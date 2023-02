Wiler Türken-Ära «Die Aufstellung kam am Mittag per SMS»: Ex-Trainer Martin Rueda erinnert sich an bittere Tage im FC Wil unter türkischer Führung Martin Rueda war Fussballer und Trainer, heute ist er Technischer Leiter bei Xamax, dem heutigen Gegner des FC Wil. Diesen trainierte er 2016, als die türkische Führung das Sagen hatte. Rueda erinnert sich an eine demütigende Zeit: «Nicht ich entschied, wer spielte.» Ralf Streule Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Bild aus anderen Wiler Zeiten: FC-Wil-Trainer Martin Rueda (rechts) mit Assistent Ercüment Sahin und Teammanager Murat Gusinali (links). Bild: Gianluca Lombardi (September 2016)

Der 31. Oktober 2016 ist ein Tiefpunkt in Martin Ruedas Fussballleben. Als Trainer des FC Wil ist er mit seinem Team bei Servette zu Gast. Nach der Pause, gerade sind die Wiler mit 1:2 in Rückstand geraten, fällt ihm auf, dass einer seiner Spieler sich an der Seitenlinie aufwärmt; ein Spieler, den Rueda nicht für einen Einsatz vorgesehen hatte. «Was tust du da?», fragt er. Der Spieler erklärt, ihm sei geheissen worden, sich bereit zu machen – vom Präsidenten auf der Tribüne. Rueda und sein Assistent Daniel Bamert schauen sich an, schlucken leer. Und wechseln den Spieler ein.

Martin Rueda während seiner Zeit im FC Wil, hier beim Auswärtsspiel im Genfer Stade de Suisse. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Der Präsident beim FC Wil, das war damals Murathan Doruk Günal, der Sohn des türkischen Milliardärs und Investors Mehmet Nazif Günal, der eineinhalb Jahre zuvor grosse Ziele mit den Ostschweizern ausgerufen hatte. Super League und Europacup wollte man erobern. Doch Rueda blieb der letzte Trainer, der in jener «Türken-Ära» am Spielfeldrand stand. Im Dezember 2016 wurde er entlassen, trotz Zweijahresvertrag. Im Februar 2017 waren Günal und Co. verschwunden, fast spurlos. Was blieb, waren die exorbitanten Spielerlöhne.

«Ich wollte nur noch weg vom Fussball»

Seit 2020 ist Rueda Technischer Leiter bei Neuchâtel Xamax, dem heutigen Gegner des FC Wil. Dass die Wiler unterdessen auf der anderen Seite der Gefühlsskala stehen, gönnt er diesen. Der 60-Jährige lobt das derzeitige Wiler Team, traut ihm den Aufstieg zu, gleichzeitig ist er weiterhin vom «Turnaround» bei Xamax überzeugt.

Mit seiner eigenen Zeit im Bergholz vor sechs Jahren hat Rueda sich bis heute nicht versöhnt, wie er an einem Treffen erzählt, bei dem er etwas Einblick gibt ins Trainerleben in der «Ära Günal». Rueda, der in den 1980er-Jahren als Fussballer bei GC ankam, dann bei Wettingen spielte (unter anderem im Europacup gegen Maradonas Napoli), dann bei Xamax oder Luzern, später als Trainer bei Aarau, Lausanne oder YB arbeitete, war nach der Wiler Zeit bedient:

«Ich wollte nur noch weg vom Fussball.»

Im September hatte das noch anders ausgesehen. Rueda, damals noch Wohlen-Trainer, war von der türkischen Führung umgarnt worden, ausgerechnet vor einem Wiler Spiel gegen Wohlen. Rueda hatte zwar Vorbehalte, hatte Geschichten gehört von Einflussnahme der operativen Führung ins Wiler Spiel. Aber er sagte zu.

Was man heute als blauäugig und naiv abtun könnte, erklärt Rueda trocken: «Ich war mir sicher: Wenn sie mich so dringend nach Wil holen wollen, dann wollen sie auch meine Ideen.» Er sollte sich irren. Motivierend für Rueda kam damals hinzu, dass er als Trainer noch nirgendwo sonst so viel Lohn erhalten hatte, nicht einmal bei YB. «Und ich hoffte schlicht auch auf die Chance, in die Super League aufzusteigen mit dem Klub.»

