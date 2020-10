Wil mit einem torlosen Remis gegen den Leader In einer unterhaltsamen Partie trotzt der FC Wil dem Tabellenführer einen Punkt ab. Die Freude darüber dürfte aber überschaubar sein, da einmal mehr deutlich mehr drin lag. Ein Lattentreffer kurz vor dem Spielende verhinderte einen Dreier. Gianluca Lombardi 24.10.2020, 19.36 Uhr

Das Tor blieb heute für beide Mannschaft zugesperrt. Bild: Gianluca Lombardi

Von Beginn weg war es eine Partie auf Augenhöhe im Wiler Bergholz. Mal mit Vorteilen für die Gäste, dann wieder mit Vorteilen für die Hausherren. Gemessen an der Qualität der Chancen, hätten die Wiler aber in Führung gehen müssen. Stade-Lausanne-Ouchy zeigte aber, warum die Mannschaft vor dem Spiel zurecht auf Platz eins in der Tabelle stand.

Die Gäste spielten auch in Wil einen erfrischenden und zielstrebigen Fussball nach vorne. Immer wieder scheiterten die Westschweizer aber an der gutstehenden Wiler Defensive. Vor allem die Innenverteidiger Ilan Sauter und Serkan Izmirlioglu vermochten zu gefallen.

Aber auch die Wiler zeigten offensiv gute Aktionen. Samuel Ballet scheiterte gleich zweimal aus aussichtsreicher Position und hätte seine Mannen in Führung bringen müssen. Spätestens als er kurz vor der Pause allein vor dem Gästetorhüter auftauchte roch es nach der verdienten Führung. Doch Dany da Silva reagierte glänzend und konnte den Wiler Angreifer entscheidend stören.

Eine Wiler Führung zur Pause wäre wohl einmal mehr verdient gewesen. Weil aber auch die Gäste gut dagegenhielten, war der ausgeglichene Spielstand durchaus korrekt. Klare Feldvorteile gab es für keines der beiden Teams zu bestaunen, auch wenn die Hausherren ein Plus an klaren Chancen hatten.

Aluminium verhindert den Sieg

Es waren die Hausherren die besser aus der Garderobe kamen. Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich aber auch Waadtländer wieder rein, so dass die Partie jederzeit auf Messers Schneide stand. Als Malik Talabidi einen Abschluss der Gäste auf der Linie klärte, war Stade-Lausanne-Ouchy zum zweiten Mal an diesem Abend nah an der Führung.

Bereits in der Startphase ereignete sich eine ähnliche Szene. Auch da klärte Talabidi knapp vor der Torlinie. Doch das Abschlussglück war heute auch nicht auf Seiten der Wiler. In der 90. Minute brach Jan Kronig auf der linken Seite durch und fand in der mitte den freien Maren Haile-Selassie. Der Torjubel wurde aber durch eine krachende Torlatte abrupt unterbrochen. Der Wiler Angreifer knallte den Abschluss aus wenigen Metern an die Torumrandung.

Es wäre ein Last-Minute-Sieg geworden, den die Wiler sich redlich verdient hätten. Am Ende dürfte die Punkteteilung aber für beide Mannschaften passen. Die Heimmannschaft war aber heute dem Vollerfolg einen ticken näher als ihr Kontrahent. Damit bleiben die Wiler im vierten Spiel in Folge sieglos.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Stade-Lausanne-Ouchy 0:0

Bergholz, Wil: 460 Zuschauer – Schiedsrichter: Staubli.

Tore: Fehlanzeige.

Wil: Köhn; Talabidi, Izmirlioglu, Sauter, Kronig; Muntwiler, Krasniqi (78. Kamber); Brahimi (62. Jones), Fazliu, Haile-Selassie; Ballet.

Ouchy: Da Silva; Efendic, Albizua, Routis, Tavares; Abdullah; Ramovic, Laugeois, Gazzetta (67. Asslani), Ndongo; Lahiouel (75. Amdouni).

Bemerkungen: Wil ohne Ndau, Mayer, Schäppi, Camara, Zumberi, Klein (alle verletzt), Abubakar und Paunescu (beide nicht im Aufgebot). Ouchy ohne Perrier, A. Mutombo, Y. Mutombo (alle verletzt), Barroca, Harambasic und Gaillard (alle nicht im Aufgebot). – 90. Lattenschuss Maren Haile-Selassie.

Verwarnungen: 4. Efendic, 20. Muntwiler, 24. Laugeois, 31. Tavares