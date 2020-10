Déjà-vu in der Kreuzbleiche: St.Otmars Handballer kassieren erneut in letzter Sekunde den Ausgleich Die St.Galler verspielen in der NLA den Sieg beim 28:28 gegen Pfadi leichtfertig. Zehn Minuten vor Spielende liegen sie noch mit fünf Toren in Führung. Ives Bruggmann 07.10.2020, 22.54 Uhr

St.Otmars Topskorer Andrija Pendic überzeugt mit sieben Toren. Bild: Michel Canonica

Exakt dieselbe Situation spielte sich bereits vor eineinhalb Wochen im letzten Heimspiel gegen Basel ab. Nur waren es dieses Mal die Gäste aus Winterthur, die den Freiwurf nach Ablauf der Spieldauer durch die Mauer St.Otmars und am verdutzten Goalie Aurel Bringolf vorbei zum umjubelten Ausgleichstreffer verwandelten. Das Déjà-vu war perfekt. Und die Stimmungslage der St.Galler nach dem erneuten Punktverlust dementsprechend. Zoltan Cordas sagt nach dem Spiel

«Die Enttäuschung über das Resultat ist riesig.»

Zum erneut späten Ausgleichstreffer sagte der Trainer der St.Galler nur: «Das kann man nicht trainieren. Ich mache meinen Spielern keinen Vorwurf, was diese Situation angeht.» Dass St.Otmar an diesem Abend den Sieg noch aus den Händen gibt, war nur wenige Minuten vorher noch in weiter Ferne. In der 50. Minute erzielte Spielgestalter Andrija Pendic mit dem Treffer zum 26:21 den dritten Fünf-Tore-Vorsprung dieser Partie. Vor allem in der Defensive brillierten die St.Galler und unterbanden so den Tempohandball der Winterthurer.

Nervenflattern in der Offensive

Nach dem 27:23 in der 54. Minute flatterten bei St.Otmar auf einmal die Nerven. In der Offensive produzierten die zuvor ausgezeichneten Pendic und Filip Maros zwei Fehlwürfe und zwei technische Fehler nacheinander. So kam Pfadi unverhofft zum 27:27-Ausgleich. Pendic erzielte mit einem Schlenzer zwar nochmals den Führungstreffer, doch die St.Galler mussten den Gästen den Ball in der letzten Minute überlassen – mit den bekannten Folgen.

Schon in der ersten Halbzeit dominierte St.Otmar das Spielgeschehen. In der 18. Minute nahm Winterthurs Trainer Adrian Brüngger bereits das zweite Time-out. In der Defensive überzeugten die St.Galler mit einer aktiven und aggressiven Spielweise. Die Gäste taten sich von Beginn an schwer mit dem Toreschiessen, denn das schnelle Rückzugsverhalten St.Otmars verhinderte Treffer über die schnelle Mitte. Im Positionsangriff lastete beinahe die ganze Last auf Aleksandar Radovanovic. Lediglich der Topskorer Pfadis erreichte mit fünf Toren sein gewohntes Leistungsniveau. Winterthurs Trainer Brüngger sagte:

«Wir waren einfach nicht auf dem gewohnten Level. Mit einer solchen Leistung reicht es normalerweise nicht, um auswärts zu punkten.»

Mit dem Punkt müsse er am Ende zufrieden sein, nicht aber mit der Leistung, so Brüngger.

Die Ursache für den Punktverlust auf Seiten St.Otmars war wohl am ehesten im wenig konzentrierten Angriffsverhalten ab der 50. Minute zu suchen. «Defensiv waren wir stark», lobte Cordas das Auftreten seiner Mannschaft. Ein Fehler weniger im Angriff hätte wohl den Sieg der St.Galler bedeutet.

Telegramm:

St.Otmar – Pfadi Winterthur 28:28 (17:13)

550 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen St.Otmar, 3mal 2 Minuten gegen Pfadi Winterthur.

St.Otmar: Bringolf (12 Paraden)/Kindler; Hörler, Fricker, Gwerder (1 Tor), Pendic (7/2), Wüstner, Bamert, Jurilj, Haas, Wetzel (3), Kaiser, Jurca (3), Maros (8), Höning (6).

Pfadi Winterthur: Wipf (9 Paraden)/Shamir (2); Ott (2 Tore), Tynowski (2), Cohen (4), Lier (9/1), Störchli (1), Heer (1), Radovanovic (7/2), Jud, Bräm, Freivogel (2), Svajlen.

Bemerkungen: Verwandelte Penaltys: 2:3. – St.Otmar ohne den verletzten Benjamin Geisser.