Tatsächlich war Rueda erfolgreich in den ersten Wochen. Nach einer Débutniederlage reihte er sechs Siege aneinander. Doch ihm wurde schnell klar, dass eine weitere Entwicklung des Teams nicht möglich war.

«Schon vor dem ersten Spiel in Winterthur erhielt ich ein SMS von Abdullah Cila mit dessen Aufstellungswünschen.»

Abdullah Cila, damaliger Verwaltungsrat des FC Wil, redete auch bei der Aufstellung mit. Bild: Simon Dudle

Cila war damals so etwas wie der operative Leiter in Wil und gleichzeitig verlängerter Arm von Günal. Rueda rief ihn an und erklärte, aus welchen Gründen er das Team anders aufstellen werde. Wil verlor 0:3, vergab einen Penalty. Nach dem Spiel meldete sich Präsident Günal junior, ebenfalls per Textnachricht. «Ein so langes SMS hatte ich noch nie erhalten», sagt Rueda.

Alle seine angeblichen Versäumnisse im Spiel wurden aufgezählt, der Penaltyschütze war der falsche, die Aufstellung passte nicht, die Auswechslungen noch weniger. «Da wurde mir schon etwas mulmig. Ich versuchte danach, meine Idee durchzuziehen. Das wurde aber von Spiel zu Spiel schwieriger.»

Auch die Spieler legten sich quer – «das Team war tot»

Mehmet Nazif Günal (Bildmitte) sitzt neben dem damaligen Wiler Vizepräsidenten Roger Bigger (links) und Verwaltungsrat Abdullah Cila, während eines Wiler Spiels in Winterthur 2015. Bild: Benjamin Manser

Immer am Mittag vor dem Spiel kam die Aufstellung per SMS. Und auch nach Siegen wurde per präsidialer Textnachricht reklamiert und korrigiert. Dazu kamen Konflikte mit Spielern, die auf der Linie der Führung waren, Verteidiger Egemen Korkmaz zum Beispiel. «Ich wollte Pressing spielen, er nicht – er machte bewusst nicht mit.» Ihn nicht aufzustellen, war aber keine Option. Gerne hätte Rueda regelmässiger auf Basil Stillhart gesetzt – die Klubführung hatte etwas dagegen.

Oder da war Mittelfeldspieler Rémi Gomis, damals mit geschätztem Monatslohn von gut 50'000 Franken: «Auch er weigerte sich zu machen, was ich von ihm verlangte. Da gab es einen Riesenkrach in der Kabine. Ich und der Teammanager forderten ihn auf, rauszugehen. Er blieb.» Weil Cila und Günal hinter dem Spieler standen, liess sich nichts machen. «Meine Position wurde immer schwächer. Das Team war tot, die Stars spielten destruktiv, den Zugang zu den Spielern hatte ich verloren.»

Der erfahrene türkische Innenverteidiger Egemen Korkmaz (links), hier während eines Spiels gegen Chiasso, als Martin Rueda in Wil Trainer war. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Aus der Ferne hörte Rueda Anfang 2017 vom Abgang der Türken. Für ihn hiess das: Der vertraglich über die Entlassung hinaus zugesicherte Lohn wurde nicht im ursprünglichen Umfang bezahlt. Hier lobt Rueda die Taskforce um Roger Bigger und Maurice Weber, die den Scherbenhaufen zusammenwischten: «In Wil taten sie alles, um den Spielern und mir immerhin eine gewisse Entschädigung bezahlen zu können.» Doch der stolze türkische Zahltag war weg.

Das Ziel, «weg vom Fussball» zu kommen, gelang Rueda nur eine Zeitlang. Er arbeitete in der Autobranche als Verkäufer. Dann kam ein Anruf von Jeff Collet, dem Xamax-Präsidenten. Rueda liess sich auf ein neues Engagement im Fussball ein, als Technischer Leiter im Xamax-Nachwuchs. «Doch Trainer sein will ich nicht mehr.» Er habe lange überredet werden müssen, bis er nach Stéphane Henchoz’ Abgang Ende 2020 kurzzeitig als Interimstrainer übernahm. Zu gross sind die Narben aus Wiler Zeit.

