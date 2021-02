Handball Tobias Wetzels letztes Kapitel in Gelbschwarz – der St.Galler wechselt von St.Otmar ins Land des Weltmeisters Handballer Tobias Wetzel wechselt bald nach Dänemark. Zunächst hat der Captain der St.Galler aber noch einiges vor. Ives Bruggmann 02.02.2021, 05.00 Uhr

Tobias Wetzel in seinem zweiten Zuhause, der Kreuzbleiche. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 29. Januar 2021)

Keiner verkörpert St.Otmar so sehr wie Tobias Wetzel. Seit 2012 spielt der heute 27-jährige Kreisläufer in der Handball-NLA und absolvierte für die St.Galler in dieser Zeit 237 Partien. Zuvor hatte er seit seinem Wechsel von Fides zu den U15-Junioren alle Stufen bei St.Otmar durchlaufen. Sportchef Andy Dittert sagt:

«Tobias Wetzel ist unsere grosse Identifikationsfigur. Er erfüllt exakt jene Kriterien, für die der Verein stehen will.»

Doch im vergangenen Herbst informierte Wetzel die Klubleitung über seinen Wechsel in die zweite dänische Liga zum ehemaligen Spielertrainer St.Otmars, Bo Spellerberg. Keine Frage: Das ist für den St.Galler Traditionsverein ein herber Verlust. Wetzel ist nicht nur Captain, sondern nimmt auch in der Deckung sowie in der Offensive eine Hauptrolle ein.

So sehr Wetzel das gelbschwarze Gen in sich trägt, so gross war seit jeher sein Wunsch, einmal im Ausland Handball zu spielen. Während seines ETH-Studiums hatte sich die Möglichkeit nie ergeben. Nun, da er als Master-Absolvent seit eineinhalb Jahren als Wasserbauingenieur arbeitet und im Job angekommen ist, erschien der Zeitpunkt für ihn optimal. Das wusste auch Spellerberg, dem Wetzel schon zu dessen Zeit in St.Gallen von seinen Absichten erzählte.

Im Land des Weltmeisters weiterentwickeln

Spellerberg engagiert sich seit dieser Saison als spielender Assistenztrainer bei HØJ Handbold in der zweiten dänischen Liga. Der Verein aus dem Umkreis der Hauptstadt Kopenhagen strebt mittelfristig den Aufstieg in die höchste Liga an. Ein Unterfangen, das vielleicht bereits in dieser Spielzeit umgesetzt werden kann. Mit Wetzel verpflichten die Dänen einen gestandenen Kreisläufer mit ausgezeichnetem Deckungsverhalten. «Ich sehe mich noch nicht am Ende meiner Entwicklung. Ich will mich weiter steigern», sagt Wetzel. In Dänemark gilt vor allem die Ausbildung der Handballer als vorbildlich. Viele Talente kämpfen in der Zweiten Liga um den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Immer mit vollem Einsatz dabei: Tobias Wetzel. Benjamin Manser

Wetzel unterzeichnete einen Zweijahresvertrag und möchte auch abseits des Handballs Erfahrungen sammeln. So schaut sich der St.Galler bereits nach möglichen Arbeitsstellen um. «Aber zu Beginn will ich mich auf den Sport fokussieren.»

Als Captain schwingt er keine Reden

Bevor aber das Abenteuer im Norden beginnt, will Wetzel das Kapitel St.Otmar zu einem guten Ende bringen. Vor neun Jahren hatte er in der Hierarchie zuunterst angefangen, kämpfte sich als Defensivspezialist und ausgebildeter Rückraumspieler in die Mannschaft. Dank Trainingsfleiss und Wille entwickelte sich Wetzel zu einem der besten Kreisläufer der Schweiz. In der Hierarchie St.Otmars ist der 1,94 m grosse und 98 kg schwere Modellathlet mittlerweile zuoberst angekommen. Als Captain ist der 27-Jährige kein Lautsprecher. Er sagt: «Ich muss keine Reden schwingen.» Er gehe lieber mit Einsatz voran. «Ich freue mich jeden Tag auf das Training.»

Mit dem Heimspiel am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen Suhr Aarau fällt für Wetzel der Startschuss zu seiner Abschiedstournee in den Schweizer Hallen. Doch davon will er nichts wissen. Sein Ziel ist der Playoff-Final. Letztmals spielte St.Otmar 2015 um den Meistertitel. «Das würde ich am liebsten nochmals erleben. Das war bisher mein Highlight.»

Auf Sportchef Dittert kommt die Aufgabe zu, Wetzel adäquat zu ersetzen. Er sagt: «Eins zu eins ist das gar nicht möglich.» Doch zuerst möchten die formstarken St.Galler Handballer das Maximum aus der laufenden Saison herausholen. Dittert: