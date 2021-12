Roger Bigger: Wie aus dem Wiler ein Brühler wurde

Vereinswechsel Wie aus dem ehemaligen FC-Wil-Präsidenten Roger Bigger ein Brühler wurde Roger Bigger war 15 Jahre lang das Gesicht des FC Wil, bis er als Präsident abtrat. Im SC Brühl hilft er nun, das Team zu formen. Obschon die Mannschaft am Ende der Promotion-League liegt, ist Bigger zuversichtlich: «Wir müssen nur den Heimkomplex ablegen.» Ralf Streule Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Grün-Weiss statt Schwarz-Weiss: Roger Bigger greift seit dem vergangenem Sommer dem SC Brühl unter die Arme. Bild: Reto Martin

Das Emblem wirkt etwas fremd, auf den ersten Blick zumindest: das Wappen des SC Brühl, auf der Jacke von Roger Bigger. Gelb-Grün statt Schwarz-Weiss trägt er nun also, der ehemalige, langjährige FC-Wil-Präsident. Wie kann der Mann, der die Wiler stets mit viel Engagement und noch mehr Ambitionen (ja Aufstiegsambitionen) führte, plötzlich mit einem Promotion-League-Klub anbandeln? Und: Hatte Bigger nach seinem Abgang in Wil 2017 nicht erklärt, er wolle Abstand haben vom Fussball? Brühl statt Wil also. Krontal statt Bergholz. Alternativklub statt Aufstiegsambition.

Bigger, ein pragmatischer Mann, gibt pragmatisch Auskunft. Ja, nach fünfzehn Jahren im FC Wil und neun Jahren im Komitee der Swiss Football League (SFL) als Finanzchef sei er froh gewesen um eine Pause. Doch sei er noch heute beim FC Wil der zweitgrösste Aktionär, «es bleibt mein Herzensverein». Heimspiele des FC Wil besucht er zuweilen. Wenn nicht eines des SC Brühl stattfindet.

Bigger ist Mitglied der Sportkommission

Die erste Annäherung an Brühl gab es, als Vereinspräsident Christoph Zoller – ein Mann aus dem geschäftlichen Bekanntenkreis Biggers – ihn anfragte, ob er sich ein Engagement vorstellen könnte. «Ich hatte zum Zeitpunkt der Anfrage genügend Abstand vom Fussball», erklärt der 50-Jährige. Und er bringe Erfahrung mit, wie «man mit gewissen Situationen im Fussball umgeht». Also sagte er zu. Seit diesem Sommer ist Bigger Mitglied im Vorstand und für den Bereich 1. Mannschaft zuständig. Als Mitglied der Sportkommission stellt er zusammen mit Sportchef Roger Jäger und Denis Sonderegger die Mannschaft zusammen. Auch hier gibt es Verbindungen: Sonderegger, seit diesem Sommer Trainer im St.Galler Promotion-League-Klub, war einst Nachwuchstrainer beim FC Wil. «Ein Zufall», wie Bigger sagt. «Auch Roger Jäger hatte Sonderegger bereits auf der Liste, als es darum ging, einen neuen Trainer zu finden.» Zudem ist Bigger Bindeglied zur 1.-Liga-Kommission des SFV. «Der gesamte zeitliche Aufwand ist übersichtlich.»

Roger Bigger im Paul-Grüninger-Stadion, während des Spiels SC Brühl - Breitenrain vom vergangenen Samstag. Bild: Reto Martin

Der Blick ging bei Bigger meist nach oben

Bigger betreibt mit der «Azemos Gruppe» eine Firma für «Vermögensverwaltung und Immobilienprojektentwicklung», im neusten Projekt «Sportlifeone» begleitet er auch Spitzensportler auf ihrem Karriereweg – und auf dem Weg nach der Karriere. Das Netzwerk in der Finanzwelt nutzte er auch in seiner Funktion als FC-Wil-Präsident, fand Sponsoren, und ja, da war doch etwas?

Untrennbar mit Biggers Namen ist die Episode mit den Geldgebern aus der Türkei verbunden, die 2015 praktisch aus dem Nichts im Wiler Bergholz auftauchten, 2017 noch schneller wieder im Nichts verschwanden und Spielerverträge hinterliessen, die den Klub in finanzielle Schwierigkeiten brachten. Auch wenn Bigger immer wieder darauf hinwies, dass der Entscheid gründlich abgewägt und vom Verwaltungsrat sowie Grossaktionären gemeinsam gefällt wurde: Es bleibt dieser Klecks in der öffentlichen Wahrnehmung an ihm haften. Auch wenn er danach in einer Taskforce mithalf, den FC Wil zu retten. Welche Gründe es auch waren, dass das Projekt scheiterte: Bigger ist einer, der riskiert, netzwerkt, geschäftet. Und nach oben schaut. «Schauen Sie in der Super League: Dort zeigt sich in vielen Klubs, in welche Richtung es finanziell mit ausländischen Geldgebern geht.»

Wie sieht es nun also aus mit den Ambitionen beim SC Brühl? Bleibt Bigger der Mann, der in der Tabelle lieber nach oben schaut und das Mittelmass meidet? Oder war es sogar der SC Brühl, der sich mit ihm und seinem Netzwerk neue Möglichkeiten erhofft? Mit Präsident Zoller und Ralf Klingler gibt es weitere Protagonisten im Klub, die mit Immobilien und Finanzen ein, sagen wir, finanzielles Netzwerk bieten können.

Finanziell bringe er sich auch beim SC Brühl ein, sagt Bigger, unter anderem als Sponsor. Das Ziel sei es aber definitiv nicht, aus Brühl einen Challenge-League-Klub zu machen. Zumal es derzeit sportlich eher in eine andere Richtung geht. Brühl steht am Tabellenende.

«Ein Abstieg wäre kein Weltuntergang»

Tatsächlich gibt es im Klub jene Stimmen, die einen Abstieg fast schon als heilend betrachten würden – weil die Promotion League immer professioneller und teurer wird, die welschen und die Tessiner Klubs aufrüsten, weil in der 1. Liga viele Ostschweizer Derbys warten würden, die einem Zuschauerschwund wohl entgegenwirken würden. Und weil Brühl doch historisch gesehen für den alternativen Fussball mit Bratwurst und ohne Cüpli steht. «Wir haben diese Gespräche im Vorstand auch geführt. Und ein Abstieg wäre kein Weltuntergang», sagt Bigger. Aber die Promotion League sei eine attraktive Liga. So, wie Brühl derzeit aufgestellt sei, gehöre der Klub in diese «Halbprofi-Liga». Und es sei für die Spieler ein Ansporn, nationale Partien auszutragen.

Also keine Challenge League. Es sei denn – und da ist Bigger wieder ganz Quer- und Vorwärtsdenker – «die SFL würde sich endlich aufraffen, aus den zwei obersten Spielklassen 14er-Ligen zu machen.»

Schwache Heimbilanz und verletzte Spieler

Bleibt die Frage nach der sportlichen Misere, die Bigger mitzuverantworten hat. Bigger spricht von einem «Heimkomplex», den die St.Galler endlich ablegen müssten und davon, dass die spielerisch starken Brühler auf den besseren Auswärtsterrains eine bessere Figur machten. Und von Pech: Zwei Spieler, auf die man gebaut hatte, fielen im Sommer schnell weg. Mit Deniz Mujic hatte man sich einen grossen Mittelstürmer geholt – der sich schon vor dem ersten Spiel verletzte. Und Goalie Christian Leite verletzte sich im ersten Spiel der Saison.

Diese Umstände führten dafür dazu, dass kurz nach Bigger ein anderer alter Bekannter aus dem Ostschweizer Fussballgeschäft beim SC Brühl einstieg: Goalie Daniel Lopar, der 2004 mit Wil – damals schon unter Bigger – Cupsieger wurde. Die Verbindungen spielen. «Ich habe seinen Weg immer verfolgt und den Kontakt gepflegt», sagt Bigger. Lopar bleibt vorerst bis Ende Jahr. «Er passt zur Philosophie des Klubs»: Nebst jungen Spielern, denen der Sprung ganz nach oben verwehrt blieb, gebe man auch Älteren, die es noch einmal wissen wollen, eine Chance.

Bigger jedenfalls ist zuversichtlich, dass die sportliche Wende bald da ist. Der Blick in der Liga kann derzeit nur nach oben gehen.

Als Daniel Lopar im Cupfinal 2004 gegen die Grasshoppers für Wil das Tor hütete, war Roger Bigger bereits Präsident des Clubs. Bild: Beat Blaettler

