2:3 in Winterthur: Wil verliert zum dritten Mal in Folge Trotz phasenweiser drückender Überlegenheit schaffen es die Wiler nicht, sich zu belohnen. Zwei leichtsinnige Gegentore in der ersten Halbzeit sorgen für eine zu grosse Hypothek. Gianluca Lombardi 18.12.2020, 22.31 Uhr

Robin Kamber (vo.) war einer der auffälligsten Wiler Akteure. Bild: Gianluca Lombardi

Es war ein Derby, dass seinen Erwartungen von Beginn weg gerecht wurde. Bereits in der Startphase ging der FC Winterthur in Führung. Nach einer Ecke von rechts stand Lindrit Kamberi – letzte Saison noch im Dress des FC Wil - frei und köpfte zur Führung ein. Die Antwort der Wiler folgte auf dem Fuss und war energisch.

Die Gäste zogen Angriff um Angriff auf und kamen zu hervorragenden Tormöglichkeiten. Immer wieder scheiterten die Wiler aber am Torwart, an einem gegnerischen Schienbein oder an der eigenen Zielgenauigkeit. Die besten Möglichkeiten vergaben Maren Haile-Selassie und Philipp Muntwiler. Beide scheiterten aus bester Position.

Winterthur schien mit diesem 1:0 mehr als gut bedient zu sein. Das 1:1 wäre die logische Konsequenz gewesen. Doch stattdessen fiel das 2:0 für die Hausherren. Nach einem Ballverlust von Ilan Sauter schalteten die Zürcher sofort um, Callà erhöhte auf 2:0. Sein Schuss wurde unhaltbar abgelenkt. Doch die Wiler Antwort folgte sofort. Bledian Krasniqi brachte seinen Kollegen wieder auf 1:2 heran.

Für die Gastgeber war es eine äusserst schmeichelhafte, wenn nicht sogar glückliche Führung. Die Wiler mussten sich diesen Rückstand aber auf die eigene Fahne schreiben. Torchancen wurde fast am Laufmeter liegen gelassen, während man den FC Winterthur gleich zweimal zu einem Treffer eingeladen hat.

Buess sorgt für die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Wiler deutlich mehr vom Spiel. Winterthur wusste dies aber nun geschickter zu verteidigen, so dass die Wiler nicht mehr in dieser Häufigkeit zu Torchancen kamen. Spätestens als die Hausherren mit einem Konter durch Roman Buess auf 3:1 erhöhten, schien dieses Derby entschieden zu sein.

Zwar rannten die Wiler weiter an, ein weiterer Treffer fiel aber erst mit dem Schlusspfiff. Mergim Brahimi verkürzte auf 2:3 und sorgte damit auch für den Schlussstand. Zuvor verpassten es die Wiler immer wieder den Abschluss zu suchen.

Es war ein Spiel, in dem für die Wiler deutlich mehr möglich gewesen wäre. Am Ende setzte sich nicht die Mannschaft durch, welche den schöneren Fussball spielte, aber die deutlich harmloseren Fehler machte. Einmal mehr wurde die junge Mannschaft von Alex Frei hart bestraft. Die Reaktion auf den Rückstand zeigte aber auch, dass viel Leben in der Truppe steckt.

Telegramm:

FC Winterthur – FC Wil 1900 3:2 (2:1)

Schützenwiese, Winterthur: keine Zuschauer – Schiedsrichter: Schärli.

Tore: 3. Kamberi 1:0, 41. Callà 2:0, 45. Krasniqi 2:1, 65. Buess 3:1, 94. Brahimi 3:2.

Winterthur: Marzino; Lekaj, Baak, Kamberi; Arnold; Callà (46. Gantenbein), Ramizi (74. Mahamid), Pepsi (74. Emeghara), Wittwer; Alves (74. Volkart), Buess.

Wil: Köhn; Mettler, Izmirlioglu, Sauter, Kronig; Kamber, Muntwiler; Krasniqi; Jones, Camara (79. Ballet), Haile-Selassie (66. Brahimi).

Bemerkungen: Winterthur ohne Spiegel, Muci, Schüpbach, Roth, Goncalves, Costinha, Rama, Ltaief, Pauli (alle verletzt), Kriz, Nezaj, Di Nucci und Hammer (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Ndau, Fazliu, De Mol, Ismaili, Abubakar (alle verletzt), Paunescu, Mayer, Blasucci, Abazi und Krunic (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 44. Pepsi, 74. Buess, 79. Sauter, 88. Muntwiler.