Eishockey: Die Rapperswil-Jona Lakers vor dem Saisonstart.

Eishockey «Wir bleiben Underdogs» – so sieht die Ausgangslage der Rapperswil-Jona Lakers nach dem historischen Erfolg aus Mit dem Auswärtsspiel in Lugano beginnt am Mittwoch für die Rapperswil-Jona Lakers die neue Saison. Werden sie erneut Playoff-Magie erleben? Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Der Erfolg hallt nach: Die Lakers feiern mit den Fans nach dem vierten Playoff-Halbfinalspiel gegen Zug. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Die vergangene Saison war für Rapperswil-Jona mit der Qualifikation für die Playoff-Halbfinals sportlich aussergewöhnlich erfolgreich, mit einem Verlust von knapp 800000 Franken aufgrund der Coronapandemie dagegen wirtschaftlich aussergewöhnlich schlecht.

Die Verantwortlichen betonen zur Relativierung fast mantrahaft, man wisse, woher man komme. Realismus und das Bestreben, aus einem begrenzten finanziellen Spielraum das Optimum herauszuholen, dominieren. Das Fachmagazin «Slapshot» lobt daher die «geduldige Klubführung, die in einer Krise nicht zu populistischem Aktionismus» neige. Das Ziel für die neue Spielzeit lautet sportlich die Qualifikation für die Pre-Playoffs und wirtschaftlich eine ausgeglichene Rechnung.

Zehn Prozent weniger Saisonabos verkauft

Das sportliche Ziel ist mit der Rückkehr der Fans ins Eishockeystadion wohl eher möglich als ohne, das wirtschaftliche Ziel dagegen nur mit Publikum. Bisher sind rund 2000 Saisonabos verkauft, zehn Prozent weniger als in einem normalen Jahr. 2020/21 hätte bei einem Umsatz von acht Millionen Franken ohne die Verzichte von Saisonabonnentinnen und -abonnenten auf Rückvergütungen, von sämtlichen Angestellten inklusive Spielern auf einen Teil des Lohns und ohne Bundeshilfe ein deutlich siebenstelliges Defizit resultiert, wie Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler erläutert.

«Die Zuschauereinnahmen machen einen Drittel des Gesamtumsatzes aus, notabene noch ohne das Catering.»

Der neue Trainer tritt ein schweres Erbe an

Der neue Trainer Stefan Hedlund.

Bild: Stefan Kaiser

Im sportlichen Bereich übernimmt der Schwede Stefan Hedlund die Mannschaft als Headcoach und damit als Nachfolger des bei Fans und Spielern beliebten Jeff Tomlinson, der nach sechs Jahren keinen Vertrag mehr erhielt. Nicht überall wurde diese Massnahme verstanden. Hedlund tritt nicht nur deshalb ein schweres Erbe an, sondern auch, weil Tomlinson mit dem Erreichen der Playoff-Halbfinals die Benchmark für Rapperswiler Verhältnisse extrem hoch gesetzt hat.

Der 46-jährige Schwede freut sich indessen auf seine Aufgabe:

«Mich reizt es, bei einem Klub mit begrenzten Mitteln so viel Potenzial wie möglich zu entwickeln. Diese Herausforderung habe ich bei den Lakers.»

Die Playoff-Halbfinals hat Hedlund in Schwedens oberster Liga vergangene Saison als Trainer von Skellefteå jedenfalls schon einmal erreicht. Er möchte von seinem Team ein temporeiches, variables, mutiges Spiel sehen, wobei er sowohl Spielkontrolle als auch mehr Freiheiten am Puck anstrebt. Hedlund gilt als guter Kommunikator und Ausbildner. Er möchte eine Hochleistungskultur mit dynamischen Leadertypen auf dem Eis etablieren, die Lakers auf längere Sicht zu einem Playoff-Team formen.

Trainer involviert die Spieler

«Ich habe selten in meiner Karriere einen Staff gesehen, der die Spieler derart stark involviert», sagt Lakers-Captain Andrew Rowe. Die Coaches seien sehr offen, diskutierten mit den Spielern, fragten nach, ob sie sich mit System und Taktik wohlfühlten. «Ich bin sicher, sie können trotzdem kompromisslos sein, wenn die Resultate nicht stimmen», glaubt Rowe. In der Vorbereitung gab es sechs Siege mit nur acht Gegentoren und eine Niederlage nach Penaltyschiessen. Rowe misst diesen Testspielen nicht allzu viel bei: «Sie geben selten Rückschlüsse auf die Performance in der Saison. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die Trainer auf eine Niederlagenserie reagieren werden.» Für Rowe ist klar:

«Wir bleiben trotz der guten letzten Saison Underdogs.»

