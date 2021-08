3:0 gegen Yverdon – Wil gewinnt souverän Im dritten Anlauf gewinnen auch die Wiler ihr erstes Spiel der neuen Saison. Gegen den Aufsteiger Yverdon Sport FC holen sich die Ostschweizer einen ungefährdeten Sieg. Gianluca Lombardi 07.08.2021, 20.19 Uhr

Die Wiler durften heute gleich drei Treffer bejubeln. Bild: Gianluca Lombardi

Der Auftakt in dieses Duell war äusserst zurückhalten. Man spürte, dass bei beide Mannschaften eine weitere Niederlage tabu war. So taten sich beide Kontrahenten in der Offensivbewegung zum Teil sichtlich schwer. Leichte Vorteile gab es in der ersten halben Stunde eher für die Gäste aus der Westschweiz. Yverdon schien doch mehr Zug zum Tor zu haben.

Doch in der Summe blieben auf beiden Seiten die klaren Torchancen ein seltenes Verdikt. Ein Ruck ging aber durch die Wiler Mannschaft als Alex Frei reagierte und bis dahin schwachen Amel Rustemoski durch Silvio ersetzte. Sofort wurden die Wiler gefährlicher und belohnten sich dafür prompt. Sofian Bahloul brachte die Hausherren mit einem beherzten Weitschuss in Front. Die Erleichterung war riesig.

Nur drei Minuten später jubelten wieder die Wiler. Ilan Sauter stieg im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Das ging sogar dem Stadionsprecher zu schnell, der seinen Einsatz mit der Tormusik verpasste. Doch die Freude über diesen Treffer sollte dies nicht trüben. Nicht ganz unverdient führten hier die Wiler zur Pause.

Souveräne Wiler

Dem Westschweizer Cheftrainer schien das Gezeigte ebenfalls nicht gefallen zu haben. Er wechselte in der Halbzeit gleich drei Mal und erhoffte sich so neuen Schwung. Weil die Wiler nach der Pause ein wenig durchhingen, hatte Yverdon Sport eine Art Druckphase. In dieser erspielten sich die Westschweizer ein paar Möglichkeiten, absolute Topchancen blieben bei den Waadtländern aber Mangelware.

Die Wiler kämpften sich zurück in die Partie und hatten mit zunehmender Spieldauer wieder mehr Zugriff. Prompt folgte dafür die Belohnung. Der eingewechselte Noah Jones tauchte alleine vor dem Tor auf und netzte zum verdienten 3:0 Schlussstand ein. Der Jubel bei den Wilern war riesig und die Erleichterung spürbar.

Auch in der Höhe gewannen die Wiler verdient. Yverdon Sport zeigte sich in der Defensive zu anfällig, so dass es nicht ganz überraschend kommt, dass der Aufsteiger in den ersten drei Spielen bereits neun Gegentore kassiert hat. Für den FC Wil war es der erste Dreier in dieser Spielzeit und ein kleiner Befreiungsschlag.

Telegramm:

FC Wil 1900 – Yverdon Sport FC 3:0 (2:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 540 Zuschauer – Schiedsrichter: Turkes.

Tore: 37. Bahloul 1:0, 40. Sauter 2:0, 81. Jones 3:0.

Wil: De Mol; Dickenmann, Muntwiler (84. Izmirlioglu), Sauter, Brahimi; Kamber, Ndau (84. Zumberi); Bahloul (77. Jones), Fazliu, Malinowski; Rustemoski (36. Silvio).

Yverdon: Salvi; Blum, Hajrovic (86. Rodrigues), Le Pogam, Gétaz; Kabacalman; Eleouet (46. Beleck), Silva (46. Peyretti), Eberhard, Kalezic (46. Fargues); Kone.

Bemerkungen: Wil ohne Saho, Daniel, Ismaili, Abubakar, Abazi, Miranda und Krunic (alle nicht im Aufgebot). Baron, Mobulu, Ninte, de Pierro, Jaquenoud, Hautier, Ombala, Delgado und Buchard (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 54. Ndau, 77. Silvio, 91. Fargues.