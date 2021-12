FC St.Gallen hätte 5 Punkte mehr verdient: Grafiken zur Hinrunde

Winterpause St.Gallen hätte fünf Punkte mehr verdient, der FC Wil ist extrem effizient – was uns Datenanbieter sonst noch über die Hinrunde verraten Ist Zürich ein verdienter Wintermeister? Und Vaduz ebenfalls? Welche Teams müssten gemessen an den Chancen an der Spitze stehen? Wir blicken zurück und zeigen das vergangene Fussball-Halbjahr in Zahlen und Grafiken. Ralf Streule Jetzt kommentieren 21.12.2021, 12.00 Uhr

Verdient Wintermeister? Natürlich - die anderen sind schlicht zu ineffizient, sagt die Statistik. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der FC Zürich an der Spitze der Super League – wer hätte das gedacht! Ist der Wintermeistertitel auch wirklich verdient? Bevor wir anhand von Zahlen diese Frage zu beantworten versuchen, sehen wir uns das Rennen um den Wintermeister in der animierten Grafik an. Je kälter es wurde, desto mehr legten die Zürcher zu.

Um die Grafik von Neuem zu starten, «Replay »drücken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

«Wenn's läuft, läuft's» - diese Aussage hörte man im Zusammenhang mit den Zürchern immer wieder in dieser Saison. Und tatsächlich kam auch der eine oder andere späte oder glückliche Sieg dazu. Oder etwa nicht?

Die Statisik bringt hier etwas Licht ins Dunkel. Der Datenanbieter «InStat» liefert Zahlen der «expected goals», also der Tore, die man nach Qualität der Chancen in der Hinrunde hätte erzielen können bzw. müssen. Tatsächlich liegen hier die Zürcher um acht Tore über dem Soll. Will man von Glück reden? Oder schlicht von unschlagbarer Effizienz? Am anderen Ende liegen diesbezüglich die St.Galler, die gemessen an den Chancen acht Tore mehr hätten erzielen können.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Etwas komplizierter wird die Berechnung der erwartbaren Punkte aller Teams. «InStat» berechnet hier, wie viele Punkte die Teams bei moderater Chancenauswertung hätten gewinnen müssen. Der FC Zürich würde auf Platz drei liegen, die Young Boys deutlich in Führung, der FC St.Gallen hätte fünf Punkte mehr und läge auf Platz sechs, der FC Luzern vor Sion und Lausanne.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das zeigt also vor allem eines: Die Young Boys haben nicht nur Verletzungspech, sondern verwerten ihre Möglichkeiten auch nicht so, wie sie es in anderen Saisons getan haben. Die Frage in der Rückrunde wird sein: Wie lange kann der FC Zürich noch überperformen? Andere, die mit Effizient überzeugten, sind Sion und Lugano.

Immerhin: Die meisten Torschüsse haben die Berner zu verzeichnen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und auch bei der Passmaschinerie sind die Berner Spitze. Dass hier die Zürcher fast zu hinterst landen in der Liga mag überraschen. Es zeigt: Sie sind nicht die Mannschaft, die in eine Partie nicht über 90 Minuten die Kontrolle sucht. Im Gegensatz zu YB, Servette oder Basel.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

St.Gallen dominiert die Zweikampfstatistik und die Pressingsituationen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Blicken wir eine Liga tiefer: Hier wird es besonders interessant, wenn man sich die animierte Grafik der Hinrunde anschaut. Nie war es in der Challenge League so eng wie in dieser Hinrunde. Nur ein Zentralschweizer Klub tanzt etwas aus der Reihe: Der SC Kriens.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dasselbe Spiel wie in der Super League nun auch für die Challenge League: Wer hat mehr Tore erzielt, als aufgrund der Chancenqualität zu erwarten gewesen wäre? Hier sind der FC Vaduz, der FC Wil und Xamax die Überperformer, Kriens und Aarau hätten mehr Tore verdient.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Etliche weitere Zahlen sind über die Super- und Challenge-League-Spiele hinterlegt. Zwei Vergleichswerte scheinen besonders interessant: Die Balleroberungen und Ballverluste. Die folgende Grafik zeigt, dass St.Gallen in beiden «Disziplinen» vorne liegt. Was das bedeutet?

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zürich und die Young Boys sind die Mannschaften, die am wenigsten Ballverluste zu verzeichnen haben, aber nicht übermässig viele Bälle erobern. Will heissen: Das Spiel ist in vielen Phasen kontrolliert. St.Gallen hingegen, das auf Pressing setzt, verwickelt den Gegner in ein wildes Spiel, das von Ballgewinn- und -verlust geprägt ist. Überraschend ist, dass eine Trendlinie existiert, die besagt: Je mehr Balleroberungen eine Mannschaft schafft, desto öfter verliert sie selber den Ball.

Dasselbe ist in der Challenge League zu beobachten:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

