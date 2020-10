Der FC Wil will sich für seinen Aufwand wieder belohnen – Gegner ist der Überraschungsleader Lausanne-Ouchy Nach drei Niederlagen in der Challenge League möchte der FC Wil im Heimspiel am Samstag um 17.30 Uhr gegen Lausanne-Ouchy punkten. Gianluca Lombardi 24.10.2020, 05.00 Uhr

Weil der FC Wil in der vergangenen Runde der Challenge League auch gegen Xamax als Verlierer vom Platz ging, stehen die Ostschweizer heute unter Zugzwang. Nicht, weil die tabellarische Lage bedrohlich wäre, sondern vielmehr, weil ein weiterer Sieg nach den zwei Erfolgen zum Saisonauftakt aufgrund Spielanteile wohl verdient wäre.

Die Wiler machten auch in Neuenburg vieles richtig. Sie spielten mutig, frech und entschlossen vorwärts, sie verteidigten geschickt und dominierten ihren Gegner phasenweise. Weil aber der Defensive in zwei Szenen kapitale Aussetzer mit Torfolge unterliefen, hiess der Sieger am Ende nicht Wil, sondern Xamax.

Nun gastiert heute Leader Lausanne-Ouchy im Bergholz. Eine Mannschaft, die nicht zufällig an der Tabellenspitze steht. Die Waadtländer hegen mit ihrem reichen Präsidenten Vartan Sirmakes gewisse Ambitionen und haben dafür entsprechend in das Team investiert. Besonders der französische Stürmer Yanis Lahiouel steht für Treffsicherheit und konstante Leistungen.

Die Westschweizer sind in dieser Spielzeit noch unbezwungen und reisen als Favorit nach Wil. Spielerisch gesehen werden sich die Wiler aber keineswegs verstecken müssen. Sie haben in den ersten fünf Partien bewiesen, dass sie mit jedem Gegner mithalten können. Was aber fehlt, und das ist derzeit entscheidend, ist die Belohnung. Wenn die Wiler aber ihre Fehler in der Defensive abstellen, wird der Erfolg sich früher oder später einstellen. Aufgrund der Attraktivität der Spielweise seines Teams sieht Trainer Alex Frei keine Veranlassung, die Ausrichtung zu ändern.

Im Fussball wird man nur an den Resultaten gemessen. Ein Umstand, der auch in Wil bekannt ist, aber grundsätzlich anders umgesetzt wird als in anderen Klubs. Und dies für die Trainer, die in aller Ruhe arbeiten können, ein grosser Vorteil. Derzeit stimmt vieles, was früher oder später Erfolg bringen wird. Nur die Punkte fehlen noch.

Heute weiterhin nicht mit dabei sind die verletzten Argtim Ismaili, Yuri Klein, Kastrijot Ndau und Lavdim Zumberi. Der Einsatz von Stürmer Sékou Camara ist fraglich. Philipp Muntwiler dürfte hingegen wieder in die Aufstellung zurückkehren, nachdem er gegen Xamax geschont wurde.