FCSG: Präsident Matthias Hüppi im Interview zum Rückrundenstart

Interview «Wer absteigt? Sicher nicht St.Gallen»: FCSG-Präsident Matthias Hüppi über den Abstiegskampf und die Transferstrategie des Klubs Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen, bleibt neu bis 2026. Im Interview spricht er über die Rückkehr von Jordi Quintillà, warum der Plan der Espen auf dem Rasen nicht immer aufgeht und was die Gründe dafür sind: «Ohne perfekten Teamspirit sind wir nicht konkurrenzfähig.» Christian Brägger, Ralf Streule, Renato Schatz Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Matthias Hüppi im Interview: «Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass wir die Erwartungen nicht erfüllten.» Bild: Michel Canonica

Ist Jordi Quintillàs Rückkehr wie ein Schweizer Abfahrtssieg in Kitzbühel?

Matthias Hüppi: Das ist ein spannender Vergleich. Hoffentlich entspricht sie einem Podestplatz. Die Rückkehr von Jordi ist eine gute Geschichte, und alle Parteien trugen voller Überzeugung dazu bei, dass sie so zu Stande kam. Die Zukunft wird weisen, wie sich seine Rückkehr auf unser Spiel und unsere Resultate auswirken wird. Es wäre jedoch vermessen, Jordi die ganze Last aufzuladen für den Erfolg, den wir unbedingt brauchen. Aber so funktionieren wir sowieso nicht.

Quintillà wird aber schon unter Druck stehen, wenn es am Sonntag losgeht mit der Rückrunde.

Besonders wichtig ist, dass er weiss, wie wir ticken. Wir schenken ihm so viel Vertrauen wie nur möglich. Er braucht sich von unserer Seite her also keine Sorgen zu machen. Aber es gehört zum Job eines Spielers, damit zurechtzukommen, was alles um ihn herum passiert, wie er beurteilt und allenfalls auch kritisiert wird. Jordi weiss haargenau, was auf ihn zukommt. Er wird das aushalten.

Verändert sich mit Jordi die Gruppendynamik?

Das Team veränderte sich nach seinem Abgang. Jetzt ist er zurück, und es gibt erneut einen Wechsel. Grundsätzlich verändert jeder neue Akteur die Dynamik und Konkurrenzsituation. Ich bin überzeugt davon, dass Jordi in dieser Mannschaft schnell wieder seine Rolle findet. Wir wollten mit dem Wechsel auch Zeichen setzen. Wir wissen, wo wir stehen. Von dort müssen wir weg. Dabei spielten wir immer mit offenen Karten und kommunizierten allen Spielern vor der Winterpause klar, dass wir das Team verändern werden.

Weil die interne Analyse zeigte, dass das aktuelle Kader zu schwach ist?

Ich rede nicht von schwach, und das Kader war und ist auch nicht zu schwach. Sonst hätten wir grosse Fehler bei der Zusammenstellung der Mannschaft gemacht und wohl weder YB noch Basel besiegt. Die Frage ist, wie sie besser werden kann in der Art und Weise, wie wir Fussball spielen wollen. Und ob sich jeder Spieler dessen bewusst ist, was er für St.Gallen zu leisten hat. Das Team steht über jedem Einzelnen, generell, also auch in jeder Phase des Spiels. Es ist menschlich, dass man das zwischendurch vergisst. Ohne perfekten Teamspirit sind wir nicht konkurrenzfähig.

Also fehlte der Teamspirit?

Nein. Wir erkannten aber, dass nicht jeder Spieler in jeder Situation alles unternahm, um der Mannschaft zu helfen. Bei uns müssen aber alle Spieler mithelfen, damit unser Plan auf dem Rasen aufgeht. Wir leben nicht von Alleinunterhaltern. Natürlich ist es keinem unserer Profis egal, was um sie herum im FC St.Gallen passiert. Nur muss man diese Sinne immer wieder schärfen.

Es gab Partien, die man nie hätte verlieren dürfen.

Genau. Nach dem letzten Spiel in Zürich kam Präsident Ancillo Canepa auf mich zu und sagte, St.Gallen hätte nie und nimmer verlieren dürfen. Natürlich sagt das ein Gegner nach einem Sieg leichter. Der Kern dieser Aussage ist aber: Wir bestehen gegen den Leader, sind also nicht zu schwach, sondern verfügen über Qualität, holen aber zu wenig aus unseren Ressourcen heraus und belohnen uns nicht. Oder zu selten. Natürlich hatten wir auch Auftritte wie gegen GC, die waren leistungsmässig schlicht schlecht.

Im Winter holte man fünf Spieler. Beweist dieser Aktionismus nicht, dass das Kader nicht genügte?

Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass wir die Erwartungen nicht erfüllten. Und wir können nicht darauf hoffen, dass es in der Rückrunde einfach gut kommt. Wir wollten im Kader eine grössere Konkurrenzsituation schaffen. Ausserdem hatten und haben wir ja auch ein paar Verletzungssorgen, man denke nur an die Ausfälle von Leonhard Münst und Ousmane Diakité. Diese Lücke konnten wir nicht ohne weiteres intern schliessen – es gab Handlungsbedarf, es durfte kein Experiment sein. Matej Maglica und Julian von Moos hatten wir beispielsweise schon lange auf dem Radar. Bei Christopher Lungoyi wollen wir jetzt zuerst sehen, ob es funktioniert. Differenziert betrachtet ist es also beileibe kein Aktionismus. Sondern ein Signal, dass wir die Situation ernst nehmen.

Auf dem Papier kommen Spieler, die – bis auf Lungoyj – in ihren Klubs nicht brillierten. Doch sie müssen St.Gallen sofort bessermachen.

Das ist Teil unserer Philosophie. Wir wollen Spielern eine zweite Chance geben, sie entwickeln und ihnen helfen, bei uns den nächsten Karriereschritt zu machen. Auch für Jordi ist es die zweite Chance. Bei ihm stand für uns ohnehin nie im Vordergrund, dereinst Geld verdienen zu wollen – rein altersmässig und von seiner Entwicklung und seinem Status im Klub her. Schliesslich wuchs er sogar in eine Rolle hinein, die uns sagen liess: Eigentlich würden wir ihn gerne für immer behalten.

Matthias Hüppi, 63, wird sein Amt als Präsident des FC St.Gallen wohl noch mindestens vier weitere Jahre ausüben. Bild: Michel Canonica

Teilweise wirkten die Zuzüge willkürlich. Wie lautet die Transferstrategie?

Entscheidend ist, dass Sportchef, Trainer und Verwaltungsrat auch bei diesem Thema eine Einheit bilden. Alle Wechsel wurden vorgängig intensiv besprochen. Bei jedem Neuzugang haben wir das Gefühl, dass er etwas bewirken und uns schnell besser machen kann. Es machte für uns jeder Transfer Sinn.

Sie sagten einst, St.Gallen wolle ein Gegenentwurf sein im Fussball. Und nun gab man sich mit den Zuzügen doch den Mechanismen hin?

Von den Gesetzmässigkeiten des Fussballs können auch wir uns nicht ganz verabschieden. Nochmals zu Jordi: Wenn wir von einer Sache überzeugt sind, dann ziehen wir sie durch. Egal, ob er zu einem früheren Zeitpunkt unser Angebot für eine Vertragsverlängerung ausschlug oder nicht. Wir hätten ihn aber niemals ausgeliehen, um ihn ein halbes Jahr später wieder an Basel abzugeben, nachdem er uns schon einmal verlassen hat.

Dafür ist das Kader jetzt mit 32 Spielern zu gross, nicht?

Es ist auf den ersten Blick gross bis sehr gross, ja. Es kann aber immer noch einiges passieren – Abgänge und Verletzungen beispielsweise.

Man hört, Boris Babic, Boubacar Traorè und Salifou Diarrassouba sei beschieden worden, dass sie gehen können.

Was man nicht alles hört! Wir wollen aber generell, dass Spieler, die aus heutiger Sicht bei uns wohl zu wenig Einsatzzeit erhalten, einen Umweg nehmen, um weiterzukommen. Das ist für alle Beteiligten das Beste. Wir sind mit einigen Akteuren im Gespräch, Lösungen zu finden.

Was macht der FC St.Gallen mit den Überzähligen?

Wir hatten bisher in der Regel 28 Kaderspieler, drei Goalies inklusive. Einige davon werden wir bewusst in der U21 einsetzen. Sie werden vielleicht später, wie Patrick Sutter jüngst in der Vorrunde, den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.

Hofft man für die U21 auf eine Wildcard für die Promotion League?

Ja. Wir wollen mit unserer U21 vorwärtskommen. Das Team startete schlecht in die Saison, wir blieben ruhig, stärkten den Trainer, jetzt performt es stark.

Es zeichnet St.Gallen aus, nicht in Panik zu verfallen.

Wir bleiben immer ruhig und sachlich. Unsere Analysegespräche sind trotzdem keine Märchenstunden, sondern sehr lebendig.

