Wieder viele Gegentore – Wil verliert in Winterthur mit 0:4 Ein weiterer Abend zum Vergessen für den FC Wil. Im Regionalderby gegen Winterthur setzt es für die Ostschweizer eine deutliche Niederlage ab. Zu sprechen gab für einmal aber nicht die Defensive der Wiler, sondern die Leistung des Unparteiischen. Gianluca Lombardi 12.02.2022, 23.52 Uhr

Für Valon Fazliu und seine Wiler Kollegen war in Winterthur nichts zu holen. Bild: Gianluca Lombardi

Das Regionalderby zwischen Winterthur und Wil wurde einmal mehr seinem Ruf gerecht. Es ist eines dieser Spiele, dass immer spannend Geschichten verspricht und liefert. So auch an diesem Samstagabend, in dem ein möglichweise grossartiges Fussballspiel frühzeitig eine Richtungsänderung bekam. Trotzdem war es eine ansehnliche Partie, die den Zuschauern angeboten wurde.

Früh übernahmen die Winterthurer das Zepter und drückten die Wiler tief in die eigene Hälfte hinein. Die Hintermannschaft der Äbtestädter wackelte durchaus das eine oder andere Mal, blieb aber vorerst stabil und hielt dicht. Mit zunehmender Spieldauer fanden auch die Gäste aus Wil immer besser ins Spiel, ehe ihr Aufschwung jäh gestoppt wurde.

Nach einem Allerweltsfoul an Arlind Dakaj zog Schiedsrichter Nico Gianforte ohne zu zögern den roten Karton gegen Philipp Muntwiler. So war die Freude auf der Tribüne zwar weitestgehend gross, nachvollziehen konnten diesen Platzverweis nur die wenigsten. So spielten die Äbtestädter fortan in Unterzahl und taten dies in anschaulicher Manier.

Rückstand nach der Pause

Weil Winterthurs Tizian Tushi einen Abschluss aus drei Metern in den Nachthimmel schoss, ging die Partie mit einem 0:0 in die Pause. Ein Resultat, dass in der Summe seine Richtigkeit hatte, vor allem weil die Wiler sich in der Defensive gesteigert hatten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren die Schlagzahl und setzten ihren Gegner zunehmend unter Druck. Doch um in Führung zu gehen, brauchten die Zürcher einen Elfmeter. Ein fragwürdiger Entscheid von Gianforte verhalf dem FCW zu dieser Führung vom Punkt. Nur drei Minuten später legten die Hausherren nach. Beide Male hiess der Torschütze Robert Alves.

Schnelle Entscheidung

Der Bann bei den Winterthurern war nun gebrochen. Ehe sich die Wiler versahen stand es bereits 3:0. Der zuvor eingewechselte Shkelqim Demhasaj liess sich feiern. Mann musste danach den Äbtestädtern hoch anrechnen, dass Sie sich nicht aufgaben und um den Ehrentreffer bemüht waren. Ein weiteres Tor wollte aber nur den Hausherren gelingen. Ramizi erhöhte auf 4:0, gleichbedeutend mit dem Schlussstand.

Im Nachgang dürfte diese Partie noch für viel Diskussionsstoff sorgen. Der FC Wil wird aber gut daran tun, sich umgehend wieder auf das wesentliche zu konzentrieren. Bereits nächste Woche geht es weiter, dann gastiert der FC Schaffhausen im Bergholz.

Telegramm:

FC Winterthur – FC Wil 1900 0:0 (4:0)

Schützenwiese, Winterthur: 4800 Zuschauer – Schiedsrichter: Gianforte.

Tore: 57. Alves (Elfmeter) 1:0, 60. Alves 2:0, 65. Demhasaj 3:0, 89. Ramizi 4:0.

Winterthur: Spiegel; Goncalves (76. Gantenbein), Lekaj, Gelmi, Diaby; Abedini, Dakaj (76. Isik); Tushi (76. Ramizi), Alves, Ltajef (61. Manzambi); Ballet (61. Demhasaj).

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Zali, Brahimi; Zumberi, Muntwiler, Fazliu (67. Ndau); Toure (76. Silvio), Reichmuth, Lukembila (76. Saho).

Bemerkungen: Winterthur ohne Corbaz (gesperrt), Cavar, Pepsi, Buess, Arnold, Costinha (alle verletzt), Tolino, Chiappetta, Volkart, Di Nucci, Lovisa und Hammer (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Bahloul (gesperrt), Sauter, Malinowski, Ismaili (alle verletzt), Miranda, Abubakar (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 29. Lukembila, 50. Brahimi, 56. Dickenmann, 62. Demhasaj, 90. Ramizi – Platzverweise: 22. Muntwiler (Rot)