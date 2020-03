FC-Gossau-Trainer Patrick Winkler über die Verschiebungen: «Wenigstens werden alle gleich behandelt» Im Fussball der Promotion League und der 1. Liga sind erneut alle Spiele verschoben. Damit soll eine Wettbewerbsverzerrung verhindert werden. Patricia Loher 07.03.2020, 05.00 Uhr

Patrick Winkler befindet sich mit seinem Team Gossau im Abstiegskampf: «Wir wären auf den Punkt bereit gewesen.» Urs Bucher

In der Promotion League und in der 1. Liga verzögert sich der Auftakt in die zweite Saisonhälfte weiter. Zum zweiten Mal in Folge wurde eine Runde verschoben. Patrick Winkler, Trainer des 1.-Liga-Teams des FC Gossau, lobt die konsequente Haltung: «Die Lösung ist einheitlich. Wenigstens werden alle gleich behandelt.»