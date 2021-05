1:2 Heimniederlage zum Abschluss – Wil unterliegt dem FC Thun In einer ausgeglichenen Partie verlieren die Wiler gegen einen effizienten Gegner. Gleich zweimal trafen die Ostschweizer dabei das Aluminium. Gianluca Lombardi 20.05.2021, 22.56 Uhr

Robin Kamber (li.) bejubelt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Foto: Gianluca Lombardi

Bevor im Bergholz Fussball gespielt wurde, hat der FC Wil gleich acht Akteure verabschiedet. Die beiden Torhüter Philipp Köhn und Yuri Gino Klein, sowie die Feldspieler Silvano Schäppi, Bledian Krasniqi, Noah Blasucci, Leo Mätzler, Mika Mettler und Tizian Tushi werden die Ostschweizer in diesem Sommer verlassen. Seine Karriere nicht mehr Fortsetzen wird Schäppi.

Doch auch sportlich gab es an diesem Abend etwas zu erzählen. So zum Beispiel ein frecher FC Wil, der mutig in die Partie startete. Eine frühe Führung der Gastgeber wäre keineswegs gestohlen gewesen. Doch dazu kam es nicht. Weil sich die Thuner in der Folge steigerten, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, mit Szenen vor beiden Toren.

Den ersten Treffer des Abends markierte Saleh Chihadeh im Dress der Gäste. Nach einer leichtsinnigen Aktion von Ilan Sauter, landete der Ball vor den Füssen des Thuner Angreifers, welcher das Geschenk dankend annahm. Es sollte der einzige Treffer vor dem Pausentee bleiben.

Hektische Phase

Nach dem Seitenwechsel legte der FC Wil einen Gang zu und kam prompt zu Torchancen. Innerhalb von nur fünf Minuten sahen die Äbtestädter gleich zwei Bälle an die Torlatte klatschen und vergaben zwischendurch aus bester Position. Der Ausgleich fiel dann aber doch noch. Robin Kamber netzte nach einer Ecke per Kopf ein.

Aus dem Nichts kamen die Thuner dann doch noch zur neuerlichen Führung. Ein Gegentor, dass sich so nicht abgezeichnet hatte, aber am Ende unterstrich warum die Berner Oberländer verdient in die Barrage gehen. Einmal mehr heisst es für die Wiler gut gespielt und doch verloren.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Thun 1:2 (0:1)

Sportpark Bergholz, Wil: 100 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Piccolo.

Tore: 21. Chihadeh 0:1, 54. Kamber 1:1, 70. Dzonlagic 1:2.

Wil: De Mol; Dickenmann (75. Talabidi), Muntwiler (34. Izmirlioglu), Sauter, Kronig; Kamber (75. Ndau), Krasniqi; Brahimi (65. Zumberi), Fazliu, Haile-Selassie; Silvio (65. Jones).

Thun: Hirzel; Wetz, Rodrigues, Sutter, Kablan (46. Joss); Roth (71. Breitenmoser), Rüdlin; Schmidt (55. Salanovic), Karlen, Dos Santos; Chihadeh (82. Kyeremateng).

Bemerkungen: Wil ohne Schäppi, Tushi (beide verletzt), Mätzler (abwesend), Sarcevic, Paunescu, Ismaili, Abubakar, Mettler, Abazi, Klein und Krunic (alle nicht im Aufgebot). Thun ohne Havenaar, Schwizer (beide gesperrt), Fatkic, Castroman, Hasler, Hefti (alle verletzt), Wyssen, Lekaj, Vasic und Fuhrer (alle nicht im Aufgebot). – 50. Lattenschuss Izmirlioglu, 54. Lattenschuss Brahimi.

Verwarnungen: 46. Kamber, 72. Karlen, 94. Jones.