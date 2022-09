Wil trifft auf Bellinzona -Klub mit Ambitionen, aber wenig Geduld

Spitzenkampf Wil empfängt die AC Bellinzona, einen Klub mit viel Ambitionen, wenig Geduld – und einem ehemaligen Wiler Wenn der FC Wil am Sonntag in der Lidl Arena auf Aufsteiger Bellinzona trifft, kann man von einem Spitzenkampf reden: Beide Teams stehen mit 13 Punkten an der Tabellenspitze. Dabei unterscheiden sich die beiden Klubs stark, was Kontinuität und Geduld angeht. Für einen Spieler gibt es ein besonderes Wiedersehen. Ralf Streule 10.09.2022, 05.00 Uhr

Er kennt das Bergholz bestens: Der ehemalige Wiler Serkan Izmirlioglu trifft am Sonntag mit Bellinzona auf Wil. Martin Meienberger / freshfocus

Fussball In der Challenge League bahnt sich eine weitere enge und spannende Saison an. Nach sieben Runden liegen vier Teams mit 13 Punkten an der Spitze. Unter ihnen der überraschende FC Wil und die AC Bellinzona – jene Teams also, die am Sonntag ab 14.15 Uhr im Bergholz aufeinandertreffen.

Das Team von Brunello Iacopetta, dessen Vertrag vor wenigen Tagen bis 2024 verlängert wurde, will gegen die Tessiner die 1:2-Niederlage in Aarau vergessen machen. Der zuletzt gesperrte Genis Montolio wird dabei wohl wieder in die Innenverteidigung zurückkehren. Dafür fehlt Marcin Dickenmann nach seiner gelb-roten Karte.

Für einen wird es zum Wiedersehen mit seinem alten Klub: Serkan Izmirlioglu. Der Thurgauer Innenverteidiger war bis Anfang Jahr im Team der Wiler, wechselte dann zu Luzern. Die Zentralschweizer haben ihn im Sommer nach Bellinzona ausgeliehen, wo er nun regelmässig zum Einsatz kommt.

Die AC Bellinzona und der mysteriöse Pablo Betancur

Die AC Bellinzona hat bewegte Jahre hinter sich. Im April 2013 spielte das Team letztmals gegen Wil in der Challenge League, bald darauf ging der Klub Konkurs und startete in der 2. Liga regional neu. 2018 stieg er in die Promotion League auf, im Mai nun in die Challenge League. Trotz des Erfolgs bleibt es im Klub unruhig, ein Trainerwechsel folgte auf den anderen. Im August räumte David Sesa seinen Platz, derzeit wird das Team von Interimscoach Fernando Cocimano betreut.

Wie vorherige Trennungen dürfte Sesas wohl freiwilliger Abgang mit einem Zwist mit Klubbesitzer Pablo Betancur zu tun haben. Der Peruaner gilt als ambitionierter Vater des Bellenzer Aufstiegs der vergangenen Jahre, aber auch als mysteriöser Spielerberater, der in mehrere Bestechungsskandale verwickelt gewesen sein soll. Gemäss Ligareglement dürfen Klubbesitzer nicht gleichzeitig Spielervermittler sein. Vermutet wird von Insidern, dass er seine Beratertätigkeit längst unter einem anderen Namen führt. Gleich sechs Bellinzona-Spieler laufen unter dem Beraternamen Oscar Betancourt – die Namenswahl hingegen würde wiederum nicht auf ein grosses Versteckspiel hindeuten.

Sicher ist: Was das Finanzielle anbelangt, hat Bellinzona gegenüber dem FC Wil die Nase vorn. Der geschätzte Spielermarktwert liegt bei 5,9 Millionen Euro, jener der Wiler bei gut vier Millionen.