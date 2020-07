Wil gewinnt 5 Tore Wahnsinn gegen GC Das war beste Werbung für den Fussball! Nach einer 2:0 Führung kann GC wieder ausgleichen, ehe in der Schlussphase das 3:2 fällt. Gianluca Lombardi 27.07.2020, 23.10 Uhr

Die Wiler bejubeln das Traumtor von Padula zum 1:0. Bild: Gianluca Lombardi

Die Wiler legten los wie die Feuerwehr! Bereits nach 30 Sekunden tauchten Bledian Krasniqi und Kwadwo Duah allein vor dem GC-Torhüter auf. Krasniqi schien aber mit der Situation überfordert zu sein. Sein missglückter Querpass auf seinen Mitspieler war wohl die schlechteste aller Lösungen. Es war aber eine Aktion, die den Wilern Flügel verlieh.

Es entwickelte sich phasenweise ein Spektakel, zu dem auch die Hoppers einiges beitrugen. Gleich zwei Mal landete ein Abschluss der Zürcher an der Latte. Das Glück des Tüchtigen sollte im ersten Durchgang den Wilern hold sein. Nach zahlreichen vergebenen Chancen schien ein Treffer nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Immer wieder entzückte Andrea Padula mit seinen Solos auf der linken Seite das Publikum. Kurz vor Ablauf der ersten Halbzeit narrte er ein weiteres Mal seinen Gegenspieler Marcin Dickenmann, zog los und schlenzte den Ball unhaltbar in die entferne Torecke. Ein Wahnsinnstor brachte die Wiler in Führung. Eine Führung, die gemessen am Gezeigten in Ordnung ging.

Wil bodigt den Rekordmeister

Nach der Pause übernahmen die Hoppers das Spieldiktat. Sie standen hoch, zu hoch! Duah entwischte und erhöhte auf 2:0. Das roch nach der Vorentscheidung. Doch der eingewechselte Chagas brachte mit einem Doppelschlag die Zürcher zurück in die Partie. Wieder verspielten die Wiler einen 2-Tore-Vorsprung. Weiche Knie bekamen aber höchstens die Zuschauer.

Als Silvio kurz vor dem Ende das 3:2 vergab, blieb vielen der Torjubel im Hals stecken. Doch er machte seinen Fehler im Handumdrehen wieder gut. Mit einem Traumpass lancierte er Julian von Moos, der liess Mirko Salvi im GC Tor keine Chance. Nun stand das Bergholz Kopf! Mit einer Wahnsinnsleistung bodigt der FC Wil die Grasshoppers.

Wärend für die Wiler Platz vier in greifbare Nähe kommt, müssen die Hoppers um den Barrageplatz zittern. Aus eigener Kraft kann dieser nun nicht mehr erreicht werden.

Telegramm:

FC Wil 1900 - Grasshopper Club Zürich 3:2 (1:0)

Bergholz, Wil: 1000 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Gianforte.

Tore: 38. Padula 1:0, 55. Duah 2:0, 65. Chagas 2:1, 67. Chagas 2:2, 86. Von Moos 3:2.

Wil: Kostadinovic; Rohner, Schmied (69. Ismaili), Kamberi, Padula; Muntwiler, Abedini; von Moos, Ndau (92. Traber), Krasniqi (57. Silvio); Duah (92. Schäppi).

GCZ: Salvi; Dickenmann (86. Fehr), Mesonero (63. Pijnaker), Salatic, Witter; Buff, Diani; Pusic (63. Chagas), Morandi, Gjorgev (81. Kalem); Ben Khalifa.

Bemerkungen: Wil ohne Fazliu (gesperrt), Brahimi (verletzt), Dimitriou und Bosic (beide nicht im Aufgebot). GC ohne Cvetkovic, Goelzer, Arigoni, Scheidgger (alle verletzt), Souare, Zé Turbo, Francis, Rustemoski, Keller und Schneider (alle nicht im Aufgebot). – 13. Lattenschuss Dickenmann, 20. Lattenschuss Salatic.

Verwarnungen: 12. Ndau, 48. Salatic, 53. Witter, 59. Muntwiler, 70. Von Moos, 85. Ben Khalifa.