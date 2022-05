Handballer Tobias Wetzel hat den Aufstieg in Dänemark verpasst.

Handball Aufstieg knapp verpasst: Tobias Wetzels Mission in Dänemark ist noch unvollendet Der St.Galler Handballer Tobias Wetzel strebt in Dänemark den Aufstieg in die höchste Liga an. Im ersten Versuch ist er gescheitert. Mindestens einer wird noch folgen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Tobias Wetzel (links) setzt im Barrage-Spiel gegen Holstebro zum Wurf an. Bild: Jens Orgaard Jensen

Das erste Jahr im Land des Weltmeisters endete für den 28-jährigen St.Galler Handballer Tobias Wetzel versöhnlich. Mit seinem Verein HØJ Elitehåndbold überstand er am Mittwoch die sechste Runde des Cups. Was den Sieg noch spezieller macht, ist die Tatsache, dass er gegen Nordsjælland aus der höchsten Liga Dänemarks zu Stande kam. Es ist der perfekte Abschluss einer zufriedenstellenden Saison für HØJ Elite. Der ganz grosse Coup – der Aufstieg in die Topliga Dänemarks – wurde jedoch knapp verpasst.

In der Barrage um den letzten Platz in der höchsten Liga gegen Holstebro scheiterte HØJ Elite in der Best-of-three-Serie deutlich mit zwei Niederlagen. Die individuelle Klasse Holstebros, das vom Budget her zu den Topteams zählt, setzte sich gegen Wetzels Team durch. Vor allem im Auswärtsspiel stand HØJ Elite von Beginn an auf verlorenem Posten und unterlag am Ende mit neun Toren Unterschied. Dennoch steht unter dem Strich die beste Saison überhaupt für den Klub aus der Nähe von Kopenhagen. Die Hauptrunde schloss Wetzels Klub hinter dem souveränen Aufsteiger Midtjylland auf Platz zwei ab, danach setzte er sich gegen den Tabellendritten in der ersten Runde des Aufstiegsplayoffs mit 2:1 Siegen durch. Erst in der letztmöglichen Runde war gegen das übermächtige Holstebro Endstation.

Offensiv und defensiv weiterentwickelt

Aus persönlicher Sicht ging Wetzels Saison ebenfalls mit einer positiven Note zu Ende. Er wurde vom Verein als «Breakout Player of the Year», also als jener Spieler, dem der Durchbruch gelang, ausgezeichnet. «Es freut mich sehr, dass ich diese Auszeichnung als Ausländer bekommen habe», sagt Wetzel. Normalerweise sei diese Trophäe für junge Spieler vorgesehen. Die Auszeichnung zeigt aber auch, dass der St.Galler sich mit 28 Jahren nochmals entwickelte. Nach der fünfmonatigen Verletzungspause vor seinem Abgang bei St.Otmar war er zunächst froh, dass er überhaupt auf diesem Niveau Handball spielen konnte.

Stück für Stück erarbeitete sich Wetzel im neuen Umfeld in Dänemark seine Stärken zurück: In der Defensive legte er in Sachen Cleverness zu und offensiv erlangte er dank individuellem Training in technischer Hinsicht einige zusätzliche Prozentpunkte. «Am meisten brachte mich aber die Auslandserfahrung an sich weiter», sagt Wetzel. Sich in einer neuen Umgebung beweisen zu müssen, sei eine Herausforderung, die ihn stark gemacht habe.

«Ich habe mir auch mehr Druck gemacht, weil ich die Erwartungen an mich als Ausländer erfüllen wollte.»

Am Ende der ersten Saison fühlt sich Kreisläufer Wetzel nun als besserer Spieler. Er sagt: «Ich weiss, was ich kann.»

Nimmermüde: Bo Spellerberg zählt mit 42 noch zu den Besten. Bild: Jens Orgaard Jensen

Nun stehen zuerst einmal ein paar freie Tage auf dem Programm. Am Wochenende ist dann eine Abschlussreise mit dem Klub angesagt. Wo es hingeht, erfahren die Spieler erst am Flughafen. Danach trainiert HØJ Elite nochmals zwei Wochen, bevor dann Sommerpause ist. Für Wetzel die Möglichkeit, wieder einmal in die Heimat nach St.Gallen zurückzukehren. «Ich freue mich vor allem auf das Open Air St.Gallen», sagt er. Dort werde er mit Sicherheit viele Bekannte und Freunde treffen. Das sei überhaupt der einzige negative Aspekt in Dänemark. Das Umfeld sei nicht dasselbe wie in St.Gallen, auch wenn er in Kopenhagen immer wieder Besuch von Freunden und Familie bekomme.

Spellerberg verlängerte den Vertrag um ein Jahr

Wetzel, der mit seiner Freundin Marina Schlachter, ihrerseits Meisterspielerin des LC Brühl, nach Kopenhagen gezogen ist, erhielt bei der Integration Unterstützung von Bo Spellerberg. Der frühere Weltklassehandballer spielt auch mit 42 Jahren noch eine Hauptrolle bei HØJ Elite. Kürzlich verlängerte er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Wetzel lacht: «Er sagte, er spiele bis zur Pensionierung.» Dank seiner Erfahrung und seiner Professionalität ist der spielende Assistenztrainer Spellerberg ein entscheidender Faktor in diesem Handballprojekt. Und Wetzel profitiert weiterhin von zahlreichen Kreisanspielen. Er sagt: «Das hat schon bei St.Otmar gut funktioniert.»

Die Euphorie im Verein war anlässlich der Aufstiegsspiele riesig. Die Partien wurden im nationalen Fernsehen ausgestrahlt. Das Heimspiel war mit 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. In Holstebro waren gar deren 2800 in der Halle. «Es war toll, diese Stimmung mitzuerleben», sagt Wetzel. In Dänemark komme Handball – anders als in der Schweiz – gleich nach Fussball. Viele Partien werden im TV gezeigt. Der langjährige Nationalspieler Spellerberg zählt deshalb zur Prominenz im Land des amtierenden Weltmeisters.

Noch ein Jahr läuft Wetzels Vertrag in Dänemark. HØJ Elite will weiter um den Aufstieg mitspielen. «Einfacher wird es nicht», sagt Wetzel. Was nicht heisst, dass er nicht alles daran setzen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen