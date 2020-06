Serie Wer sie waren, was sie sind – Radballer Jörg Osterwalder: «Es wäre besser gewesen, Müller oder Meier zu heissen» Viermal steht Jörg Osterwalder im WM-Final. Zum Titel reicht es dem bekanntesten Radballer der Schweiz aber nie. Auch an der Heim-WM 1985 in St.Gallen nicht. Daniel Good 05.06.2020, 05.00 Uhr

Jörg Osterwalder im WM-Eröffnungsspiel gegen Belgien. Bild: Arno Balzarini/Keystone (St.Gallen, 26.Oktober 1985)

Von der Radball-WM 1985 in St.Gallen gibt es eine Videokassette. Jörg Osterwalder hat die Aufzeichnung noch nicht oft gesehen. Es tut immer noch weh, wenn er an den Titelkampf in der damals fast neuen Sporthalle Kreuzbleiche denkt. «Die Heim-WM war meine grösste Enttäuschung.»

Jörg Osterwalder heute PD

Der heute 68-jährige St.Galler war angetreten, um mit seinem Partner Paul Oberhänsli endlich Gold zu gewinnen. Viermal standen sie schon zusammen im WM-Final, Oberhänsli sogar fünfmal. Aber auch in St.Gallen sollte es nicht reichen. Schliesslich gab es Bronze für das Team des RMV Mosnang.

«Die Schiedsrichter waren gegen uns», sagt Osterwalder auch heute noch. Insbesondere ein Franzose war nicht gut zu sprechen auf die Schweizer, pfiff aber gleich vier Partien der Heimmannschaft.

Bis eine Woche vor der Heim-WM gesperrt

Osterwalder/Oberhänsli besiegten in der Vorrunde zwar die Serienweltmeister Pospisil aus der damaligen Tschechoslowakei 3:1. Als es aber im Kampf dreier punktgleicher Teams um WM-Gold ging, zogen die Ostschweizer gegen die Pospisils und Deutschland den Kürzeren.

Jörg Osterwalder am Ball vor dem Tschechen Jindrich Pospisil. PD (St. Gallen/27. Okotber 1985)

Osterwalder und die Schiedsrichter: Das war eine Beziehung mit vielen Krisen. Er sagt:

«Ich bin halt ein Gerechtigkeitsfanatiker mit grossem Temperament. Und ich sitze nicht aufs Maul.»

Die Unparteiischen haben im Radball einen grossen Einfluss, denn es gibt viel Körperkontakt und fast nur Strafraumszenen.

Vater Walter war siebenfacher Weltmeister

Zudem, so Osterwalder, hätten viele der Unparteiischen gegen seinen Vater Walter gespielt – und meistens verloren. Walter Osterwalder war siebenfacher Weltmeister. «Mein Name war ein Nachteil», sagt der Sohn, «es wäre besser gewesen, Müller oder Meier zu heissen.»

Der Vater ermahnte den Sohn, sich zu zügeln. Aber dieser blieb ein Schiedsrichterschreck. Das hatte auch Auswirkungen auf die Heim-WM. Jörg Osterwalder war bis eine Woche vor dem wichtigsten Turnier seiner Karriere gesperrt.

Denn am Europacup-Final zuvor in Grabs wurde er nach einem Rencontre ausgeschlossen. Osterwalder sagt:

«Es war aber nie und nimmer eine Tätlichkeit, wie es der Schiedsrichter interpretierte.»

So konnten die Favoriten keine Vorbereitungsturniere bestreiten. Sie behalfen sich mit internen Wettkämpfen in Gossau, an denen auch Japaner teilnahmen. Aber das war natürlich kein adäquater Ersatz.

Der Fanclub wendet sich Maria Walliser zu

Nach der Heim-WM trennten sich Osterwalder und Oberhänsli. Der grosse Fanclub des Erfolgsduos unterstützte nun die Skirennfahrerin Maria Walliser. Osterwalder musste 1986 in der 1. Liga spielen, denn Mosnang behielt den Platz in der NLA. Mit seinem neuen Partner Vladimir Jurica gewann er fast immer und wurde 1989 und 1990 für den VC St.Gallen nochmals Schweizer Meister.

Osterwalder blieb mit jüngeren Mitspielern bis ins neue Jahrtausend aktiv. 2002 meldete er sich als Schiedsrichter und absolvierte einen Kurs. «Aber ich durfte nur Spiele von Schülern und Junioren leiten. Heute hätte ich direkt in der NLB beginnen können.»

Beruflich machte der gelernte Mechaniker Karriere als Formenbauer für Teigwarenproduzenten. Für Kunden wie Nestle, Bühler und Jowa.

Das Ventil des Geschäftsmanns Jörg Osterwalders Markenzeichen war seine impulsive Art auf dem Spielfeld. «Das war auch eine Reaktion auf das Berufsleben», sagt er, «am Verhandlungstisch musst du doch meistens sagen: selbstverständlich erledigen wir dies und das.» Der Radballer stieg nach der Lehre bei Wild Heerbrugg 1982 ins Unternehmen seines Vaters ein und übernahm dieses später. Er ist schweizweit der einzige Produzent von Teigwarenformen und arbeitet als 68-Jähriger noch in reduziertem Mass. (dg)