Wurden nach der Analyse der Trainer Peter Zeidler und der Sportchef Alain Sutter ebenfalls neu gebrieft?

Wichtig war, dass wir intensiv reflektierten, wie die erste Saisonhälfte verlief. Wir wollen ja vorankommen, und die entsprechenden Impulse in die Mannschaft müssen nun der Sportchef und Trainer geben.

Peter Zeidler machte bislang einige Spieler besser. Aber in dieser Saison war es offensichtlich, dass zu viele Akteure stagnieren und sich nicht weiterentwickeln.

Peter brachte auch in dieser Saison mehrere Spieler weiter. Zum Beispiel Élie Youan. Es kann ja nicht immer sein wie in der Paradesaison 2019/20. Man darf nicht vergessen, was in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie passierte. Wir haben die schwierige Zeit gemeinsam gut überstanden, der Klub ist nicht verschuldet und steht wirtschaftlich auf sehr stabilen Beinen. Das ist das Verdienst von allen.

Matthias Hüppi will mit seinem FCSG nicht absteigen: «Wir finden immer einen Weg, für jede Situation.» Bild: Michel Canonica

Gab der verlorene Cupfinal vielleicht einen Knacks?

Der Final war eine grosse Enttäuschung, die lange in den Knochen sass. Wir gaben aber nie Einzelnen die Schuld dafür. Wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Es war danach eine meiner Aufgaben, mitzuhelfen, dass wir nicht in eine grosse Depression fielen, diese Niederlage möglichst schnell verarbeiten und nach vorne schauen konnten. Stellen Sie sich vor, wie sich unsere Fans über den Cup-Sieg gefreut hätten! Es wäre doch für den FC St.Gallen das Grösste, wenn er bald einen solchen Coup landen würde.

Ein Coup im Cup ist Zukunftsmusik, aktuell ist der Abstiegskampf.

Ja, das wurde auch mehrfach betont, zum Beispiel von Alain Sutter. Er hat völlig recht. Aber ich bin fest davon überzeugt, mit unseren Spielern und Mitteln aus dieser unangenehmen Lage herauszukommen. Wir müssen diese Chance selbst packen.

Sutter sagte, es gehe um die Existenz des Klubs.

Ja. Aber wir finden immer einen Weg, für jede Situation. Und wir wollen sicher nicht absteigen.

Wer steigt ab?

Sicher nicht St.Gallen. Ich wünsche niemandem den Abstieg. Die Klubs, die jetzt oben sind, sollen möglichst oben bleiben. Und jene, die von der Challenge League aufsteigen wollen, sollen aufsteigen. Das spricht für eine Modusänderung.

Ab wann wird die Saison als Erfolg verbucht?

Natürlich müssen wir den Platz in der Super League sichern. Aber wir wollen mehr, das Publikum begeistern und Punkte holen, die uns in der Tabelle nach vorne bringen. Und wir wollen weiter einen Fussball spielen, der die Menschen packt. Es ist tabellarisch noch vieles möglich, auch weil ich überzeugt bin, dass wir unter Wert geschlagen wurden bislang. Es kann viel passieren in der Rückrunde.

Der FCSG-Präsident über sein Amt: «Diese faszinierende Aufgabe macht mir noch immer riesigen Spass, ich habe den Wechsel vom Fernsehen zum FC St.Gallen noch keine Sekunde bereut.» Bild: Michel Canonica

Zeidler und Sutter haben Verträge bis 2025. Bleibt die Philosophie des FC St.Gallen darüber hinaus bestehen?

Alain Sutter will dynamischen, mutigen Fussball, dieser Stil hat ihm der Verwaltungsrat bei seinem Amtsantritt vorgegeben. Er selbst war als Spieler ja auch kreativ und mutig, einer der besten Schweizer notabene, die es je gegeben hat. Es ist jedenfalls so: Wenn einer des Duos uns dereinst verlassen sollte, bleibt unsere Idee von Fussball weiterhin dieselbe.

Und wie lange bleiben Sie? Ihr Vertrag läuft bis 2023.

Bis ans Ende meiner Tage. Nein, Spass beiseite, neu bis 2026. Aber ich muss ja an der GV immer noch gewählt werden als Präsident. Diese faszinierende Aufgabe macht mir noch immer riesigen Spass, ich spüre viel Energie und habe den Wechsel vom Fernsehen zum FC St.Gallen noch keine Sekunde bereut – so glorios die Skirennen in Kitzbühel und Wengen aus Schweizer Sicht auch verlaufen mögen.

