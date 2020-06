Wil verliert gegen GC zu hoch Lange bewegten sich die Wiler gegen die Grasshoppers auf Augenhöhe. Am Ende müssen die Äbtestädter aber eine 1:4 Niederlage einstecken. Gianluca Lombardi 30.06.2020, 22.36 Uhr

Julian von Moos sorgte für die zwischenzeitliche Wiler Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Ein glückliches 1:1 zur Pause für die Hoppers? Das war an diesem warmen Sommerabend die Realität. Von Beginn weg, war der FC Wil mit dem Rekordmeister auf Augenhöhe und erspielte sich ein Chancenplus. Bis zur verdienten Führung dauerte es eine knappe halbe Stunde. Julian Von Moos traf nach einer mustergültigen Flanke von Valon Fazliu.

Zuvor hatten die Hoppers einen Foulelfmeter verschossen. Zivko Kostadinovic im Wiler Tor erahnte die richtige Ecke und hielt den Schuss von Nassim Ben Khalifa. Es wäre zu diesem Zeitpunkt keine verdiente Führung gewesen. Doch auch nach der Wiler Führung zeigte GC keine nennenswerte Reaktion. Aus dem Spiel heraus wollte den Hausherren wenig gelingen. Dafür verantwortlich waren vor allem auch die Wiler, deren Pressing sich als äusserst effizient erwies. Immer wieder wurde dem Zürcher Angriffsspiel bereits in der Auslösung der Zahn gezogen.

Als die Wiler dann vor der Pause einen Ball nicht klären konnten war es um die Führung geschehen. Oliver Buff kam, nach gefühlten zehn Abprallern, an den Ball und versenkte zum Ausgleich. Ein Weckruf für GC? Nein, die Antwort kam von den Wilern. Nach einer Flanke von Andrea Padula konnte Kwadwo Duah aus bester Position nicht reüssieren. Für die Wiler wäre in dieser ersten Halbzeit deutlich mehr möglich gewesen.

GC dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zunehmend in Richtung der Grasshoppers. Die Hausherren sicherten sich immer mehr Ballbesitz und schnürten die Wiler so hinten ein. Was aber noch fehlte waren die klaren Torchancen. Oliver Buff zeigte sich aber an diesem Abend als Mr. Effizient. Mit seiner zweiten Torchance brachte er die Hoppers in Führung. Viel mehr klare Torchancen verzeichnete GC bis dahin nicht.

Es sollte dies die Wende in diesem Spiel gewesen sein. Die Wiler fanden fortan nicht mehr so in die Partie, wie Sie das noch in Halbzeit eins taten. Fehlenden Einsatz oder Willen durfte man den Mannen von Ciriaco Sforza aber keineswegs vorwerfen. Es war eine der Niederlagen, aus der viel Positives mitzunehmen ist. Durch die zwei Tore in der Nachspielzeit fiel der Sieg von GC zu hoch aus. Die Wiler wurden zu hart bestraft, was den Eindruck trübt, dass man eigentlich wieder auf einem guten Weg ist.

Telegramm:

Grasshopper Club Zürich – FC Wil 1900 3:1 (1:1)

Letzigrund, Zürich: 1000 Zuschauer – Schiedsrichter: David Huwiler.

Tore: 28. Von Moos 0:1, 39. Buff 1:1, 70. Buff 2:1, 92. Gjorgjev 3:1, 96. Chagas 4:1.

Grasshopper Club Zürich: Salvi; Dickenmann, Mesonero, Cvetkovic, Arigoni; Buff (80. Salatic), Diani; Fehr (58. Pusic), Ben Khalifa, Morandi (58. Chagas); Zé Turbo (58. Gjorgjev).

FC Wil 1900: Kostadinovic; Rohner (66. Traber), Schmied, Kamberi, Padula (46. Schäppi); Ismaili (80. Ndau), Abedini; Krasniqi (75. Bosic), Fazliu, Von Moos (80. Paunescu); Duah.

Bemerkungen: GC ohne Cabral, Subotic, Goelzer (alle verletzt), Souare, Nije, Francis und Rustemoski (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Muntwiler (gesperrt), Brahimi (verletzt), Silvio, Schmid, Wörnhard und Celant (alle nicht im Aufgebot). – 18. Ben Khalifa verschiesst Elfmeter.

Verwarnungen: 12. Ismaili, 56. Zé Turbo, 89. Abedini.