Das streicht auch Janick Steinmann heraus, der in seine dritte Spielzeit als Lakers-Sportchef geht. Er erinnert daran, dass die Regular Season 20/21 nicht gut gewesen sei. Erst in den Pre-Playoffs habe die Equipe ihr volles Leistungsvermögen abgerufen. «Nur dank des neuen Modus mit Pre-Playoffs reden wir überhaupt von einem sportlichen Erfolg in der letzten Spielzeit», ergänzt er und ruft eine gewisse Demut auf. Steinmann denkt nicht, dass die Erwartungshaltung rund um den Klub zu hoch sein wird: «Es ist allen bewusst, dass wir nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung eine Chance haben werden.»

Die Transferübersicht von Rapperswil-Jona Zuzüge

David Aebischer (von Fribourg)

Iñaki Baragano (von Lausanne)

Alain Bircher (von Langnau)

Emil Djuse (von Spartak Moskau)

Nathan Vouardoux (von Lausanne)

Yannick-Lennart Albrecht (von Zug)

Yannick Brüschweiler (von den Lions)

Dominic Lammer (von Lugano)

Zack Mitchell (von Minsk)

Benjamin Neukom (von Langnau)

Sandro Zangger (von Lugano)



Abgänge

Mauro Dufner (zu Fribourg)

Dominik Egli (zu Davos)

Julian Payr (unbekannt)

Flurin Randegger (zu Kloten)

Daniel Vukovic (unbekannt)

Kevin Clark (zu Berlin)

Lukas Lhotak (zu Olten)

Michael Loosli (zu Langnau)

Martin Ness (zu Ajoie)

Frantisek Rehak (zu Langenthal)

Kay Schweri (zu Langnau)



Dass die Qualität des Teams trotz begrenzter Möglichkeiten kompetitiv ist, ist primär die Verantwortung des Sportchefs. Er findet genauso wie Captain Rowe, dass die neu verpflichteten Spieler die Abgänge wettmachen und eine zusätzliche Breite im Kader schaffen. Offensivverteidiger Dominik Egli kann eins zu eins durch den von Spartak Moskau aus der KHL geholten Schweden Emil Djuse ersetzt werden. Für den aufgrund eines Achillessehnenrisses lange ausfallenden Stürmer Steve Moses kommt ebenfalls aus der KHL Zack Mitchell. Er wird heute in Lugano debütieren, obwohl er aufgrund der Kurzfristigkeit des Transfers kein Testspiel mit den Lakers absolvieren konnte.

Die Schweizer Stürmer sind gefragt

Den Abgang des besten letztjährigen Torschützen Kevin Clark zu den Eisbären Berlin sollen Schweizer Stürmer wie Yannick-Lennart Albrecht, Dominic Lammer und Sandro Zangger auffangen. Die physische Präsenz von Verteidiger Daniel Vukovic müssen Talente wie David Aebischer kompensieren.

Selbstverständlich werden auch die im Kader verbleibenden Spieler ihren Teil dazu beitragen müssen, damit das sportliche Ziel erreicht werden kann. Zu nennen sind hier speziell Goalie Melvin Nyffeler, der vor einigen Tagen bis 2026 unterschrieben hat, «weil die Lakers quasi meine Heimat geworden sind»; Stürmer Marco Lehmann, der soeben an den Swiss Ice Hockey Awards zum Youngster des Jahres gewählt worden ist und dem der «Slapshot»-Guide 21/22 das Potenzial zum Nationalstürmer attestiert; oder der tschechische Stürmer Roman Cervenka, einer der besten Spieler der Liga und vergangene Saison mit 55 Punkten in Regular Season und Playoffs der Topskorer der Lakers. «Jeder unserer 25 Spieler soll ein Leader werden», fordert Captain Rowe.

Dann könnte die Wiederholung des Erfolgs in der Vorsaison tatsächlich möglich werden. Rowe erinnert sich gern, wie die Fans den Mannschaftscar auf dem Seedamm zur Autobahn eskortierten, als es im Halbfinal nach Zug ging: «Das war Gänsehaut pur, das werde ich in meinem Herzen für den Rest meines Lebens mitnehmen.»