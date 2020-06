Wil unterliegt Vaduz im Test mit 1:2 Im ersten Testspiel nach der Corona-Zwangspause muss der FC Wil eine Niederlage einstecken. Nach einer ansprechenden Startphase und der verdienten Führung, gaben die Äbtestädter das Zepter noch aus der Hand. Gianluca Lombardi 09.06.2020, 20.15 Uhr

Auf Ciriaco Sforza wartet noch ein wenig Arbeit. (Bild: PD)

Es war eine unterhaltsame erste Halbzeit im Wiler Bergholz. Die Hausherren rissen das Spielgeschehen früh an sich und erspielten sich gute Tormöglichkeiten. Vor allem in den ersten 30 Minuten war von den Liechtensteinern nichts zu sehen. Folgerichtig ging der FC Wil nach einem schnellen Angriff über den Flügel in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Kwadwo Duah musste Julian Von Moos nur noch einschieben.

Doch das sollte es dann gewesen sein mit der Wiler Herrlichkeit. Die Gäste hatten den Weckruf gehört und drehten die Partie noch vor der Pause. Denis Simani und Milan Gajic sorgten für die Tore. Im zweiten Durchgang flachte das Geschehen dann ab, was wohl auch den vielen Wechseln geschuldet war. In einer ausgeglichenen Halbzeit hatten die Vaduzer leichte Vorteile und gewannen das Spiel verdient.

Beim FC Wil erinnerte vieles an die Auftritte vor der Meisterschaftsunterbrechung. So agierten die Ostschweizer vor dem Tor oft zu lethargisch und ohne zündende Ideen. Davon ausgenommen waren aber die ersten 30 Minuten. Denn in dieser Phase machten die Wiler vieles richtig. Doch dann folgte, wie schon einige Male zuvor, ein Bruch in der Partie.

Das ist wohl auch die entscheidende Baustelle, die Ciriaco Sforza mit seinen Mannen zu beseitigen hat. Viel Zeit dafür bleibt nicht mehr. Am 19. Juni gastiert der Leader aus Lausanne im Wiler Bergholz. Ein Gegner, der sich bei Fehler nicht zweimal bitten lässt. Doch es stimmt zuversichtlich, dass es den jungen Ostschweizern nicht an der Qualität fehlt. Findet das Team zurück zur alten Stabilität, ist auch der erste Vollerfolg in diesem Kalenderjahr nur eine Frage der Zeit.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Vaduz 1:2 (1:2)



Bergholz, Wil: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. – Schiedsrichter: Nico Gianforte.



Tore: 29. Von Moos 1:0, 32. Simani 1:1, 45. Gajic 1:2 (Foulelfmeter).



FC Wil 1900 (1. HZ): Kostadinovic; Rohner, Schmied, Kamberi, D. Schmid; Ndau, Muntwiler; Duah, Fazliu, von Moos; Silvio.



FC Wil 1900 (2. HZ): Kostadinovic (62. Klein); Rohner (62. D. Schmid), Dimitrou, Schmied (62. Izmirlioglu), Schäppi; Abedini, Ismaili; Brahimi, Krasniqi, Bozic; Silvio (62. Paunescu).



FC Vaduz (1. HZ): Ospelt; Rahimi, Y. Schmid, Simani; Gasser, Gajic, Frick, Bajrami, Schwizer; Coulibaly, Djokic.



FC Vaduz (2. HZ): Chande; Sülüngöz, Y. Schmid (62. Capozzi), Göppel; Dorn, Gajic (69. G. Lüchinger), Cicek, Bajrami (69. S. Lüchinger), Antoniazzi; Saglam, Sutter.



Bemerkungen: Wil ohne Mossi, Traber, Wörnhard, Celant und Padula (abwesend). Vaduz ohne Milinceanu, Wieser, Kokopic (alle verletzt), Büchel und Gomes (beide nicht im Aufgebot).



Verwarnungen: Keine.