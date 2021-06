FC Wil: Silvano Schäppi über die Gründe seines Abgangs

FC-Wil-Verteidiger Silvano Schäppi und sein früher Rückzug vom Profifussball: «Ich habe aufs Drumherum die Lust verloren» Was bewegt einen Fussballprofi dazu, seine Karriere im besten Alter zu beenden? Der 27-jährige FC-Wil-Abgänger Silvano Schäppi erklärt, wie es zum Entscheid kam. Und welche «Was wäre, wenn...»-Fragen er sich zuweilen stellt. Ralf Streule 03.06.2021, 05.00 Uhr

Silvano Schäppi vor dem Wiler Stadtweiher. Auch nach seiner Zeit im FC Wil bleibt er seiner Heimat treu. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 31. Mai 2021)

Silvano Schäppi hadert selten. Manchmal aber, da stellt er sich schon einige Fragen. Was wäre passiert, wenn ihn nicht immer wieder Verletzungen geplagt hätten? Wenn er sich im Herbst 2017 nicht schon im ersten Einsatz mit dem FC Thun eine Oberschenkelzerrung zugezogen hätte, als ihm eine Zukunft als Super-League-Spieler winkte? Oder: Wenn er mit 16 Jahren länger im Wiler Nachwuchs geblieben wäre, anstatt zu den Junioren des FC Zürich zu wechseln, um dann mit 20 Jahren doch wieder den Schritt zurück zum FC Wil zu machen?

Solche Fragen treiben den 27-jährigen Verteidiger nicht täglich um. Sie plagen ihn nicht. Aber sie gehören dazu. Fragen, die wohl jeder abtretende Fussballer stellt, der irgendwo zwischen Challenge League und Super League pendelte, zwischen ansehnlichem Fussballersalär und Mindestlohn, zwischen Scheinwerferlicht und Versenkung.

Aufwand und Ertrag hielten sich nicht die Waage

Silvano Schäppi: «All diese Opfer zu bringen wäre man vielleicht in der höchsten Liga noch eher bereit.»

Schäppi hat an einer grösseren Karriere geschnuppert, nun beendet er sie im FC Wil, seinem Heimatklub, für den er über 120-mal antrat. Er hat sich dazu entschieden, weil Aufwand und Ertrag nicht mehr stimmten, wie er sagt. «Ich habe nicht die Lust auf Fussball verloren, sondern aufs Drumherum», sagt Schäppi an einem Nachmittag in einem Wiler Café. Mit dem Drumherum meint er etwa die wöchentlichen Reisen an verschiedene Ecken der Schweiz. Er meint den auf Höchstleistung ausgerichteten Lebensstil, das stete Achten auf Ernährung, die Krafttrainings, der Verzicht auf Ferien und auf andere Sportarten, auf Ausgang mit Freunden.

«All diese Opfer zu bringen wäre man vielleicht in der höchsten Liga noch eher bereit.»

Dort, wo nebst dem Salär auch die Anerkennung oder die Perspektiven noch grösser wären. Immer habe er es als Privileg gesehen, Fussballprofi zu sein. Irgendwann stimmte die Balance aber nicht mehr. Dazu kam: Er will den beruflichen Wechsel genügend früh schaffen. Eine KV-Lehre samt BMS hat er im Rucksack, nun will er eine vierjährige Ausbildung zum Physiotherapeuten absolvieren.

«Ich bin nicht fussballverrückt»

Schäppi wuchs neben dem Wiler Stadion auf, merkte früh, dass ihm der Fussball behagte und dass er eine Chance auf eine Profikarriere haben würde. Es kam der bewusste Entscheid: Er wollte auf Fussball setzen. Er kam schnell voran, fand sich bald in der nationalen U16. Seine für einen Fussballer geringe Körpergrösse von 167 Zentimetern machte er mit Schlitzohrigkeit und Stellungsspiel wett. Doch stets hat er eine pragmatische Haltung zum Fussball behalten. «Ich bin nicht fussballverrückt», sagt er – und erklärt damit auch, weshalb ihm der Entscheid vielleicht leichter fiel als anderen Fussballern.

Silvano Schaeppi (am Ball) in einem seiner letzten Spiele, in der IGP Arena gegen Aarau. Andy Mueller / freshfocus

Dass er aufhört, hat im Umfeld des FC Wil überrascht. Schliesslich war er wieder in die Startformation gerückt in den letzten Spielen, nachdem er zu Beginn der Saison einmal mehr aus einer Verletzungspause zurückkam. Man hätte weiter auf ihn gesetzt, heisst es im Klub.

Schäppi ist ein zurückhaltender Mensch, als «zu lieb für den Fussball» sei er manchmal bezeichnet worden. Natürlich habe es diesbezüglich Gespräche gegeben mit Wils Trainer Alex Frei, mit dem er sich gut verstand, der aber laute Spieler nicht ungern sieht in der Kabine. Und der sich dem Vernehmen nach fragte, weshalb Schäppi auf eine Nichtnomination jeweils nicht heftiger reagierte. «Vielleicht bin ich genügsamer als andere – aber ich war nie bereit, eine Maske aufzusetzen und künstlich empört zu tun.»

Nicht mehr ganz jung, noch kein klassischer Routinier

Bereits in diesen Tagen hat Schäppi ein erstes Praktikum begonnen als Physiotherapeut. Keine Zeit also, dem Abgang zu sehr nachzutrauern. Aber natürlich werde er vieles vermissen, sagt er. Von seinem einstigen Teamkollegen und guten Freund Sandro Lombardi weiss er, dass die Umstellung nicht einfach ist. «Er hat mir gesagt, dass ich unter anderem die Garderobe vermissen werde.» Das Adrenalin vor einem Spiel, die Sprüche, die Hoffnung, die Freude und Enttäuschungen. Lombardi, ebenfalls ein Wiler Urgestein, arbeitet heute in der Versicherungsbranche. Der langjährige Wiler Captain war vor zwei Jahren unter Trainer Ciriaco Sforza kaum mehr zum Einsatz gekommen – und verliess den Klub mit 32 Jahren nicht ganz freiwillig. Schäppi kommt einem solchen Szenario nun zuvor. Auch er spürt, dass immer mehr auf ganz Junge gesetzt wird. Oder aber auf Routiniers wie Philipp Muntwiler. «Ich, irgendwo dazwischen, musste meine Rolle immer mehr suchen.»

Silvano Schäppi, zweiter von rechts, zu Zeiten der türkischen Führung in Wil. Er war während dieser Zeit 2015 und 2016 stets Stammspieler. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Bald wieder im Bergholz – dann als Zuschauer

In seiner Karriere hat Schäppi auch viele finanzielle Auf und Abs mitgemacht. Nach tiefem Challenge-League-Lohn kam er im FC Wil unter türkischer Führung 2015 plötzlich auf ein ordentliches Salär, später nach seinem Wechsel zu Lugano sowieso. Erst seit der Rückkehr nach Wil 2018 musste er wieder mit weniger auskommen. Dank genügsamen Lebens sei aber so viel auf der Seite, um sorgenfrei die Ausbildung zu beginnen, sagt er. Tschutten werde er vielleicht bald in einer Amateurliga. Und sehen werde man ihn auch im Bergholz weiterhin. «Dann aber wohl mit Bier und Wurst.»