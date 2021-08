Wil ackert sich eine Runde weiter In Nyon bekleckert sich der FC Wil nicht mit Ruhm. Mit einem knappen 1:0 Sieg ziehen die Äbtestädter in die nächste Runde ein. Das Schlussresultat dürfte aber das einzig positive an diesem Abend sein. Gianluca Lombardi 14.08.2021, 19.59 Uhr

Philipp Muntwiler sorgte für die Entscheidung. Bild: Gianluca Lombardi

Von Beginn weg entwickelte sich am Genfersee völlig offenes Cupspiel. Dieses sorgte aber lange Zeit für mehr Freude bei den Heimfans. Der Gastgeber Stade Nyonnais spielte immer wieder frech nach vorne und kam zu guten Möglichkeiten. Doch vor allem im Abschluss fehlte es den Westschweizern dann zu oft an Genauigkeit.

Die Wiler tauchten zwar mindestens genau so oft vor dem Tor auf, waren in ihren Aktionen aber deutlich harmloser. Daraus resultierte aber zumindest eine Vielzahl an Eckbällen. Ein solcher war es dann auch, welcher die Äbtestädter zur Führung nutzten. Der aufgerückte Philipp Muntwiler beförderte im Fallen den Ball über die Torlinie.

Mit dieser Pausenführung waren die Ostschweizer nahezu fürstlich bedient, denn ein Klassenunterschied war hier bisher nicht zu sehen. Ganz im Gegenteil, so waren es die Hausherren, die ein Chancenplus hatten. Vor allem auf den Aussenbahnen genossen die Waadtländer immer wieder zu viele Freiheiten. Michael Heule, für Mergim Brahimi in die Startaufstellung gerückt, hatte Mühe mit dem angeschlagenen Tempo.

Glanzlos zu Ende gespielt

Alex Frei reagierte in der Pause und wechselte zwei Akteure ein. Heule wich für Brahimi und Rustemoski machte Platz für Bahloul. Doch wer auf frischen Wind im Wiler Angriffsspiel hoffte, wurde arg enttäuscht. Weiterhin war kein Klassenunterschied sichtbar. Noch schlimmer aus Ostschweizer Sicht: Stade Nyonnais war über weite Strecken die bessere Mannschaft.

Ein allfälliger Ausgleich wäre höchstverdient gewesen, doch um diesen Lohn brachten sich die Westschweizer mehrfach selbst. Spätestens als in der 79. Spielminute der freistehende Elias Pasche den Ball nicht im leeren Tor unterbrachte war klar, dass die Wiler sich wohl an diesem Abend durchduseln würden. Gesagt, getan. Am Ende setzten sich die Ostschweizer schmeichelhaft durch und ziehen in die nächste Cuprunde ein.

Telegramm:

FC Stade Nyonnais – FC Wil 1900 0:1 (0:1)

Colovray, Nyon: 250 Zuschauer – Schiedsrichter: Horisberger.

Tore: 43. Muntwiler 0:1.

Nyon: Chavanne; Gazzetta, Nonga, Sangaré (81. Jaton), Vumbi; Pasche (81. Escorza), Maroufi, Gomes (66. Dugourd), Gaillard; Bunjaku, Danho.

Wil: Keller; Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler, Heule (46. Brahimi); Kamber, Ndau (93. Ismaili); Malinowski (85. Sauter), Fazliu, Jones (65. Silvio); Rustemoski (46. Bahloul).

Bemerkungen: Nyon ohne Bernet, Marque, Monteiro, Bega, Guerin, Hadjj (alle verletzt), Guedes, Adhanom und Osih (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Zumberi (krank), de Mol (verletzt), Krunic, Abazi, Daniel, Miranda und Sarho (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 2. Maroufi, 56. Danho, 73. Gaillard, 84. Malinowski.