu möglicherweise Aufgebote im Cup. «Die Grundautomatismen sitzen», versichert San, «aber wir Schiedsrichter brauchen, wie die Teams, ein paar Testläufe vor dem eigentlichen Start.» Sein Chef Wermelinger hätte nur eine Sorge: Die hohe Belastung. «Es käme zu mehreren englischen Wochen und das wäre auch für uns in vielerlei Hinsicht eine grosse Herausforderung. Zumal die Schiedsrichter und Assistenten ja nicht als Vollprofis angestellt sind.» Weiter sagt er:

«Wir müssten uns auf eine fordernde Zeit einstellen.»

Sagt und erinnert sich an das, was er seinen Schiedsrichtern auch an den Video-Meetings immer wieder mitgeteilt hat: «Wir bleiben ruhig und gelassen.»